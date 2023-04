Mediante seguimientos de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, con orden de captura, se llegó hasta uno de los acusados de linchar a un hombre, en el municipio de Candelaria.



Se aplicó la detención por el delito de homicidio en tentativa. El sospechoso no habría aceptado cargos.



El domingo primero de enero de este año, en un video, se mostró la agresión a cuchilladas, patadas y piedras contra Nilson Javier Tegue, tendido en una calle del barrio Obrero de Candelaria.



El sitio es un triángulo entre la cabecera de esa ciudad del suroriente del Valle del Cauca, las vías al corregimiento El Cabuyal y a Santander de Quilichao (Cauca).



En el comienzo, tres jóvenes patean y uno de ellos le pisa la cabeza a quien está en el asfalto. En forma simultánea, un cuarto atacante acciona un arma de fuego. Uno más se agacha y lo agrede con algo que porta en una mano, al parecer, un arma cortante.



En el video de unos 17 segundos se aprecia que también se habría usado un arma de fuego. En medios y redes se le dio por muerto, pero se conoció que el agredido había sobrevivido y luego circularon fotos suyas en un centro asistencial. Hoy no se conoce su paradero.



En el audio se escuchan voces de mujeres. "No más", grita una de ellas. "Lo van a matar", expresa otra.



Meses atrás, Tegue presuntamente había salido de Colombia hasta Venezuela y estaba de regreso cuando lo atacaron.



Una patrulla del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante localizó al sospechoso al usar los dispositivos tecnológicos para los antecedentes, en el barrio Santa Ana de Cali.



Cuando se reportó el ataque fue reportada la captura de quien habría usado un arma cortante contra Tegue. El capturado no aceptó los cargos por tentativa de homicidio agravado. Pero las indagaciones se mantienen.



Las hipótesis en estudio de autoridades se refieren a móviles como la intolerancia y no se descartaba que exista una relación con una pugna de microtráfico.

