Captura por el asesinato de una mujer en estación del MIO en Cali

Después de un seguimiento, el hombre que habría disparado en noviembre pasado contra la mujer feu detenido en el oriente de la capital del Valle del Cauca.



Hasta ahora no se han entregado mayores detalles de la detención de quien pasaría esta tarde ante un juzgado de Control y Garantías.



Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 21 de noviembre pasado en la estación de Santa Mónica Popular, al oriente de Cali



María Cristina Bonilla Ballén, de 46 años, se encontraba a las 9:29 de la noche en el interior presuntamente la espera de una cita que le habrían hecho por celular para conocer a una nieta, que era hija de un hijo suyo sesinado hace seis años.



De repente, un presunto pasajero que estaba en la misma estación, aparentemente, a la espera de un bus, se llevó la mano a la cintura, sacó un arma y se acercó disparando contra Bonilla Ballén, como lo muestra un video.



La mujer murió en el acto por heridas en la cabeza, el antebrazo y la clavícula derechas.



El alcalde Jorge Iván Ospina acudió a expresar su rechazo por el crimen y dijo que no quedaría impune. Entonces, Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos.



El secretario de Seguridad, Carlos Rojas, contó que la víctima fue citada a un sitio del oriente local y no le cumplieron el encuentro frente a un almacén de cadena.



Ella decidió regresar a casa. De acuerdo con las primeras indagaciones, a través de su celular le habrían dicho que se bajara en esa estación de la transversal 25 con calle 28.



Allí fue el ataque frente a dos menores de edad. "Fue una persona que se sube por una de las puertas laterales y luego le causa cuatro heridas a la víctima. Esto no se puede seguir permitiendo en una sociedad", dijo Rojas, quien anotó que se trabaja en información que permita identificar y localizar al agresor y a otras personas involucradas.



En el video se aprecia que el agresor salta por la puerta de acceso de pasajeros a los buses y que permanece abierta por daños atribuidos a los usuarios.



Las autoridades empezaron la búsqueda de un hombre de apariencia joven, delgado, que usaba tapabocas, gorra roja, camiseta de manga larga blanca con pintas de distintos colores y zapatos deportivos.



Los cargos serían por homicidio agravado, tráfico y porte ilegal de armas de fuego En este caso no se descarta que se trate de un femenicidio.



CALI