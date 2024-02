Tras masivo trancón en el puente Juanchito, avanza la movilidad en vía Candelaria-Cali

La Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca informó en la madrugada de este 15 de febrero que la movilidad en la vía Candelaria-Cali, a la altura del puente de Juanchito, recuperó su normalidad luego de una fuerte congestión vial que terminó por colapsar la movilidad entre los dos municipios este 14 de febrero.



"Estamos desde tempranas horas y hasta el momento no hemos tenido ningún contratiempo, también contarles que tenemos grúas de mayor capacidad para atender las situaciones que se presenten”, explicó Diego Alejandro Murillo, secretario de Movilidad del Valle.

Movilidad entre Cali y Candelaria. Foto: Gobernación del Valle.

El caos de este miércoles se presentó por un vehículo que se habría quedado varado en pleno corredor vial sobre las 5 de la mañana y que infartó el tránsito en el sector. El trancón duró alrededor de seis horas.

"Hay un parte de total normalidad hacia Cali, ya contamos con la presencia de la Policía Nacional que desde tempranas horas ha atendido las instrucciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro para fortalecer la seguridad del sector. Asimismo, se han implementado estrategias como el apoyo de ayuda tecnológica con un drone que nos permite monitorear en tiempo real el tráfico vehicular, contamos con más agentes de tránsito de las secretarías de Movilidad de Cali, Candelaria y el departamento", agregó Murillo.



En el lugar se cuenta con una grúa tipo pluma y otra tipo cama baja. A esto se suma el servicio de 24 agentes de tránsito dispuestos en dos horarios de servicio.

¿En vilo fecha de entrega del nuevo puente de Juanchito?

Durante el bloque parlamentario de Cali y el Valle del Cauca, realizado el pasado lunes, la gobernadora, Dilian Francisca Toro, fue preguntada por la entrega del nuevo puente de Juanchito y si bien aseguró que la obra se va a terminar, se abstuvo a dar una fecha.



"El puente lo vamos a terminar. No voy a decir cuándo lo voy a terminar porque si yo digo que lo termino en dos meses y no lo he terminado, qué problema", declaró Toro ante las preguntas de los representantes Alfredo Mondragón y Duvalier Sánchez.

En estos momentos, la ejecución de la obra está en un 90 por ciento. Luego de que la exgobernadora, Clara Luz Roldán, anunciara que la obra se entregaría a finales de 2023, Toro aseguró, antes de posesionarse, que el puente estaría listo en el primer trimestre de 2024.

