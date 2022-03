Árboles caídos, semáforos fuera de servicio y la movilidad colapsada fue parte del panorama que se vivió tras el fuerte aguacero que se presentó en diferentes sectores de la ciudad.



Hasta el momento las autoridades solo han reportado daños materiales y la caída de más de 30 árboles en sectores como el sur y oriente caleño, que fueron algunos de los más afectados.



Desde las primeras horas de la tarde varias personas a través de videos publicados en redes sociales empezaron a registrar los estragos de las lluvias que el algunos sectores estuvo acompañada por fuertes vientos y tormentas eléctricas.

Como lo hemos venido anunciando, tendremos una muy difícil temporada invernal agravada por el Fenómeno de la Niña.

En este momento, todas nuestras unidades con todas sus capacidades atienden los estragos de la ventisca @DagmaOficial @MovilidadCali @RiesgoCali pic.twitter.com/YOHepqyl7U — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 12, 2022

El común denominador fueron los árboles caídos que se presentaron en zonas como calle 25 con carrera 98, calle 70 con carrera 13, calle 27 con carrera 44 y calle 9 con carrera 65.



En el Puente de los mil días una valla publicitaria cayó al suelo sin dejar víctimas.

A esta hora se atiende emergencia presentada al oriente de la ciudad en la autopista suroriental, donde una valla publicitaria colapsa debido al fuerte vendaval.⛈️@Dranguet @JorgeIvanOspina @SeguridadCali pic.twitter.com/p5NiyIIElS — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) March 12, 2022

Incluso, por los lados de la calle 5 reportaron la caída de granizo.



El subdirector de Calidad Ambiental del Dagma, Franklin Castillo, informó que por las fuertes lluvias que se presentaron y que superaron “los 30 milímetros por hora y los vientos que estuvieron por encima de los 50 y hasta 70 kilómetros por hora”, se presentó la caída de más de 30 árboles “que hemos venido atendiendo con el apoyo de Bomberos y la ayuda de Emcali”.



“Es importante que por efecto de las lluvias y los fuertes vientos que sigan cayendo árboles. Estamos en una situación declarada como emergencia, por eso es importante estar atentos, no parquearnos cerca de árboles que puedan representar algún tipo de riesgo. Cabe anotar que los árboles que se cayeron no presentaban aparentemente ningún problema fitosanitario”, indicó el funcionario.



Tras las lluvias habitantes de los barrios Chapinero, La Floresta, Santa Fe y Villacolombia reportaron que no cuentan con el fluido de energía eléctrica.



