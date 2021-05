De aplausos a la Policía a consignas contra indígenas en Ciudad Jardín

Habitantes de dos sectores residenciales de la capital del Valle del Cauca salieron de blanco y, en forma ordenada, para requerir el desbloqueo de las vías de acceso.



El momento de más tensión se presentó cuando un carro ocupado por indígenas llegó a un cruce y los coros sonaron a su paso.



En la mañana del sábado 8 de mayo vecinos del sector residencial y comercial del oeste y de Ciudad Jardín, en el sur, se visitieron de blanco para requerir que se abran las vías y haya 'libertad'.



A la primera manifestación asistieron residentes en Normandía, Granada y El Peñón que expresaron, por segunda vez en una semana, la urgencia del despeje de los accesos y el no cobro de 'peajes' para llegar a sus casas.

Los vecinos en el oeste de Cali, replicaron a los residentes del barrio ciudad jardin en cali y salieron a la calle a no permitir que los vándalos paralizaran la movilidad de sus barrios! 3 pelagatos no van a poder con la gente buena de Cali

Los buenos somos mas! pic.twitter.com/RzoMRXgQUz — CATRINA LA Q TRINA!! (@supercatrina66) May 5, 2021

El otro desfile por el carril peatonal y de bicicletas en la avenida Cañasgordas partió desde el Comando de Atención Integrado de La María hasta la glorieta de Ciudad Jardín, como se conoce al sector donde hay condominios, parcelaciones y urbanizaciones en el sur local.



En estos desfiles llevaban letreros como 'Cali, ciudad de paz. no más violencia, no más bloqueos, no más indiferencia. Sí al diálogo, sí a la construcción social".

La sociedad civil en #Cali ha rechazado hoy, pacíficamente, actos vandálicos y bloqueos que vienen afectando los bienes, el empleo, la salud y tranquilidad en los últimos días. Los caleños también exigen presencia de la Fuerza Pública y enaltecen su labor.pic.twitter.com/t2Qe8ZIr1Y — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) May 8, 2021

Cuando los caminantes llegaban a la glorieta apareció una chiva en la que se movilizaba más de medio centenar de indigenas.



Entonces, en el semáforo, los manifestantes empezaron su canto de 'Cali se respeta'. Varios de ellos se acercaron al carro, que llevaba pasajeros en las sillas y el techo del carro, lo que es usual en esa clase de automores.



Unos cuantos indígenas que iban en la parte de arriba cruzaron alguna palabra con los manifestantes, pero el carro siguió su marcha y el asunto no pasó a mayores.



A comienzos de semana, en el mismo sector, hombres y mujeres salieron a rechazar las barricadas y bloqueos.



El martes, en un video, se aprecia cuando un joven, parado en la mitad de un cruce vial, porta un letrero y se le acerca Carlos Betancourt, edil de la comuna 22. "Ustedes nos están afectando, ustedes no están vilando derechos. No tenemos libertad por culpa de ustedes. No podemos ir a mercar, no podemos comer", dice el edil.

"Entonces, ¿que querés?, le pregunta otro ciudadano que llega a la escena y coincide con el edil en 'estamos hartos'.

Algunas personas están incitando a los habitantes de Ciudad Jardín en Cali a que salgan armados a las calles a defenderse de los manifestantes.

Es un grave error, que podría escalar más la violencia en la ciudad. Lo peor es que el ejemplo se multiplica en otros sectores. #Calma — Elmer José Montaña G (@elmermontana) May 4, 2021

Betancourt sigue hablando: "Aquí hay 25.000 armas en la comuna...¡armas! y nosotros no las esta​mos usando, pero si nos...".

