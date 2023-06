El cantautor de salsa, Anddy Caicedo, siente que la alegría lo desborda. De manera reciente dio a conocer que será papá.



Lo especial de este momento es que celebrará su primer Día del Padre haciendo lo que más ama: cantar, y lo hará en Los Galanes de la Salsa, este sábado 17 de junio, en el Acuaparque de la Caña, en Cali.



El cantante reveló sus sensaciones de cantar en esta fecha emblemática y mientras espera el nacimiento de su hijo.

¿Se imaginó celebrar su primer Día del Padre en concierto?

Realmente no me lo imaginé, pero es algo que amo hacer: cantar, por eso será un día feliz lleno de alegría y espero transmitirla a las personas que van a estar con nosotros que es para quienes nos estamos preparando. El repertorio mío es bien bonito porque tengo que hacer los clásicos que hice con Guayacán y luego como solista, así que hay bastante música para que el público pueda celebrar.

¿Se viene creación musical sobre este momento de su vida?

La inspiración musical no tiene obra, no da cita, ella simplemente llega, no fuerzo ninguna situación para componer, simplemente la inspiración me llega y cuando llega vivo momentos especiales porque para mí no hay nada más bonito que crear música y sonidos nuevos, entonces siempre estoy dispuesto y esperanzado a hacer nuevas canciones. Todo es tan natural, tanto la inspiración de la melodía como las cosas que narro, son cosas que fluyen, así que no podría saber si haría una canción de esto o no.



Anddy Caicedo, exintegrante de Guayacán Orquesta. Foto: Archivo particular

¿Qué repertorio tiene preparado para el concierto?

Cada vez que tengo una presentación me emociono mucho y lo asumo con la misma responsabilidad. Cantar es mi vida, así que vamos a estar en este concierto felices con toda la orquesta preparando un show muy especial, sobre todo que es en Cali, que para mí es maravilloso, además es la casa, con unos colegas de gala, que son artistas que tienen un repertorio que hacen parte de la banda sonora de los caleños. Willie Crespo, Fernando Cancel y Bazil, su música hace parte de la discografía de todos.

¿Cómo es el Anddy Caicedo del 2023?

El 2023 es un año grandioso de crecimiento, de evolución, de entrar a estudio y de hacer nueva música. Estoy grabando y estoy contento con el nuevo disco que estoy produciendo. Venimos con algo espectacular, nuevas ideas, teniendo en cuenta al bailador.



Estoy haciendo un disco para que no paren de bailar desde la primera hasta la última canción. Hay una agenda para las vacaciones de verano y hay sueños de una gira por Europa y EE. UU. Me tomo mi tiempo antes de hacer giras porque quiero brindar un buen show. Ahora tengo el disco, la agenda de verano y ojalá podamos organizar bien las giras y seguir soñando y subir peldaños.



El concierto se realizará el sábado 17 de junio, en el Acuaparque de la Caña.

Boletería, en la página: www.mundoboletos.com

JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI