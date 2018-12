Cantar en el Salsódromo me puso en órbita, dice Óscar D' León

El vocalista, de 75 años, reflejó su emoción a lo largo del recorrido en una carroza, aunque pidió excusas porque la señal era deficiente.

"La vida me sigue deparando cosas hermosas. Lo que viví aquí me revitaminizó, me puso en órbita después de tanto tiempo de no venir a Cali. La forma en que lo he vivido vamos a disfrutar al máximo", dijo Óscar D' León, quien ha sido una de las estrellas en los eventos feriales.



El artista, cuyo nombre es Óscar Emilio León Simosa, nacido en Caracas (Venezuela), el 11 de julio de 1943, se presentó como el cantante invitado al Salsódromo, un desfile de más de 1.500 artista que recorre kilómetro y medio por la autopista Sur de Cali.



"Cantar en medio de una carroza andando fue una experiencia maravillosa...pido excusas a mis seguidores porque no transmití la actividad en vivo dado que la señal andando era deficiente", escribió en sus redes.

La secretaria de Turismo, Martha Villegas, le entrega reconocimiento a Óscar D' León. Foto: Alcaldía de Cali

En las graderías, en los andenes, los puentes, las casas y los negocios de la autopista.los rumberos esperaron el paso de D' León, quien estalló la fiesta con los éxitos de más de una década.



"Sé que tu no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera

Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más, rumbera Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir

Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Y así te darás de cuenta Que si te engañan, duele", levantó los bailarines 'todo terreno' y los brindis. Un éxito escrito por el artista en 1974.

Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más...Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Y así te darás de cuenta Que si te engañan, duele

El vocalista, que se inició en la Dimensión Latina en 1972, cantaba una estrofa para cada lado y para no dejar a nadie sin una sonrisa y el remate de sus frases con la palabra 'sabrosooo'.



De León no tiene inconveniente en que le digan desde El Sonero del Mundo, El Bajo Danzante, El León de la Salsa, El Faraón de la Salsa, Diablo de la Salsa hasta Leyenda.



El alcalde de Cali, Maurice Armitage, le otorgó la medalla premio a La Caleñidad en la categoría ‘Compañero’. La secretaria de Turismo, Martha Villegas, le entregó el reconocimiento.



En el acto estuvieron los músicos Ray Pérez, José Mangual Junior, Froyber Maya y José Aguirre, Camilo Zamora y la directora de Corfecali, Luz Adriana Latorre.

Óscar De León con la directora de Corfecali, Luz Adriana Latorre. Foto: Alcaldía de Cali

Es una distinción que agradece tal como el 15 de marzo de 1998 cuando la ciudad de Nueva York lo homenajeó nombrando esa fecha como el Día de Oscar D'León; o el Premio Grammy Latino en noviembre de 2013; siendo el primer Venezolano en conseguirlo.



"Gracias Colombia, gracias Cali. Siempre estarán en mi corazón", dijo De León, quien tiene presentaciones en el Teatro Jorge Isaacs (el 29 de diciembre) y La Carpa (el 30):



Cuenta que sigue sonando porque se cuida en la alimentación y en lo físico, se sostiene como un profesional para mantener el poder de la voz y la energía en el escenario. No olvida el susto coronario del 20 de diciembre de 2009, pero se entrega con vigor a su arte.

Dice que siempre le salen canciones como Lloraras, Detalles o Sigue tu camino. Solo que ahora acude al Iphone para grabar las inspiraciones que le aparecen en cualquier momento de sus giras.



Después de 42 años le sigue gustando trabajar con su esposa que le ha ayudado a estar en las plataformas digitales.

Ellas saben amar, son regalo de Dios, Cómo admiro al que tiene una y felicito al que tiene dos. Muy guapa la mujer caleña, es como un bello clavel...Porque a la mujer caleña la tienes que conocer

Una de sus metas es lanzar el año 2019 un disco dedicado a la mujer caleña, cuya letra reza: "Hay una mujer que el mundo quiere tanto, Tiene dulzura, belleza y encanto. Cali siente orgullo porque sus ferias adornadas son, Sus mujeres son tan lindas, como ellas te aseguro que no hay dos. Ellas saben amar, son regalo de Dios, Cómo admiro al que tiene una y felicito al que tiene dos. Muy guapa la mujer caleña, es como un bello clavel, Si lo riegas coge forma, si lo acaricias, también. Porque a la mujer caleña la tienes que conocer".