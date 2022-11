¿Hasta cuándo la violencia en Cali? Es la pregunta que se formula, de nuevo, el cantante de música urbana salsa choke Éder Fernando Valencia, conocido en el mundo artístico como Patio 4, quien lleva tres atentados contra su vida.

El último y más reciente fue conocido esta semana, cuando el artista publicó, en su cuenta de Instagram, imágenes de su hospitalización por una herida en la cabeza.

En el video se observa que muestra su lesión y que se encuentra en la cama de un centro asistencial.



El caso habría sido por un intento de robo, pero aún no es clara la versión ante las autoridades.



A finales de julio del año pasado, el cantante y creador de Lo hizo rico y Yo tengo un ángel sostuvo que dos personas en una motocicleta se le acercaron en el sur de Cali.



Uno de los desconocidos sacó, en ese momento, un arma de fuego. El artista afirmó que trató de dispararle en tres ocasiones, pero al parecer se le atoró el arma.



“Yo corro y veo que el muchacho se sube a la moto de parrillero, y le dice ‘alcánzalo, alcánzalo’. Él viene detrás mío y hay unos carros parqueados detrás del andén y él hace la curva para alcanzarme”, dijo Patio 4, en ese 2021.



En esa época, el artista se dirigió a la estación de Policía del barrio El Caney, en el sur caleño, para contar lo sucedido.



Patio 4 no descarta que el atentado del año pasado habría tenido que ver por unas declaraciones que hizo por la muerte del también cantante Junior Jein, en ese mismo 2021.



“Si fue algo que dije, en algunas entrevistas cuando matan a Junior que yo me expreso, pero yo me estoy expresando con mi dolor y no con el ánimo de herir a nadie ni sacar conclusiones de nada. No sé qué pasó con el caballo, no tengo ni la menor idea de quienes le hicieron esto y quienes me hicieron esto a mí”, dijo el artista, en aquella época.



Fue en 2014 que Patio 4 saltó a la fama con su éxito Wiky wiky. Además fue reconocido en el programa A otro nivel, trascendiendo a Ecuador, Venezuela y Chile.



