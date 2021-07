Cantante de salsa urbana denuncia que sufrió un atentado sicarial

El cantante de salsa ‘choke’ Éder Fernando Valencia, también conocido como Patio 4, denunció a través de redes sociales que fue víctima de un atentado en el barrio Ciudad 2000, en el oriente de Cali.

Relata el creador de éxitos como ‘Lo hizo rico’ y ‘Yo tengo un ángel’, aseguró que dos personas en una motocicleta se le acercaron, uno de ellos sacó un arma de fuego, trató de dispararle en tres ocasiones pero al parecer se le atoró el disparo.



“Yo corro y veo que el muchacho se sube a la moto de parrillero, y le dice ‘alcánzalo, alcánzalo’. Él viene detrás mío y hay unos carros parqueados detrás del andén y él hace la curva para alcanzarme”, cuenta el artista, quien logró desaparecer de la vista de sus atacantes.



(Le puede interesar: Festivales de Cali también se le medirían a tener público vacunado)



Tras el hecho, el artista se dirigió a la estación de Policía del barrio El Caney para contar lo sucedido.



“El personal de Policía Judicial realiza las pertinentes investigaciones para esclarecer el hecho, pero es notorio que este caso en ningún momento llegó por línea 123, motivo por el cual se hace la atención del caso por Policía Judicial”, aseguró el coronel Édgar Vega, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali.



A través del video, el artista también pidió que se le respete su vida, debido a que la semana pasada también había denunciado amenazas a través de su cuenta de Instagram, supuestamente por no dar un saludo en un concierto.



(También lea: Así quedó el pico y cédula que funciona hasta el 5 de agosto en Cali)



Patio 4 no descarta que el atentado tenga que ver por unas declaraciones que hizo por la muerte del también cantante Junior Jein.



“Si fue algo que dije, en algunas entrevistas cuando matan a Junior que yo me expreso, pero yo me estoy expresando con mi dolor y no con el ánimo de herir a nadie ni sacar conclusiones de nada. No sé qué pasó con el caballo, no tengo ni la menor idea de quienes le hicieron esto y quienes me hicieron esto a mí”, agregó el cantante.



CALI

Más contenido de Colombia

- Capturan a presuntos responsables de secuestro a miembros del Esmad



- 'Las 44 personas asesinadas en los primeros 24 días del paro en Cali'