Cantante caleño buscará llevar sus rimas de hip hop a otros países 

La Gobernación del Valle a través del canal regional Telepacífico, en alianza con la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatólica) le entregaron una beca universitaria al cantante caeño Camilo Ballesteros.

Hasta ahora, solo muy pocos en el país pueden haber contado que algún día vencieron a Camilo Ballesteros, en una batalla de 'gallos' o 'freestyle', donde la improvisación y creación de rimas en pocos segundos, con 'beats' de hip hop le dan emoción a cada competencia.



También conocido como 'Valles-T', el joven artista e 'influencer' vallecaucano ha logrado con su talento en ritmos urbanos, no solo conquistar al país, también ganarse los aplausos en grandes escenarios del mundo.



En esta ocasión, el joven deportista y compositor se subió a un escenario, no para librar una batalla musical de 'gallos', sino para ser homenajeado y distinguido por su trayectoria y ser referente para los jóvenes.



El canal Telepacífico, la Gobernación del Valle del Cauca y Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatólica), dentro de sus iniciativas de responsabilidad social le otorgaron una beca de pregrado a 'Valles-T', con el fin de estimular su trabajo.



“Este reconocimiento me hace sentir muy escuchado y muy agradecido con todos los involucrados en este proceso que he venido realizando. Yo cambié mi vida a modo freestyle, esto me ha hecho tomar mejores decisiones, porque les aseguro que alguien que empuña un instrumento musical nunca empuñará un arma. El amor de Dios me ha traído hasta donde estoy y el mensaje a los jóvenes es no dejen que nada ni nadie apague su luz”, dijo el cantante ‘Valles-T’.

La Gobernación del Valle destaca que "con su historia de vida se constituye en un referente para los jóvenes talentos del Pacífico", motivo por el cual se le entregó de manera oficial una beca en formación universitaria en Lenguas Modernas, para llegar con sus rimas y flow a distintas partes del mundo y seguir edificando sus sueños. Y además, le permitirá proyectar sus nuevos retos profesionales y seguir desarrollando iniciativas que impulsen el talento de la juventud del Valle del Cauca.



Entre tanto, el gerente del canal Telepacífico, Ricardo Bermúdez, explica que este reconocimiento al joven artista se le realizó por ser un ícono cultural del Valle del Cauca.



"A la vez es un reconocimiento a todo los jóvenes del suroccidente y de Colombia que con su arte, deporte, esfuerzo, dedicación y talento muestran lo grande que son", agregó el gerente Bermúdez.



Con el apoyo de la Gobernación del Valle, el canal adelanta el proyecto televisivo 'Yo soy Free’, que será un 'reality' en el que los con jóvenes de los 42 municipios podrán demostrar su arte y pasión por el 'freestyle' y a su vez resaltarán sus historias de vida.



"Este proyecto se encuentra en fase de diseño de producción y sin duda será una plataforma para apoyarlos”, manifestó Bermúdez.



CALI

