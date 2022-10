La cantante Greeicy Rendón, conocida por el encanto de su voz, su estilo de baile y creaciones musicales, siente que su vida está viviendo una nueva etapa tras la llegada de Kai, su hijo.



Así lo dio a conocer frente a sus seguidores a quienes detalló algunas sensaciones de lo que ha representado su maternidad en este momento de su carrera artística.



Cabe recordar que el 21 de abril el hogar de Rendón y el también cantante Mike Bahía le dieron la bienvenida a su hijo, que estuvo precedida por una variedad de rumores a partir del crecimiento del vientre de la cantante.

La pareja se comprometió en 2021. Foto: Instagram: @greeicy La pareja se comprometió en 2021. Foto: Instagram: @greeicy La familia estuvo hace unas semanas en el primer viaje de Kai. Foto: Instagram: @greeicy

Las primeras imágenes de Kai fueron divulgadas tan solo un mes después.

Sin embargo, la publicación de la artista caleña en redes, donde mostraba la preocupación de esta nueva etapa en su vida, la cual describió como ‘un callejón sin salida’, generó una serie de críticas debido a que se pensaba que la cantante estaría más preocupada por el estilo de vida anterior que por la crianza de su pequeño.



En enero, la cantante contó que en todo momento sintió que tendría un niño. Recuerda que siempre se refería en masculino.



“Soy muy honesta, no sabemos qué es, queremos esperar hasta ese día como pa’ guardar ese picante, pero yo no sé, yo le digo bebé, niño, siento energéticamente que es un niño … El caso es que no sé… siento esa energía y le empecé a decir niño, pero de pronto es niña o niñe”, comentó en ese entonces.



La intérprete de canciones como ‘Destino’, ‘Esta noche’, ‘Los besos’ y ‘Amantes’, uno de sus grandes éxitos, dio declaró al programa de televisión Lo sé todo, del Canal 1, sobre su vida como madre.



“Obviamente, es una etapa que, al inicio yo que soy primeriza, fue un reto aprender cosas nuevas, descubrirlo, pero que yo siento que cuando estás dispuesto a hacer algo bien, aunque sea nuevo debes estar en toda la disposición”, dijo la cantante.



Durante la entrevista también aseguró que uno de sus grandes retos es poder encontrar aquellas respuestas que surgen durante el cuidado de un hijo.

Tampoco ocultó su emoción de volver a la adrenalina de los escenarios y las grabaciones, debido a que estaba inactiva.



Considera que se siente “recargada” por hacer retomar una de sus pasiones.

