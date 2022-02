Candidatos a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, de Cambio Radical, Liberalismo, Partido Conservador, La U, Alianza Verde, Centro Democrático y Pacto Histórico se refirieron a los retos del país, pero sobre todo de la región, en materia económica, tras estos casi dos años desde el inicio de la pandemia y cerca de un año del estallido social durante el paro nacional, en el cual la población, en especial, los jóvenes elevaron clamores de más desarrollo.



EL TIEMPO habló con los aspirantes.

Se refirieron a los retos del país, pero sobre todo de la región, en materia económica tras estos casi dos años desde el inicio de la pandemia y cerca de un año del estallido social durante el paro nacional de donde la población, en especial, los jóvenes elevaron clamores de más desarrollo.



La seguridad es otra de las preocupaciones en el Valle, sobre todo, cuando en este año, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la grave presencia de grupos armados en Cali con fuerzas del narcotráfico.



Estas fueron sus respuestas.

Facebook Twitter Linkedin

Juanita Cataño. Foto: Juanita Cataño

Juanita Cataño Muñoz, de Cambio Radical

¿Qué propuesta tienen su partido o movimiento para el próximo período para reactivar al país luego de la pandemia ante la crisis de empleo y una posible inflación?



La reactivación económica debe hacerse desde los alivios tributarios a las empresas con la condición de generación de empleo, desmonte progresivo de la matrícula mercantil y la legalización de plataformas tecnológicas, así como la llegada de nuevas empresas como aerolíneas y bancos que generen empleos y oferta que permite al usuario tener diferentes opciones.



((Lea también: Músico agredido en CAI de Policía durante paro en Cali salió del país)



La agricultura sigue siendo un pilar importante. De ahí la insistencia en la construcción de las vías terciarias, el fomento de asociaciones campesinas para todo el proceso de siembra, cosecha y comercialización.



En el país está en discusión si es necesaria una nueva reforma tributaria en el próximo Gobierno. ¿Cuál es su postura frente a esto? ¿Qué reforma plantearía o no plantearía ninguna?



Los ciudadanos y empresas piden reforma que disminuya impuestos, pero a la vez se recorte gasto público. De lo contrario cualquier reforma tributaria donde no estén contemplados estos ítems será un proyecto que genere molestia.



¿Apoyaría y votaría una nueva propuesta sobre reducción de salarios de los congresistas y sus privilegios? ¿Cuál es su posición al respecto?



El populismo no es lo mío y esa propuesta solo ha generado discusiones bizantinas sobre lo que realmente indigna al ciudadano, y es la corrupción y el descarado ausentismo.



Con lo que sí estoy de acuerdo es en que se congele, descontar cada que no se asiste, y sancionar disciplinariamente por un número de inasistencias injustificadas.



(Además: La amarga aventura de Juan Montoya y su hermana en un barco a La Florida)

¿Con qué proyectos regionales se compromete para impulsar y conseguir recursos nacionales?



En los recursos para las vías terciarias hay que ser muy insistentes, en el fortalecimiento de los CDI que son un apoyo para madres solteras, y por supuestos los proyectos que vienen en marcha como el del Tren de Cercanías, en apoyo para nuestro pie de fuerza.



¿Cuál es su planteamiento para que el Valle del Cauca y la región del Pacífico puedan superar esta situación de sombras por inseguridad urbana, influencia de grupos armados y éxodo interurbano?



Está situación de inseguridad tiene varios frentes y a todos hay que ponerles el pecho y recursos pero sobre todo debe ser un plan de región y no de gobierno por cuatro años, porque esto se debe abordar desde la fuerza pública, hasta la cultura ciudadana pasando por el fortalecimiento de la educación y la generación de empleo.



Por supuesto que las estructuras del narcotráfico deben ser combatidas con la fuerza pública con un alto componente de inteligencia militar, tener una justicia efectiva a la hora de proceder a su juicio, pero también propender oportunidades para que niños y jóvenes no se sientan atraídos por estas.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Vélez. Foto: Gustavo Vélez

Gustavo Vélez Román, del Partido Conservador

¿Qué propuesta tienen su partido o movimiento para el próximo período para reactivar al país luego de la pandemia ante la crisis de empleo y una posible inflación?



La actual situación es muy compleja porque no depende solo de factores internos, sino que está condicionada por factores externos como el alto precio del dólar y la crisis de los contenedores.



Sin embargo, el Gobierno debe acelerar la inversión en infraestructura, sector que demanda una alta mano de obra, fortalecer toda la cadena productiva con un apoyo real que no se quede solo en el sector bancario, e incentivar la generación de empleo para jóvenes y mujeres y evitar a toda consta un nuevo cierre de la economía, brindando tranquilidad y seguridad a empresarios e inversionistas, porque en el caso de nuestro departamento los efectos de los bloqueos durante el paro nacional fueron devastadores y aún persisten.



Finalmente, el Gobierno debe hacer un esfuerzo para que en esta coyuntura la oferta de materias primas, productos manufacturados y alimentos sea la suficiente para que la demanda no la supere y genere una inflación desmedida que terminaría golpeando muy duro a las clases menos favorecidas.



En el país está en discusión si es necesaria una nueva reforma tributaria en el próximo Gobierno. ¿Cuál es su postura frente a esto? ¿Qué reforma plantearía o no plantearía ninguna?



No es serio realizar cada año o cada dos años una reforma tributaria.



El Gobierno debe fijar reglas claras para empresarios, inversionistas y ciudadanos, además de proteger a la clase media que es la que más resulta golpeada en cada reforma tributaria.



Lo que debe haber es una política de austeridad en los gastos del Estado, combatir la evasión que es muy alta y hacer recortes en burocracia o eliminar entidades que son supremamente ineficientes y solo sirven para aceitar las maquinarias regionales y locales, como algunos entes de control y las propias corporaciones autónomas regionales, por ejemplo.



¿Apoyaría y votaría una nueva propuesta sobre reducción de salarios de los congresistas y sus privilegios? ¿Cuál es su posición al respecto?



Esa es una propuesta que en todo momento puede dar réditos políticos, porque es populista y está alineada con lo que pide la gente, pero el salario de los congresistas no es muy diferente al de los ejecutivos del sector privado.



El verdadero hueco fiscal está en la corrupción desmedida en todos los estamentos del estado, y en la existencia de un Estado gigantesco con una inmensa cantidad de entidades y cargos que no sirven para nada.



Hay que combatir la corrupción con una verdadera justicia, se requiere una reforma estructural a la justicia para atacar la corrupción y reducir el tamaño del Estado.



¿Con qué proyectos regionales se compromete para impulsar y conseguir recursos nacionales?



He dicho en reiteradas ocasiones que es increíble que en el Valle del Cauca no hayamos sido capaces de concluir la vía Mulaló-Loboguerrero, un proyecto que tiene un costo de dos billones de pesos o avanzar en la planificación y construcción del eje vial Barragán-Roncesvalles. Este último corredor permitiría conectar el centro del país con el puerto de Buenaventura en cinco horas, sin tener que coger la vía de la Línea.



Así se genera un impulso a la economía de todo el departamento, cuando en Antioquia en el último gobierno han logrado inversiones por un valor superior a los 23 billones.



La bancada de congresistas del Valle del Cauca debe empezar a actuar pensando en el desarrollo de grandes obras y trabajar en bloque en la gestión de recursos del orden nacional para esas obras. La región no puede seguir rezagada frente a otras regiones, como Antioquia, Cundinamarca o Atlántico. Aquí tiene que haber un despertar de la vallecaucanidad.



¿Cuál es su planteamiento para que el Valle del Cauca y la región del Pacífico puedan superar esta situación de sombras por inseguridad urbana, influencia de grupos armados y éxodo interurbano?



El éxodo interubano es resultado de la falta de empleo y de condiciones de vida dignas en ciertas zonas del departamento pero, sobre todo, de la inseguridad.



La seguridad no se logra solo ampliando el pie de fuerza. Se debe llegar, como lo hicimos nosotros en algunos barrios marginales de Tuluá, con inversión e infraestructura, alumbrado público, puestos de salud y centros culturales, escenarios deportivos y mejoramiento de las vías. Esto genera unas nuevas dinámicas sociales que inciden directamente en el tema de seguridad.



Es necesario y obligatorio recuperar el papel de la institucionalidad y recuperar el papel y el respeto hacia la autoridad, la fuerza pública y la Policía Nacional.



Sin seguridad no hay condiciones para la creación de empresas ni confianza para los inversionistas, y por supuesto, que no hay condiciones para la generación de nuevos puestos de trabajo.

Facebook Twitter Linkedin

Duvalier Sánchez. Foto: Duvalier Sánchez

Duvalier Sánchez Arango, Alianza Verde

¿Qué propuesta tienen su partido o movimiento para el próximo período para reactivar al país luego de la pandemia ante la crisis de empleo y una posible inflación?



Desde la política de la felicidad qué creemos, pues varias cosas, lo primero y fundamental es que para reactivar la economía necesitamos que haya una flexibilidad de parte del Estado hacia las empresas y que ayude a aliviar cargas, sobre todo las empresas que más sufrieron durante la pandemia.



Por ejemplo, nosotros creamos una cosa que se llama 'Jamundí se levanta'. Es que Identificando los sectores de gimnasios, todo el tema deportivo, sectores de gastronomía, bares que se vieron altamente perjudicados, la cultura donde sus clientes o sus ingresos que vienen del público, de la concentración de personas, pues esos sectores son lo que hay que levantar más rápido.



¿Por qué? Porque allí es donde más empleo se generan en jóvenes y mujeres, y esto derivado en que son quienes más se han visto afectados en sus ingresos durante la pandemia y también con el paro.



Entonces identificar muy bien los sectores en los cuales tenemos que desde el Estado desde el Gobierno aliviar sus cargas con reducción de impuestos o con estímulos. Incluso eso fue lo que nosotros hicimos que funcionen en la cultura y también lo llevamos al deporte y así las personas puedan generar ingresos que les permita salir adelante con sus negocios.



Lo otro es fundamental que se pueda controlar la inflación. El año pasado cerró por encima del 5 por ciento y es muy alto y esto ha derivado también en unas causas que son sociales internas y otras que son externas, y de la economía internas y otras que son externas.



Sobre todo las internas es si el país no logra controlar la crisis social de hambre y de pobreza que tenemos pues la gente va derivar en más paros y los paros han hecho que al cortar la cadena del transporte, que se suban los fletes, que se suba la gasolina y demás, pues esto elevó los precios de los productos. El paro sí que le ha hecho daño sobre todo a la canasta familiar, a los ingresos de las personas y al costo de las materias primas.



Necesitamos para poder controlar más allá de lo que hace el Banco de la República poder generar una estabilidad social. Ahí es donde nosotros creemos que hay que concentrar parte de la respuesta, tanto por la inflación y la crisis que tenemos en ciertos sectores.



En el país está en discusión si es necesaria una nueva reforma tributaria en el próximo Gobierno. ¿Cuál es su postura frente a esto? ¿Qué reforma plantearía o no plantearía ninguna?



Sin lugar a dudas hay que hacer una nueva reforma tributaria. Yo quiero estar en la comisión económica para participar en las discusiones de esta reforma tributaria. Hay cuatro cosas que quiero proponer.



La primera, hay que reducir el gasto de funcionamiento del Estado, exceso de burocracia, clientelismo, impuestos para favorecer a políticos a cambio de votos en elecciones. Hay muchos puestos que son innecesarios, gente que tiene demasiados contratos de prestación de servicios y que no cumplen las labores de generar bienestar y esa reducción del gasto tiene que trasladarse a proyectos de inversión, obras públicas con mano de obra que sí genera desarrollo.



Segundo necesitamos mejorar la productividad. Colombia sigue siendo un país que no le ha apostado a la investigación, al desarrollo, a la innovación para mejorar productividad y que nuestros productos no solo sean materias primas que exportamos sino encadenarnos para poder producir y generar valor a la economía que hoy tenemos y que es muy básica.



Tercero, hay que generar una apertura económica total, en medio ya de controles y vacunación con bioseguridad, pero no podemos seguir restringiendo sectores de la economía porque no van a sobrevivir y vamos a seguir profundizando en la crisis de empleo que tenemos.



Cuarto, hay que poner impuestos a los más ricos, focalizados en los que son ricos billonarios. En esos billonarios que controlan gran parte de la economía, porque tienen banca, porque tienen medios masivos de comunicación, tienen muchos contratos con el Estado, tienen fondos de pensión y tienen gran parte de la producción nacional concentrada.



A esa riqueza que está concentrada en unas pocas personas, sobre todo a las personas es a quienes hay que subir impuestos.



Es muy importante, porque hoy se deriva en que siempre se ponen impuestos a las empresas y eso no siempre es favorable porque las empresas son las que generan el empleo y hay que ponerles a las ganancias de las personas. Porque no siempre lo que facturan las empresas son utilidades. Muchas veces las utilidades de las empresas son marginales y pequeñas.



Por último, hay que facilitar la creación de empresas. Que se puedan crear más rápido y ser más atractivas para los capitales extranjeros. Que sientan que en Colombia, la digitalización, la flexilibilidad es una cosa que no sea tan tormentosa como hoy. Para eso hay que articularnos con las cámaras de Comercio.



Queremos quitar el RUP, el Registro Único de Proponentes, para que empresas, fundaciones y emprendedores puedan participar en licitaciones públicas en el marco de la transparencia. La inversión pública puede generar empleo, puede ayudar a los emprendedores. Pero el RUP termina siendo un problema, una talanquera, que es algo que es una condición para participar que se paga a las cámaras de comercio pero no incide mayoritariamente en los ingresos de las cámaras de Comercio, pero sí termina siendo una condición para que se pueda participar en la contratación estatal.



Por último, como el Estado es lento y corrupto, necesitamos dar una flexibilidad hacia las empresas puedan hacer obras rápidas a cambio de impuestos con toda transparencia, con buena regulación y verificación. Esto nos dinamiza el empleo, nos genera bienestar social y que eso sea a cambio de impuestos. Una reforma tributaria debería ser más ágil y eso incide en la reactivación económica y generación de empleo.



¿Apoyaría y votaría una nueva propuesta sobre reducción de salarios de los congresistas y sus privilegios? ¿Cuál es su posición al respecto?



Sí votaría por una reducción de salarios de los congresistas y a todos los privilegios por gastos de representación, carros y demás. Sin lugar a dudas no porque incida mayoritariamente en lo que la gente cree que se pueda reducir la corrupción. Yo creo que es un castigo social por como viven los colombianos.



Los congresistas no pueden vivir con tantos privilegios, cuando la gente vive en unas condiciones tan difíciles. Ningún colombiano tiene cuatro meses de vacaciones ni tampoco recibe salarios por encima de los 30 millones de pesos.



Ningún colombiano tiene tiquetes aéreos semanales ni carros ni camionetas blindadas con pago de gasolina y de celulares, así que pues los políticos y congresistas pueden vivir bien pagándoles la mitad. Trabajando 10 meses al año y no ocho. Sin lugar a dudas sería un mensaje de que nosotros entendemos el momento del país.



¿Con qué proyectos regionales se compromete para impulsar y conseguir recursos nacionales?



Quiero enfocarme en las gestiones de desarrollo en el departamento y que los recursos de la Nación son para este logro.



Por ejemplo hay que terminar la doble calzada Buga-Buenaventura. El gobierno de Duque le incumplió al Valle del Cauca. Acaba de decidir que los recursos son para junio. O sea que en este Gobierno no se terminará la doble calzada. Otro gobierno que le incumple al Valle y a Buenaventura.



Hay que garantizar los recursos para el Tren de Cercanías, es muy importante porque genera un desarrollo alrededor de las vías férreas, conecta con Jamundí, pero tenemos que conectarlo con las zonas francas de Risaralda para llevar desde Buenaventura transporte de carga y pasajeros, 24 horas.



Buenaventura. A Buenaventura hay que cumplirle. Esto son medio millón de personas en las cuales viven en condiciones de miseria, en las cuales la vida no son dignas. Para eso hay que cumplir con recursos que están en la ley del fondo de patrimonio autónomo aprobado en 2017.



Esta ley creó un fondo y solo se ha ejecutado en un 4 por ciento y ahí están las obras más importantes para la transformación de Buenaventura.



¿Qué falta? Los estudios y los diseños.



Yo voy a meterme duro para sacarlos en un trabajo articulado entre Gobierno, Gobernación del Valle y el distrito de Buenaventura.



Son billón y medio de pesos para planes maestro de acueducto y alcantarillado, para vivienda social, para mejora miento de la red de salud y de modernización de la infraestructura educativa. Si hacemos esas inversiones, Buenaventura sale adelante.



¿Cuál es su planteamiento para que el Valle del Cauca y la región del Pacífico puedan superar esta situación de sombras por inseguridad urbana, influencia de grupos armados y éxodo interurbano?



Para la inseguridad, nuestro planteamiento va en dos sentidos. Uno, hay que hacer un cambio en la política antidrogas de este país. ¿Por qué? Porque llevamos 60 años con la misma política y los resultados son terribles. Tenemos más 'narcos', más grupos, más atomizaciones en las zonas rurales, en los cultivos. Se está fracasando.



Proponemos que se cree una empresa nacional de compra de hoja de coca y de cannabis.



Dos, que se cambie el sentido de la política que ha estado centrada en capturar al 'narco' y perseguir al jíbaro. Nos la pasamos capturando narcos, pagan cadena en Estados Unidos, ellos regresan a Colombia y vienen a recuperar lo suyo a sangre y fuego, lo que desencadenan violencia, homicidios y demás.

Facebook Twitter Linkedin

Christian Garcés Aljure. Foto: Cámara de Representantes

Christian Munir Garcés Aljure, de Centro Democrático

¿Qué propuesta tienen su partido o movimiento para el próximo período para reactivar al país luego de la pandemia ante la crisis de empleo y una posible inflación?



Seguiremos trabajando por el orden y la seguridad como valores fundamentales para la reactivación; de igual manera, por la lucha contra la corrupción y la generación de ingresos y empleo formal, que es sin dudas, la principal preocupación de millones de colombianos.



Debemos enfocar nuestros esfuerzos para que la recuperación económica que hoy vivimos se traduzca en más ingresos y empleos formales.



Asimismo, defenderemos el avance de los proyectos prioritarios del Valle y las actividades productivas que generan empleo e ingresos para reactivar al país y nuestra región.



En el país está en discusión si es necesaria una nueva reforma tributaria en el próximo Gobierno. ¿Cuál es su postura frente a esto? ¿Qué reforma plantearía o no plantearía ninguna?



Nosotros identificamos un problema estructural que la pandemia resaltó enormemente: la falta de acceso a crédito.



Fue difícil ayudar a cada colombiano y empresa que necesitó recursos para su hogar y emprendimiento.



Aún existen negocios y personas que requieren de recursos y considero que antes de buscar aumentar el recaudo del Estado sustancialmente debemos resolver que los hogares no mueran de hambre y puedan tener más ingresos.



Seguramente tendremos una discusión con el nuevo Gobierno sobre cuál es la mejor forma de organizar las finanzas buscando ayudar a la población con menos ingresos, pero con medidas balanceadas que no asfixien las empresas y negocios que generan empleo.



Debemos discutir responsablemente cómo vamos a lograr concertar un marco tributario y fiscal que no esté generando tanta inseguridad para la inversión, creación de empresas y empleos.



¿Apoyaría y votaría una nueva propuesta sobre reducción de salarios de los congresistas y sus privilegios? ¿Cuál es su posición al respecto?



Claro. Hemos sido coautores de varias iniciativas de Ley que busca bajar el salario de los congresistas y también reducir el tamaño de cada corporación.



Esto lo impulsamos con varios miembros de la Bancada del Centro Democrático, pero muchos de los partidos y movimientos políticos autoproclamados enemigos de los privilegios y el derroche terminaron votando en contra de nuestras iniciativas o rompiendo el quórum para torpedear estos proyectos.



¿Con qué proyectos regionales se compromete para impulsar y conseguir recursos nacionales?



Nosotros mantenemos el compromiso que hemos tenido con los proyectos que jalonan la competitividad y la generación de empleos e ingresos para el Valle, como son las obras de la vía Mulaló – Loboguerrero, el Tren de Cercanías, la reactivación del Tren del Pacífico, vía Pacífico – Orinoquía, la doble calzada Buga – Buenaventura, el Dragado de Buenaventura, entre otros.



Estos proyectos son fundamentales por el valor significativo para impulsar la reactivación y la competitividad de la región que luego se traducen en mejores condiciones de vida de la población, además de generar empleo directo e indirecto y crecimiento en el aparato productivo del país.



¿Cuál es su planteamiento para que el Valle del Cauca y la región del Pacífico puedan superar esta situación de sombras por inseguridad urbana, influencia de grupos armados y éxodo interurbano?



Lo más importante es mantener la lucha contra el narcotráfico, en particular contra la expansión de cultivos ilícitos, con especial énfasis en la Región Pacífico.



Para lograrlo, proponemos que mediante un Proyecto de Acto Legislativo reglamentemos la Consulta Previa, cuando se trate del uso del glifosato.



Esto para evitar que comunidades cocaleras bloqueen la lucha contra las drogas. Esto ayudará a garantizar que temas de seguridad y defensa nacional como la erradicación de cultivos ilícitos y la reactivación de la aspersión aérea prevalezcan por el bien de la Nación.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Reyes Kuri. Foto: Cámara de Representantes

Juan Fernando Reyes Kuri, del Partido Liberal

¿Qué propuesta tienen su partido o movimiento para el próximo período para reactivar al país luego de la pandemia ante la crisis de empleo y una posible inflación?



Nos enfocamos en combatir la 'tramititis', luchar por la libertad de empresa y eso implica desmontar las barreras para emprender.



Necesitamos menos trámites; el empresario le agrega valor a la sociedad, no debemos castigarlo con obstáculos en oficinas públicas. Esa es y seguirá siendo mi lucha en el Congreso.



(Lea también: La masacre de Buga: interrogantes y la investigación, un año después)



El Estado debe ser más simple, ágil y eficiente, que nos permita mejorar la competitividad, reducir los riesgos de corrupción y facilitar el acceso a los derechos de la gente.



Dentro de esta propuesta insistiré en dos problemas asociados con la carga que deben asumir los empresarios y emprendedores para generar empleo: los trámites y la sobrerregulación.



Los trámites son engorrosos e implican, no solo perder tiempo, sino también costos para las empresas. Recordemos que hay más de 70.000 trámites en Colombia. Por otro lado, Colombia es uno de los países que más regula, recordemos que se expiden un poco más de 10,6 normas diarias, y que, a pesar de eso, es uno de los países que menos cumple con su normatividad.



Voy a trabajar para reducir el exceso de normas, ese es el reto.



Resolver estos dos problemas son determinantes para poder reactivar la economía.



En el país está en discusión si es necesaria una nueva reforma tributaria en el próximo Gobierno. ¿Cuál es su postura frente a esto? ¿Qué reforma plantearía o no plantearía ninguna?



El sistema tributario se debe simplificar, es muy complejo, enredado y difícil de comprender.



No podemos seguir haciendo una reforma tributaria cada dos años. Eso no es serio y genera inseguridad jurídica.



El país debe esperar los resultados de la última reforma tributaria para poder tomar decisiones respecto a este tema.



Sin embargo, no es un secreto para todos que debemos buscar un sistema más transparente, que mejore los ingresos fiscales, pero distribuya mejor las cargas y que combata con más efectividad la evasión y elusión de impuestos.



De hecho, no podemos seguir con un sistema tributario que le carga el mayor peso a las empresas.



Necesitamos un sistema progresivo, pero que ocurra lo que ocurre en otros países: mayor carga en personas naturales de altos ingresos que en las personas jurídicas.



Hacia allá deberíamos avanzar. El sistema fiscal del país necesita de unas profundas transformaciones.



Muy pocos contribuyen, hay ausencia de equidad horizontal, que busca que quien más gane pues más pague, pero existen tratamientos preferenciales aún que no tienen justificación.



Nuestro sistema tributario es compleja y no facilita la auditoría eficiente, facilitando la evasión.



Sugerimos cambiar las tasas diferenciales, de acuerdo con el tamaño de las empresas, que castiga el crecimiento.



Debe avanzarse hacia la eliminación del 4 x 1000, entre otros. Quedaron muchos temas pendientes en la última reforma tributaria y habrá que abordarlos en los años que vienen.



¿Apoyaría y votaría una nueva propuesta sobre reducción de salarios de los congresistas y sus privilegios? ¿Cuál es su posición al respecto ?



Mi posición al respecto no ha variado, sigue siendo la misma desde que me eligieron como Representante a la Cámara: el Congreso tiene que estar dispuesto a reformarse.



No hay otra forma en que la ciudadanía pueda recuperar la confianza en esta institución.



Por ello, de llegar al Congreso acompañaré, nuevamente, el proyecto de ley que busca implementar el uso de las TIC en el Congreso de la República; la reducción de salarios y el proyecto de ley que reduce los recesos legislativos, entre otros.



¿Con qué proyectos regionales se compromete para impulsar y conseguir recursos nacionales?



Con el bloque parlamentario del Valle del Cauca acompañamos desde hace 4 años todos los proyectos de interés para los vallecaucanos, de llegar nuevamente al Congreso seguiremos haciendo la tarea.



Insisto en que resulta clave para el departamento empezar y culminar con éxito sus obras más importantes para recuperar la competitividad: Tren de cercanías, Aeropuerto Palmira y de Buenaventura, dragado de Buenaventura, vía Mulaló-Loboguerrero, vía Buga-Buenaventura y la Malla vial del Valle del Cauca.



También resulta importante para el Valle del Cauca, la construcción de la doble calzada y la rehabilitación del corredor Cali-Rumichaca (frontera con Ecuador) y la conexión Pacífico-Orinoquía.



También deberíamos hablar del traslado de la base aérea de Cali hacia Palmaseca para que la ciudad pueda acelerar su desarrollo urbanístico y densificar.



En Palmira podemos tener un cluster aeronáutico y ahí hay un gana gana en la región.



¿Cuál es su planteamiento para que el Valle del Cauca y la región del Pacífico puedan superar esta situación de sombras por inseguridad urbana, influencia de grupos armados y éxodo interurbano?



La seguridad no es de derecha o de izquierda. La seguridad se le debe garantizar a todos los ciudadanos, punto.



Al Valle del Cauca y al Pacífico se les ha dejado solos en esto.



Desde el año 2019 se ha venido incrementando situaciones que han puesto en peligro la vida y seguridad de todos los ciudadanos, sin que el Gobierno Nacional y la Gobernación logren obtener soluciones.



Por el contrario, hemos vuelto a ver situaciones que el departamento no presenciaba desde los años 90.



Mire, en Cali tuvimos por primera vez desde 2017 más de 1.200 homicidios.



Para el alcalde Jorge Ivan (Ospina) la seguridad no es una prioridad. La ciudad tiene unas dinámicas propias que deben enfrentarse, pero también hay unos fenómenos regionales y trasnacionales que requieren una respuesta articulada desde todos los niveles del Estado.



A Cali y al Valle no los pueden dejar solos. Desde la Nación requerimos recursos y apoyo para enfrentar una amenaza violenta que lleva dos años cogiendo fuerza.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Henry Monedero. Foto: Cámara de Representantes

Álvaro Henry Monedero Rivera, del Partido Liberal

¿Qué propuesta tienen su partido o movimiento para el próximo período para reactivar al país luego de la pandemia ante la crisis de empleo y una posible inflación?



En el tema de cómo apoyar el tema de reactivación toca enfocarse en seguir apropiando más recursos para inversión pública, a través de todas las obras que se hacen en los municipios.



Esta es una forma de generar empleo en la región, en los municipios, mano de obra no calificada, por ejemplo, ampliando el programa 'Colombia rural' que ayuda en el tema de vías terciarías para los campesinos, que son empleos directos que van a estar en las zonas más necesitadas de los municipios.



Es enfocarnos en seguir aumentando el rubro de inversión. Así como se hizo en este año 2022, 75 billones de pesos en inversión versus 60 billones del año 2021, se subió 15 billones como una estrategia de reactivación.



En el país está en discusión si es necesaria una nueva reforma tributaria en el próximo Gobierno ¿Cuál es su postura frente a esto? ¿Qué reforma plantearía o no plantearía ninguna?



Las reformas tributarias no son caprichos de los congresistas Surgen por necesidades coyunturales del país, como sucedió como con la última reforma tributaria, un gasto excesivo para poder sostener el empleo.A través del Paef se creó un programa que se llama ingreso solidario y hubo que hacer compra de vacunas. Esa plata no estaba, hubo que hacer un crédito y ese crédito había que pagarlo de alguna fuente.



Para no tocar el resto de programas sociales, el Gobierno tuvo la obligación degenerar la reforma tributaria.



No es capricho de los congresistas, repito. El próximo Gobierno, dependiendo de lo que prometa en campaña, tendrá que aumentar sus ingresos, si quiere ampliar beneficios sociales, si quiere ampliar programas o generar nuevos programas o tendrá que enfocarse en una focalización acertada de los subsidios para que estos lleguen a las personas que realmente lo necesitan y empezar a depurar los colados que hay recibiendo subsidios y de esta forma, focalizar mejor las ayuda sociales.



¿Apoyaría y votaría una nueva propuesta sobre reducción de salarios de los congresistas y sus privilegios? ¿Cuál es su posición al respecto?



En el tema de los salarios de los congresistas y de los beneficios tenemos que explicar que el presupuesto general de la Nación se compone de un monto de 350 billones de pesos.



El Congreso tiene unos costos, obviamente. La democracia tiene una representación y el Congreso como tal, de esos 350 billones de pesos, cuesta 500.000 millones, aproximadamente, pero esta es la forma en que garantizamos que haya representación.



Yo creo que a veces son exagerados en el tema de los beneficios que dicen tener los congresistas.



Los congresistas no se pensionan en el Congreso. Tienen el mismo régimen prestacional de todos los colombianos.



Eso pasaba en otras épocas y la gente piensa que todavía eso sucede.



El único cargo que recibe pensión vitalicia por ejercerlo es el del Presidente de la República, entonces cuando hablan de beneficios, pues a veces se confunden con ese tema y me imagino que por eso hacen la pregunta.



Si quieren revisar el salario de los congresistas, pues también tienen que informar que nosotros hacemos un aporte grande en impuestos.



La retención en la fuente del salario es del 37 por ciento en este momento, más los aportes de salud y pensión, así que el salario siempre termina en un monto mucho menor del que todo el mundo dice, pero estaría obviamente dispuesto a apoyarlos, si los colombianos creen que esa es la solución para los problemas del país.



No creo que haya mucho ahorro en esa forma, pero ahí estaríamos atentos a revisar esa reforma.



¿Con qué proyectos regionales se compromete para impulsar y conseguir recursos nacionales?



En el tema de proyectos regionales hemos estado comprometidos como hicimos como bancada en este perÍodo con unos proyectos viales importantísimos.



Se logró la adjudicación de la Malla Vial del Valle del Cauca, obras que van a traer beneficios a Cali y Palmira con obras puntuales en su ciudad y, obviamente, una vía nueva que es la Avenida Ciudad de Cali, desde el sur de Cali hasta el municipio de Villarrica, en Cauca.



Conseguimos también los recursos para los estudios de factibilidad del Tren de Cercanías, recursos que están en ejecución en este momento y que al próximo Congreso tocará y a la bancada del Valle del Cauca luchar para conseguir los recursos para poder ejecutar esta importante obra que será de las principales que le tocará al próximo Gobierno.



¿Cuál es su planteamiento para que el Valle del Cauca y la región del Pacífico puedan superar esta situación de sombras por inseguridad urbana, influencia de grupos armados y éxodo interurbano?



Para poder superar las sombras de inseguridad urbana, de influencia de grupos armados y éxodo interurbano, sobre todo lo que sucede en Buenaventura, es priorizando proyectos de inversión social.



Buenaventura tiene una situación muy complicada con el agua potable, es el único municipio del Valle del Cauca que tiene esta situación y hay que empezar por ahí, pero también con los recursos que están aprobados a partir del paro cívico en Buenaventura lograr que todos estos proyectos que se plantearon allí, -nuevos colegios, hospitales, vivienda de interés social digna- puedan ser una realidad e ir superando esa extrema pobreza que hay en los sectores de baja mar de Buenaventura.

Facebook Twitter Linkedin

Julián David López. Foto: Julián David López

Julián David López Tenorio, Partido de la U

¿Cuál es su planteamiento para que el Valle del Cauca y la región del Pacífico puedan superar esta situación de sombras por inseguridad urbana, influencia de grupos armados y éxodo interurbano?



En mi caso yo considero que tenemos que pensar sobre lo estructural, sobre lo verdaderamente importante, es decir, meternos a trabajar las grandes reformas del país para que, de esa manera, el empleo se pueda acentuar de manera importante en nuestra economía.



La inflación es una responsabilidad del Banco de la República. Creo que cumple muy bien su labor, que nos ayude para controlar ese costo adicional del dinero, sobre todo que golpea a los sectores más populares.



En el país está en discusión si es necesaria una nueva reforma tributaria en el próximo Gobierno ¿Cuál es su postura frente a esto? ¿Qué reforma plantearía o no plantearía ninguna?



En este país se han hecho 17 reformas tributarias, casi que se hace una reforma tributaria cada 1,3 tres años, eso es una recocha.



Eso no ocurre, sino en un país como Colombia. Lo que hay que hacer acá es una reforma tributaria estructural. ¿Qué es esa vaina? Poner de acuerdo a todo el mundo para que tengamos reglas claras, ojalá los próximos 100 años y no estemos en un vaivén de cada año haciendo una reformita como para que el gobierno de turno tenga alguna liquidez.



¿Apoyaría y votaría una nueva propuesta sobre reducción de salarios de los congresistas y sus privilegios? ¿Cuál es su posición al respecto?



Es correcto, en mi caso, Julián López, yo estoy alineado con la discusión de disminuir el salario a los congresistas.



¿Con qué proyectos regionales se compromete para impulsar y conseguir recursos nacionales?



Muchísimos proyectos regionales: la conexión Orinoqu{ia Pacífico, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Buenaventura, el Tren de Cercanías que básicamente va a ser el metro de Cali, conectado con Jamundí, Yumbo, el aeropuerto de Palmira y el casco urbano de Palmira.



Esos tipos de proyectos vamos a impulsarlos muchísimo, por su puesto en el norte del Valle, el aeropuerto de carga para el desarrollo del aeropuerto de Santa Ana, las vías de nuestro sector cafetero, en Sevilla, por ejemplo.



Son esos y muchísimos proyectos por mencionar.



¿Cuál es su planteamiento para que el Valle del Cauca y la región del Pacífico puedan superar esta situación de sombras por inseguridad urbana, influencia de grupos armados y éxodo interurbano?



Esto debe ser una cosa híbrida, mucho orden, mucha autoridad.



El Gobierno Nacional tiene que ayudarnos en esa tarea con el pie de fuerza, pero al mismo tiempo mucho, mucho desarrollo social.



Cultura y deporte para los sectores más marginados y acompañamiento constante en programas sociales y psicológicos que nos permitan sacar a estos niños de la pobreza y esto tiene que ser en el largo plazo de manera estructural, porque en cuatro años un alcalde qué va a resolver el tema de la seguridad. Es un tema sistémico, es un problema que necesitamos darle la vuelta durante muchos años para que estas personas puedan salir adelante.

Facebook Twitter Linkedin

José Alberto Tejada Echeverri. Foto: José Alberto Tejada Echeverri.

José Alberto Tejada Echeverri, Pacto Histórico

¿Qué propuestas tiene su partido o movimiento para el próximo periodo para reactivar al país luego de la pandemia ante la crisis de empleo y una posible inflación?



En el Pacto Histórico nos hemos encontrado en las diferencias, persistiendo en lo que nos une y prescindiendo de lo que nos separa, es ahí que nacen unos pactos fundamentales, los cuales son cinco, pero uno de ellos es el tema del pacto para recuperar la economía, el trabajo y la productividad.



Allí nos encontramos en varias propuestas, entre ellas y creo que la más fundamental, es la de empoderar al empresario de la economía popular, fomentar el cooperativismo y la economía social y solidaria.



Una segunda propuesta es un pacto por la industria, la producción agrícola y pecuaria local, tenemos que proteger a nuestros empresarios y agricultores pequeños.



Otro acuerdo fundamental al que se llegó es a la democratización del crédito, esto quiere decir que sea más fácil y más justo acceder al crédito, para así poder tener mayor oportunidad de emprendimiento y por último una transformación tributaria, en donde la carga fiscal no la tengan las clases medias y bajas, sino las grandes riquezas improductivas del país.



El país está en duda si debemos hacer una reforma tributaria en el próximo gobierno ¿Cuál es su postura sobre esto? ¿Qué reforma tributaria se plantea?



Este es un debate que se tiene que dar desde el Gobierno Nacional, al que nosotros aportaremos en la discusión.



Sin embargo, se hace evidente la necesidad de una reforma tributaria, ya que la actual y las anteriores siempre tienen el mismo lugar de donde sacar plata para el Estado: la clase media y empobrecida. Esta forma de ver los impuestos y la regla fiscal debe cambiar, la carga no debe estar sobre las clases medias y trabajadoras.



Al mismo tiempo tenemos que decir que no es que se va asfixiar a los empresarios, ¡no. La idea aquí no es acabar con ellos y mucho menos con los pequeños y micros, al contrario, queremos que crezcan y ahí está la discusión, ¿en dónde debe estar la carga fiscal para que las clases trabajadoras no sea asfixiadas y las pequeñas, medianas y micros puedan crecer? Pues nosotros creemos que, en las grandes empresas, que deben pagar lo justo ni más ni menos.



¿Apoyaría y votaría por una propuesta para la reducción del salario de los congresistas y sus privilegios? ¿Cuál es su postura sobre esto?



Claramente, la desigualdad entre un congresista y un ciudadano de la calle es grotesco y eso lo tenemos que cambiar.



Apoyaría y me sumaría al debate. Es pertinente y necesario.



¿Con qué proyectos regionales se compromete para impulsar y conseguir recursos nacionales?



Nosotros esperamos ser gobierno y si lo somos podremos traer muchos más recursos y proyectos.



Por eso debemos ser cautelosos a la hora de comprometernos y hacer promesas politiqueras. Sin embargo, yo sí creo que debemos dotar a la región de apoyo económico y de infraestructura para proyectos, principalmente, en proyectos de economía solar, de huertas urbanas, y de cooperativas de economía social y solidaria.



Para ser para ser más concretos, hablamos de proyectos de infraestructura para dotar de páneles solares y proyectos productivos, alrededor de ellos en los barrios populares, así mismo. espacios de comedores comunitarios en donde se consideren espacios de paz y reconciliación. También fomentar presupuesto para cooperativas nacientes centradas en economía social y solidaria.



¿Cuál es su planteamiento para que el Valle del Cauca y la región del Pacífico puedan superar esta situación de sombras por inseguridad urbana, influencia de grupos armados y éxodo interurbano?



EL primer paso para resolver un conflicto, o una problemática de seguridad es conocer y reconocer las causas y los actores.



El Valle del Cauca y el país están viviendo un recrudecimiento de la violencia que no se veía hace más de 20 años. La urgencia que hay de atender los asuntos de seguridad rural y urbana deben tener como pilar principal los derechos humanos y, para ello, es necesario el diálogo.



El acuerdo de Paz firmado en el 2016 permite que Colombia pueda llegar a tener una sociedad dinámica comprometida con temas sociales, económicos y políticos.



Abrimos el año en el Valle del Cauca con tres homicidios los primeros tres días del mes de enero, en San Antonio Jamundí.



Lastimosamente no es el único hecho violento que se presenta en la región. Los gremios del sector agroindustrial del Valle del Cauca ya han hecho un llamado urgente al gobierno nacional para que propongan acciones inmediatas para solucionar el problema de la violencia que está afectando de manera contundente al país.



Sin embargo, la negativa del gobierno para implementar el acuerdo de paz sigue fija y el abandono estatal en las zonas que dejó las Farc-EP han generado nuevas dinámicas de violencia en todo el país y, más específico, en el Valle del Cauca y el Cauca las dinámicas se han tornado más violentas. Continúa el asesinato a líderes sociales y la llegada de grupos armados ilegales a las zonas campesinas del Pacífico.



Para el caso de la violencia en las ciudades debemos acabar con el hambre y la falta de oportunidades, ahí radica la violencia, lo cual genera ciclos de violencia que atrapa a la juventud en las mafias y el narcotráfico, si atacamos el hambre, damos oportunidades de empleo y reformamos de verdad, los índices de violencia bajan.



CALI