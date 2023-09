La educación, innovación y cultura pusieron su dosis de diferencias en el tercer encuentro del ‘Ciclo de debates – Elecciones regionales’ con candidatos a la alcaldía de Cali.

La cita fue en la Universidad Autónoma de Occidente, donde el eje temático no evitó dardos entre los ocho candidatos que asistieron.

Antes de iniciar, el padre Édilson Huérfano dijo que no había sido invitado ni su esquema de seguridad. “Mi intención no es hacer pataleta, es simplemente hacer un llamado a la democracia, siento que no tenemos espacio”, dijo y se retiró.

Los ocho candidatos a la alcaldía de Cali que llegaron a la Autónoma. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La directora de ProPacífico, María Isabel Ulloa, tomó vocería y afirmó que el sacerdote sí fue invitado y que el esquema de seguridad no estaba registrado. “Fue por logística y no por exclusión”.



Diana Rojas

Los grados 10 y 11 deben volverse obligatorios en el país para más cobertura”. Le apuesta al bilingüismo, pero no como clase adicional. En cultura, “ir más allá de industrias creativas”. No haría alianza con Miyerlandi Torres por verla como candidata del continuismo.

Danis Rentería

Repartió entre los candidatos, la gorra de la tolerancia. Habló de apalancar recursos para remodelar colegios, como el Camacho, y fortalecer bilingüismo y el biligüismo multicultural. “Proponemos territorios culturales y creativos”.

Wilson Ruiz

Mejorar colegios y crear más. Apostarle al bilingüismo. Tener 1.000 comedores comunitarios y proyectar la Feria de Cali internacionalmente.



Ruiz llegó al debate y aunque hace dos semanas había manifestado su intención de estar con Alejandro Éder, dijo que ambos están en dos orillas distintas de pensamiento.

Wilfredo Pardo

“No hay que inventar más colegios. Terminar los que dejó Armitage sin concluir”. Faltan estudiantes. Invitó a Miyerlandi Torres y a Déninson Mendoza a su gabinete.

Heriberto Escobar

Santa Librada quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, pero tenemos 92 instituciones educativas y 300 sedes casi todas están destruidas; tenemos que buscar recursos del orden nacional. Mirar y avanzar el Parque Tecnológico de San Fernando. Cuestionó a

Roberto Ortiz, quien no ha acudido a ningún debate.

Déninson Mendoza

Recalcó ser creador de Valle Inn. Les jala a la innovación y al bilingüismo con conexión, a través de 150.000 computadores y 30.000 becas semestrales. Dijo que el grave problema es la corrupción. En cultura dijo que el Alcalde planteó que sería bueno traer a Shakira, pero “hay que pagarles a los artistas”, de la Feria.

Alejandro Éder

Sus claves son bilingüismo y tecnología. Propuso laboratorio de inteligencia artificial. Terminar con la corrupción en la educación. Le apuntaría a unirse con candidatos de liderazgo, pero no del continuismo.

Miyerlandi Torres

Plantea bachillerato con cátedras de tecnología. Advirtió que en primera y en infancia hay 89.000 de población vulnerable y solo 49.000 acceden a educación y alimentación por barreras geográficas. Capacitará a docentes. Sobre el gobierno pasado dijo: “No podemos seguir la corrupción que nos dejó el MIO en la quiebra”.



CALI