¿Candidatos a la gobernación del Valle le apuestan a restringir el porte de armas?

Los candidatos a la gobernación del Valle Ferney Lozano, Santiago Castro, Óscar Gamboa y Tulio Gómez le hablaron claro a la ciudadanía en la región.

Lo hicieron, precisamente, en el Gran Debate ‘Hablemos claro’, del ciclo por las elecciones regionales, en la noche de este 9 de octubre, organizado por la gran alianza de ProPacífico con gremios, universidades y medios de comunicación del departamento. Fue transmitido por el canal regional Telepacífico.



El debate giró en torno a seguridad, Buenaventura, infraestructura y movilidad, y subregiones (énfasis en desarrollo económico y turismo y agro), especialmente.



Dilian Francisca Toro se excusó por no asistir. Pero hubo dardos a la candidata ausente y exgobernadora por obras y la crisis por agua en Buenaventura.

Tulio Gómez dijo que sigue en la contienda, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de una nueva revisión, el pasado 9 de octubre, dejó otra vez y en firme su inhabilidad FACEBOOK

Tulio Gómez dijo que sigue en la contienda, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de una nueva revisión, el pasado 9 de octubre, dejó otra vez y en firme su inhabilidad. Gómez interpuso una acción de tutela por considerar que entre sus derechos se viola el de elegir y ser elegido.



En el debate participaron directores de medios de comunicación, entre ellos, Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO.



Tulio Gómez es expresidente del América de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Tulio Gómez

Sobre si apoya la restricción del porte legal de armas, Gómez fue tajante al contestar que no. “Los ciudadanos de bien necesitan defenderse. Los bandidos obtienen armas ilegales, no necesitan armas legales”.



En seguridad dijo: “Fortaleceremos de la mano del alcalde, la tecnología, radios de comunicaciones, cámaras de conocimiento, drones y tecnología, y además todo vehículo que sea involucrado en un delito. Y también trabajaremos con la comunidad, redes de apoyo”.



Anotó en cuanto a Buenaventura: “Necesitamos seguridad urbana, rural y marítima, generación de empleo. Si tenemos seguridad urbana y marítima, vamos a tener turismo, pero también necesitamos revivir la industria pesquera y crear una empresa artesanoal de la madera para que la madera que sale de Buenaventura no salga, sino que la procesen allí”.



En infraestructura y movilidad: “Necesitamos traer aerolíneas debajo costo. Es increíble que haya esas líneas de bajo costo en Medellín)”. El aeropuerto de Buenaventura se cierra dos veces al año y tienen muchas vías de acceso. Necesitamos revisar si es que las tarifas son muy altas o qué y volverlo mixto, de carga y pasajeros. Además, volverlo un hotel, centro comercial”.



En cuanto a las subregiones, le apunta a “la generación de empleo, bilingüismo y carreras técnicas de un año. Y también el deporte”.

Santiago Castro. Foto: Archivo particular

Santiago Castro

Dijo que no apoya la restricción del porte legal de armas. “Los asesinatos en este país se cometen con armas completamente ilegales. Vienen del contrabando y del mercado negro. No podemos castigar a ciudadanos inocentes que por condiciones especiales tienen que tener medios de protección y van a hacer supervisados, que van a estar regulados porque el Estado no puede brindarles todas la garantías”.



En seguridad: “Tenemos que aplicar esa tasa con tecnología de punta, con analítica, con cooperación ciudadana y trabajar convenios con los alcaldes, pero convenios que sean diseñados por expertos, con parámetros e indicadores de desempeño”.



En Buenaventura, dijo el candidato de la coalición ¡Valle libre!, “debe cambiar su cultura política”, porque “Buenaventura no solamente está sitiada por la inseguridad, está sitiada por la corrupción. Nosotros en los últimos 10 años hemos tenido cuatro alcaldes consecutivos que han sido detenidos por corrupción”.



En infraestructura va por el tren de cercanías, el dragado y profundización del canal de acceso; la vía a Mulaló, la de Buga - Buenaventura y generarle a Cali la mejor concesión posible en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón”.



Con respecto a las subregiones, propuso fortalecer empresarialmente al Valle con más exportaciones, desde el desarrollo tecnológico, desde la inversión extranjera.

Óscar Gamboa Foto: Archivo particular

Óscar Gamboa

Opinó que sí apoya restringir el porte de armas a la ciudadanía. “Yo vengo expresando que esta sociedad viene con un problema mental y uno de los indicadores es la intolerancia y la agresividad, y estar armado se convierte en un instrumento que fomenta esta agresividad hacia resultados funestos”.



Le apunta a una política departamental de seguridad, construida por alcaldes del departamento. Diferenció el puerto de Buenaventura que para él, está bajo intereses privados, y la ciudad como tal que necesita salir de la pobreza. Se debe invertir más en la comunidad que en lo privado, dijo.



Va por un departamento agroindustrial, pero con un modelo que acerque al pequeño agricultor, y no sea un modelo de élite. Sostuvo que obras en vías terciarias y secundarias deben estar en sincronía con las primarias.



Enfatizó en: ”¿Para dónde vamos? Porque “eso nos marca qué educación, tecnología y tránsito digital necesitamos”.

Ferney Lozano. Foto: Archivo particular

Ferney Lozano

Para el candidato del Pacto Histórico, “las armas tienen que estar bajo la potestad del Estado. No los particulares usando armas”. Sí está de acuerdo con la restricción del porte de armas. Considera que debe haber seguridad, pero con justicia social. Para ello, cuenta con propuestas a nivel educativo y de alimentación.



Lozano piensa que Buenaventura “es un puerto sin comunidad. En Buenaventura, la historia de la muerte es la historia del día a día y hubo un movimiento, precisamente, hace ya seis años de la gente de Buenaventura, diagnosticando su problemática e hizo un acuerdo el movimiento cívico de Buenaventura. Hizo un acuerdo con el Gobierno nacional del señor (Juan Manuel) Santos, en ese entonces por cerca de 1,8 millones de pesos en papeles quedaron registrados pero ni ese gobierno del Santos ni el siguiente el doctor (Iván) Duque le cumplieron a Buenaventura”.



Aseguró que las obras en el Valle se deben “planificar bien”. “Para que no nos vuelva a suceder lo que ha pasado con la vía Candelaria-Cali, desde el 2002 tratando de hacerla”.



“Si planificamos bien y potenciamos lo que viene del Gobierno Nacional, saldremos adelante. Son 657 proyectos de vías comunitarias para la paz que se han firmado ya por un valor de más de $ 1.800 millones en este período del gobierno del cambio en este país”, anotó.



Sobre las subregiones, dijo que le preocupa la región norte, “esos 18 municipios dicen que el gobierno del Valle llega sin mucho estatutario, o sea, integrar esa región norte que además quiere irse, se quiere vincular mejor con Risaralda. Es nuestra gente, que tenemos diferencias étnicas, culturales, claro que sí, pero tenemos potencialidad, pero es que este Valle del Cauca en una forma general, lo vamos a fertilizar, porque vamos a hacer el Valle del Cauca para producir alimentos y generar la soberanía alimentaria”.



CALI