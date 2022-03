Crear el Ministerio del Emprendimiento es una de las propuestas del candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U en el Valle del Cauca, Jhon Fredy Pimentel Murillo.



Este exalcalde de Jamundí señala que los microempresarios necesitan más respaldo en todos los aspectos. Incluso, hay que darles exenciones tributarias, capacitaciones, capital semilla y facilidades para el acceso al crédito.

¿Qué propuesta tienen su partido o movimiento para el próximo período para reactivar al país luego de la pandemia ante la crisis de empleo y una posible inflación?



La verdadera reactivación que puede potenciar el país es una mayor inversión en los emprendimientos, en dinamizar la economía que llamamos de rebusque. Mermarle un poco a la infraestructura para dinamizar todas las microempresas, las Pymes. La gente está accediendo es al mal llamado ‘gota – gota’, que le hace más daño la economía. Propongo crear el Ministerio del Emprendimiento con exenciones tributarias, capacitaciones, capital semilla y facilidades para el crédito.



El país está en discusión si es necesaria una nueva reforma tributaria en el próximo Gobierno ¿Cuál es su postura frente a esto? ¿Qué reforma plantearía o no plantearía ninguna?



Una verdadera reforma es una reforma pero agraria. Necesitamos fortalecer el campo. No puede ser que estemos importando comida y las vías terciarias estén como estén. Que no se controle la usura en los fertilizantes. Un bulto de urea que valía menos de 100 mil pesos, hoy vale más de 200 mil.



¿Apoyaría y votaría una nueva propuesta sobre reducción de salarios de los congresistas y sus privilegios? ¿Cuál es su posición al respecto?



Nosotros tenemos que dar ejemplo. Ese es el mensaje que hay que darles a los colombianos. Estaría presto a apoyar esas iniciativas.



¿Con qué proyectos regionales se compromete para impulsar y conseguir recursos nacionales?



En el Valle del Cauca hay que priorizar el Tren de Cercanías, que mejorará la movilidad en el área metropolitana y la conectividad entre los municipios que más dinamizan la economía. El plan frutícola para reactivar el agro, fortalecer colegios y escenarios deportivos. Más recursos para ValleINN.



¿Cuál es su planteamiento para que el Valle del Cauca y la región del Pacífico puedan superar esta situación de sombras por inseguridad urbana, influencia de grupos armados y éxodo interurbano?



Falta inversión social. Es el caso de Buenaventura. No puede ser que esa herramienta de puerto, de ser distrito especial, no se vea reflejada en recursos. Es deprimente ir a Buenaventura y ver no solo la falta de oportunidad laboral, sino la falta de infraestructura, de escenarios deportivos, de colegios mejorados y adecuación de viviendas. Con esto contrarrestamos el tema de la inseguridad.

