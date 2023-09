"Caleños, ayer nos despertamos con más de 50 pasacalles con el mensaje 'Otra Cali NO es posible', con mi rostro, un signo igual (=) y la cara de Jorge Iván Ospina, colgados desde la madrugada en los puentes de las principales avenidas de Cali".

Así lo afirma el candidato a la alcaldía de Cali Roberto Ortiz,el empresario de la empresa de juegos 'El Chontico' al referirse a una campaña política sucia en su contra, como le pasó en 2019, cuando en aquel entonces se enfrentaba al hoy alcalde Jorge Iván Ospina. Esta vez, de cara a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores del próximo 29 de octubre, en todo el país.



Empapelaron Cali con más de 50 pasacalles calumniándome. Los demás candidatos insisten en promover el odio contra mí y contra mi familia, a base de mentiras. La campaña sucia desató la violencia política en la ciudad, y por eso me veo obligado a tomar las siguientes decisiones ⬇️ pic.twitter.com/ozfjH2w6TE — Roberto Ortiz (@robertoortizu) September 13, 2023

"Y qué coincidencia, al hoy candidato Alejandro Éder. Denuncio que la mentira que se está difundiendo, de que yo estoy aliado con Jorge Iván Ospina, cuando llevo cuatro años desde el Concejo, denunciándolo por incompetente y por corrupto, la comenzó a promover hace ya varias semanas el candidato Éder que, incluso, lo hace pautando millonarias sumas de dinero semanales desde sus propias redes sociales, promoviendo así el odio, la polarización y la violencia política en mi contra, con graves repercusiones emocionales y de seguridad para toda mi familia", dijo Ortiz.



Se dirigió al también candidato a la alcaldía de Cali Alejandro Éder. "Su esposa no es la única que sufre, candidato Éder: también la mía, así no lo publique en las redes sociales, a pesar de estar atravesando por una compleja situación de salud, que como familia nos obliga a brindarle la mayor tranquilidad posible en su proceso de recuperación. ¡Es una luchadora y la amamos!"



Ortiz añadió que "a esta infamia" se habrían unido más candidatos a la alcaldía de la ciudad (...) en un reprochable y peligroso llamado al odio ('Todos contra el Chontico'), orquestando así un ataque sistemático en mi contra, simplemente, por el hecho de ir de primero en las encuestas, con casi 30 puntos de ventaja, como si en una democracia fuera pecado contar con el apoyo y el respaldo mayoritarios de la ciudadanía".



También dijo: "Infortunadamente, esta guerra sucia que se está viviendo en la campaña a la Alcaldía de Cali se torna cada día más peligrosa para mí y para toda mi familia, al punto que he tenido que reforzar mis medidas de seguridad, dado el llamado constante de mis adversarios al odio colectivo en mi contra, lo que está desatando

hechos de violencia política como los de ayer en la ciudad: no crean que mi agresiva propuesta para recuperar la seguridad en Cali tiene muy contentos a todos los delincuentes. ¡Me quieren intimidar porque saben que

los voy a perseguir y a capturar a todos!".

Considera que hay un ambiente poco garante para el ejercicio político; "tampoco permite el sano debate a partir de las propuestas que la gente necesita conocer a fondo para decidir su voto por uno u otro candidato".



"Por tal razón anuncio que a partir de hoy cancelo mi participación en todos los debates que, previamente, ya tenía confirmados para asistir en las próximas semanas y hasta el final de la campaña: agradezco la invitación y la comprensión de los medios de comunicación locales y nacionales", dijo Ortiz.



"También advierto que seguiré firme en mi convicción de no responder a los ataques de mis adversarios: una cosa es hacer contraste entre mis propuestas de campaña y las de mis rivales, para que la gente las compare y otra bien diferente es entrar en ataques personales, con injurias e información falsa", comentó.



"Insisto: por favor, reflexionen. La violencia y la polarización la están promoviendo ustedes mismos cómo candidatos. Mejor dedíquese más a las propuestas y menos a los ataques. No olviden que para ganar no todo vale y la integridad física, así como la salud mental de la ciudadanía, de nosotros y de nuestras familias está por

encima de todo".



