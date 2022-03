El derecho de las mujeres a participar plenamente en la vida política y

pública, en condiciones igualitarias a los hombres, no se limita al derecho a

votar y ser electas, sino a intervenir, libres de discriminación y violencia, en

todos aquellos espacios donde se deliberan y deciden los asuntos públicos.

En los últimos años, las mujeres colombianas han alcanzado mayor representación política en sus regiones.



En 2007 lograron el 3,1 por ciento de las gobernaciones, frente a un 15,6 por ciento en el 2015–, al ritmo actual al país le tomaría décadas romper la brecha de género en ese frente clave para la democracia.



Según el informe ‘Participación y representación política de las mujeres’, de la Vicepresidencia de la República, hasta 2019 ninguna mujer se postuló para ser gobernadora en 18 de los 32 departamentos.



Y pasó lo mismo para las alcaldías en la mitad del país: en 540 municipios no hubo mujeres inscritas para ese cargo En contraste, en solo 3 no hubo candidaturas de hombres.



Un informe del último año de la ONU Mujeres, ONU Mujeres, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y a la Consejería Presidencial para

la Equidad de la Mujer señala que poco a poco la participación de las mujeres se ha venido desplegando en espacios como gobiernos, los congresos y otros cuerpos colegiados, los cuerpos de justicia, los partidos políticos, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los medios de comunicación, los sindicatos, entre otros.



En el Valle del Cauca, las mujeres han ido ganando espacios en la dirigencia y ahora la gran apuesta es alcanzar curules en el Congreso de la República.



Sin embargo, como lo señala un informe de 'Cali Cómo Vamos' del 2021, en ciudades como la capital vallecaucana, la situación de desarrollo de las mujeres que incluye aspectos como pobreza no las dejan en un panorama de equidad.



De acuerdo con 'Cali Cómo Vamos', 37 de cada 100 mujeres en Cali reportan índices de pobreza, cifra más alta que en los hombres (35 de cada 100 hombres).



Por ello, a la contienda por el Congreso de la República llegan mujeres del Valle con ideas transformadoras y de partidos diversos. Hablan de la importancia de que el género lidera iniciativas en la política y en otros ámbitos. Así opinaron algunas de las candidatas al Congreso de la República, especialmente, a la Cámara por el Valle. También, Francia Márquez como precandidata presidencial desde el suroccidente del país.

Las mujeres lo merecen: Gloria Arizabaleta

La exfiscal Gloria Arizabaleta es el segundo renglón de la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca. Si ella resulta elegida el próximo domingo en las elecciones al Congreso de la República, su partido cumplirá con la Ley de Cuotas. Sin embargo, esta abogada considera que ocupa esa casilla en la lista "porque las mujeres lo merecen".

Gloria Arizabaleta, candidata a la Cámara. Foto: Archivo particular

"La participación de las mujeres es una deuda histórica que desde el Pacto Histórico. Honramos por encima de los mínimos establecidos, garantizando al menos un 50% de participación en las diferentes listas del Pacto Histórico. El activismo de las mujeres, su liderazgo, su trabajo, su presencia mayoritaria ha alcanzado una masa crítica que hace natural su presencia y participación en la política, tenemos una gran esperanza en el cambio de las costumbres políticas, lideradas por las mujeres", le dijo Arizabaleta a este diario.



Acerca de sj considera que hay equidad, la aspirante, a quien no le gusta que la identifiquen como la exesposa del senador Roy Barreras, dijo que no existe equidad, "pero este es un proceso en construcción y liderazgo, estamos seguros que empezando por la igualdad, este es el principio del cambio".

Hemos ganado espacios con trabajo: Patricia Collazos

La candidata Patricia Collazos considera que los espacios que muchas mujeres se han ganado en la política colombiana se deben a los trabajos que muchas de ellas han adelantado en diferentes corporaciones y territorios.

Candidata a la Cámara de Representantes, Patricia Collazos. Foto: Archivo particular

"Conocemos realmente cómo ir a hacer el trabajo al Congreso de la República, por eso le estamos apostando a esta carrera para llegar a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. No somos muchas las que estamos en cabezas de listas, porque aún hay partidos que no le apuestan o no ven muy fuerte a la mujer como cabeza de lista", comenta Collazos.



Y agrega: "Bien por las compañeras que están encabezando listas en el Valle del Cauca porque se han ganado esos espacios, porque han mostrado con su trabajo y liderazgo que merecen estar allí".



Para la candidata por el partido de La U las mujeres están "cansadas de tanta politiquería y queremos llegar realmente a hacer el trabajo que se debe hacer. La política es el don de servir y servir a la ciudadanía".

Por la política sacrifiqué hasta la ternura: Idalmy Minotta Therán

La candidata por el partido Soy porque somos Idalmy Minotta Teherán pone de ejemplo a la precandidata presidencial del Pacto Histórico Francia Márquez, para explica lo que ha sido la política en las mujeres.

Idalmy Minotta Teherán, candidata a la Cámara de Representantes por la circunscripción afrodescendiente. Foto: Archivo particular

"A Francia la invitan al Pacto Histórico es para neutralizarla y tenerla cerca, pues su trabajo ha hecho que también otros partidos quieran tener en cuenta a mujeres negras. Eso es porque son mujeres negras que tienen ya su propio espacio y que los partidos en nada les han ayudado a construir. Después de que las mujeres negras logramos los espacios buscan aprovechar esa fama o momento para beneficio de ellos", dice la candidata de la circunscripción afro.



Para Minotta Teherán, llegar hata donde está, y más para una mujer, no ha sido un camino fácil. Ha sido de "lucha, resistencia y mucho trabajo".



"Por la política me ha tocado sacrificar mucho, por ejemplo, la familia, pareja... y asumir la defensa de los derechos de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. También por la política me tocó sacrificar hasta la ternura, pues me volví más fuerte, muy hosca y los costos han sido muy altos", asegura.



Aunque piensa que hay una importante participación femenina en la política, considera que se debe trabajar aún más porque "el camino aún es bastante largo". Por eso cree que es importante "no pensar que todo ya está ganado y cruzarse de brazos".

Es hora de que a las mujeres no nos miren como relleno: Ana Cristina Murillo

Para la candidata al Congreso Ana Cristina Murillo, del partido Verde, los espacios ganados por las mujeres en la política colombiana son el producto de "mucha lucha en los partidos políticos y en las calles".

Candidata a la Cámara de Representantes, Ana Cristina Murillo Foto: Archivo particular

"Es el momento que las mujeres ya no nos miren como relleno, sino que nos miren como las que pueden liderar un proceso político y es lo que está pasando en el caso de Mabel Lara. Ella es la líder del Nuevo Liberalismo, pienso que es el momento y nos lo hemos ganado con lucha", agrega.



A pesar de este panorama de las mujeres en la política, Murillo dice que en muchos partidos "aún se vive mucha desigualdad desde el apoyo en quienes priorizan para visibilizar. Aún existen dinámicas internas que llevan a la discriminación".

Votos de libre decisión: ClaudiaVelasco

La candidata del partido Verde, Claudia Velasco dice que en la contienda electoral pasada la participación femenina ha sido mayor del 51 por ciento, sin embargo, considera que se debería identificar si “esos votos son de libre decisión, es decir, que las mujeres estamos en plena libertad de hacerlo”.

Claudia Velasco. Foto: Archivo particular

“Hay variables para revisar e identificar, a veces por situaciones familiares o imposiciones al género o las mismas necesidades de las mujeres, por ejemplo, como las cabezas de hogar, terminan siendo unos votos dirigidos o condicionados”, añade la candidata.



Aunque asegura que gracias al empoderamiento y las luchas que han liderado muchas mujeres, han logrado ganar más espacios en la política. “Es algo que en el Partido Verde se instauró en elecciones anteriores a la Cámara, Asamblea y Concejo. Sin embargo, tuvimos un retroceso este año para beneficiar a un hombre con maquinaria y tentáculos en Bogotá”, dice.

A ordenar la 'casa grande : Francia Márquez

“Creo que este país nunca va a estar preparado para que una mujer negra como yo lo lidere. Nunca”, le dijo la precandidata a la Presidencia Francia Márquez a la revista BOCAS.

Francia Márquez. Foto: Archivo particular

"Vamos a ir de la resistencia al poder", asegura.



Sin embargo, ha adelantado su campaña política “con las uñas”, como lo asegura su equipo y ha ganado reconocimiento, pues ha ocupado el segundo lugar en la intención de voto por el Pacto Histórico en varias encuestas electorales.



La lucha de Francia Márquez por la protección de la 'casa grande', como ella misma la nombra, comenzó en su lugar de origen, la vereda Yolombó, un corregimiento afro de La Toma, perteneciente al municipio Suárez, en el norte del Cauca.



Desde los 15 años se ha dedicado a la defensa del medioambiente y de los derechos humanos. Fue galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2015 y el Premio Goldman en 2018, este último considerado como el ‘nobel del medioambiente’, Márquez es una de las líderes sociales más importantes de Colombia.

Las mujeres a ocupar lugares de poder con transparencia: Yitcy Becerra

"Estamos ante un fenómeno nuevo en la política para las mujeres y por supuesto esperamos que traiga muy buenos resultados en esta contienda electoral", dice Yitcy Becerra, candidata por Centro Esperanza para la Cámara por el Valle del Cauca.



"Considero que es muy importante, pero lo más impotante se va a dar después de los resultados en las elecciones porque realmente como nosotras como mujeres que reclamamos ocupar espacios y lugares de poder en la política", anota.

Yitciy Becerra. Foto: Archivo particular

Resaltó que las mujeres han venido ganando terreno, por ejemplo, en la dirigencia gremial.



"El 80 por ciento ocupa ese espacio y hay que seguirlo ganando, reclamando como mujeres capacitada para ejercer desde lo público, mujeres transparentes", sostiene.



"Tenemos un gran reto, como decimos en el Nuevo Liberalismo, haciendo limpieza de todos los espacios de esta corrupción. El reto es grande de parte de las mujeres de cara a las elecciones", afirma.



"Esperamos que las mujeres que están representando las listas cumplan con el gran rol haciendo lo que corresponde y es subirle la imagen, sobre todo al Congreso de la República. Tenemos un gran reto como mujeres y es llevar desde el legislativo proyectos para beneficiar a la mayoría de ciudadanos no solo a unos cuantos porque eso nos tiene sumidos en el hambre en la región. Necesitamos una transformación", concluye.

'Representar a las mujeres del Valle y del Pacífico': Míldred Arias

Míldred Arias, quien va por Centro Esperanza para la Cámara por el Valle del Cauca, asegura: "Quiero llegar al Congreso para ser una voz femenina y representar a las mujeres vallecaucanas, a las mujeres del Pacífico colombiano".

Míldred Arias. Foto: Archivo particular



Considera que las apuestas se enfocarán en la creación de leyes incentivos que tengan que ver con mujeres, sobre todo aquellas cabezas de hogar.



"En nuestro país no se ha legislado sobre la economía del cuidado. No ha sido todavía reconocida, pero no podemos olvidar que ellas también son parte del PIB (Producto Interno Bruto). de este país", dice la aspirante.



También recalca que es importante reconocer que las mujeres tenemos grandes obstáculos para insertarnos en el mercado laboral.



"Por lo tanto, necesitamos regular, de manera eficiente, las cuotas desde el sector público o el sector privado. Que nuestras mujeres, nuestros jóvenes tengan mayores posibilidades de igualdad. Hay que cerrar esas brechas que tanto afectan. Apuntaré, entonces, a lograr un desarrollo sostenible que es la equidad de género, la paridad, teniendo en cuenta aquellas mujeres en la ruralidad, campesinas y mujeres urbanas", sostiene.



