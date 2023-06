En Cali han circulado más de una veintena de nombres de candidatos y precandidatos por el primer cargo del gobierno Distrital. Las campañas recorren puntos de la ciudad y ya se cruzan diferencias.



Diana Carolina Rojas entró en una polémica con el exsecretario de Tránsito y exgerente de Emcali Alberto Hadad, quien se apareció en una reunión y hasta tomó el micrófono para proponer el apoyo a otro aspirante, Alejandro Eder.



En un comunicado, Eder señala que "fue un hecho alejado de lo que he representado como persona y como precandidato".



El miércoles 14 de junio, Diana Carolina Rojas, exconcejal y exfuncionaria en el gobierno de Maurice Armitage, llegó a un almuerzo con la junta directiva de un club de la ciudad.



Ella cuenta que al sitio se presentó Alberto Hadad, a quien saludó y siguió en el recinto. En medio de todo, ella le comentó que le iban a tomar una foto en su reunión.



Por Twitter, Rojas expresó su incomodidad por el acto siguiente de Hadad, al coger el micrófono.



“Ayer (miércoles) Alberto Hadad, que está con @alejoeder, se coló a un almuerzo de mi campaña a “saludar”, tomó el micrófono y les pidió a los asistentes que me pagaran un máster en Boston, Washington, o en el exterior.



Luego dijo que 'el escogido' es Eder y que a mí me toca en 4 años”.



En esos momentos, la precandidata dice que se sintió un poco desconcertada, pero le dijo a Hadad que tiene experiencia en el gobierno de Cali y como concejal que ha denunciado corrupción.



“No, Alberto: la que elige es la gente. No haber nacido con una beca en Estados Unidos, no me invalida para ser alcaldesa de Cali. A mucho honor me pagué mi carrera en la Autónoma y mi máster en Los Andes. ¡Con esa patanería no vamos a cambiar a Cali!”, apuntó Rojas en redes.

Ayer, Alberto Hadad, que está con @alejoeder, se coló a un almuerzo de mi campaña a “saludar”, tomó el micrófono y les pidió a los asistentes que me pagaran un máster en Boston, Washington, o en el exterior. Luego dijo que "el escogido" es Eder y que a mí me toca en 4 años. pic.twitter.com/nqnHs18bEF — Diana Carolina Rojas 🥐 (@DianaRojasCali) June 15, 2023

Dijo que el acto de Hadad no fue para plantear un tema o un proceso de acercamiento. Considera que la ciudad se debe unir, pero esa no es la manera de recuperar a Cali.



Rojas dijo que "Cali es más que esa actitud de quienes creen que pueden elegir por la gente. Hagamos campaña desde el respeto, mirando la experiencia de cada candidato, e invitando siempre a los caleños a unirnos para sacar la ciudad adelante".

Alejandro Eder, precandidato a la alcaldía, salió al debate: "Quiero comunicar a la opinión pública que me parece desafortunado lo ocurrido con la exconcejal de Cali Diana Rojas, y la intervención del exsecretario de Tránsito Alberto Hadad".



Al enterarse de lo ocurrido en una reunión organizada por la junta directiva del Club Campestre, encabezada por Hadad, Eder declaró que "fue un hecho alejado de lo que he representado como persona y como precandidato".



Anotó que “A Diana y a Alberto los respeto y espero puedan superar el hecho, invito a que todos trabajemos juntos por Cali y que siempre prime por encima de cualquier interés, la ética y el amor”.



Darschan Ocampo, también candidata a la Alcaldía, escribió: "DianaRojasCali hay que hacer la siguiente pregunta. ¿Estuvo @alejoeder en Cali durante el paro o se fue del país? El liderazgo Sr. Hadad empieza con el ejemplo y la valentía para afrontar las crisis y no salir corriendo cuando las cosas se complican".



A comienzos de junio, Rojas sostuvo un cruce de frases con la candidata a la alcaldía, Miyerlandi Torres, alrededor del video donde aparece una presunta agresión del pasajero de un carro contra Catalina Ortiz, también aspirante al cargo, pero que resultó siendo un montaje.



David Millán Orozco, quien también compite por el cargo, apuntó: "En peleas de comadres se saben las verdades... Ya llevas dos Diana, una con

@MiyerlandiT y una con un mensajero de @alejoeder".

