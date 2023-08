Tuluá se está desangrando. Es la zona del centro del Valle del Cauca donde la guerra y el sicariato tienen entre ojos a hombres y a mujeres, especialmente, de entre los 18 y los 35 años. Son las principales víctimas que casi a diario son asesinadas por sicarios.

Entre los muertos hay mecánicos, comerciantes de verduras, abogados, un policía, un guarda de tránsito y hasta la directora de Movilidad del municipio, Alejandra Guatapi con su asesora Katherine Toro.



(Lea también: La historia detrás de asonada por presunto caso de abuso sexual que conmocionó a Cali)



Las amenazas rondan en buena parte del casco urbano hasta la zona rural y periodistas tampoco se escapan de la presión de los alzados en armas.



Es en Barragán, donde el grupo armado organizado residual 'Adán Izquierdo' tiene presencia en este y en otros corregimientos, como San Rafael, Tres Esquinas y Aguaclara. Este frente disidente de las Farc viene hostigando la subestación de Policía de Barragán, sobre todo, en el último mes. El más reciente hostigamiento con ráfagas de fusil ocurrió el pasado 13 de agosto que, por fortuna, no dejó ni policías ni civiles muertos o heridos.



Pero allí, en los corregimientos también hay presencia de bandas criminales.



En Tuluá, como dicen comerciantes del centro de esta ciudad, algunos de los cuales, son de la plaza de mercado, ya no es raro no escuchar o ser testigos de asesinatos sicariales, sea de día o de noche.



(Además: A la cárcel, el hombre que tuvo secuestrada a una adolescente: era vecino de la familia)



Muchos señalan que este municipio de más de 210.000 habitantes ya vive una guerra por disputas territoriales, entre homicidios, extorsiones y desapariciones.



El grupo armado 'La Oficina de Tuluá' se atribuyó los asesinatos del abogado y precandidato al Concejo del municipio Alejandro Forero, en un centro comercial, así como el del agente de tránsito John Jáiber Hincapié Inocencio, en la noche del 8 de julio de este 2023.



El guarda tenía 35 años y horas antes de que dos hombres le dispararan repetidas veces, había asistido con otra agente de tránsito a la iglesia donde se llevaron a cabo las honras fúnebres de la directora de Movilidad de Tuluá, Yuri Guatapi, y de Katherine Toro Gaviria, funcionaria de la misma dependencia.

Facebook Twitter Linkedin

Yuri Guatapi y Katherine Toro Gaviria, asesinadas el 6 de julio. Foto: Archivo particular

Hasta ahora no hay capturados por los asesinatos de estos tres funcionarios de la alcaldía de Tuluá, pese a que en la Administración y en el mismo Gobierno Nacional han venido señalando que siguen recogiendo evidencias para dar con el paradero de los responsables, tanto materiales como intelectuales.

Facebook Twitter Linkedin

John Jáiber Hincapié Inocencio, asesinado el 8 de julio de 2023. Foto: Archivo particular



(Lea también: ¿Qué pasó en la noche que colombiana murió al caer de piso 14 en Chile?)



'La Oficina de Tuluá', también se atribuyó la balacera en una zona del barrio La Alvernia, donde a la medianoche del pasado 10 de agosto había piques o carreras ilegales de motociclistas. Cuatro de ellos, tres hombres y una una mujer, quedaron heridos, mientras este grupo armado lanzó una amenaza de exterminio a quienes sean sorprendidos en estas carreras prohibidas. Tres motos fueron incineradas.

Este grupo fue creado hace 15 años en el barrio La Inmaculada. De hecho, 'La Oficina de Tuluá' se llamó en un comienzo 'La Inmaculada' con cabecillas como John Estiven Idrobo y Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, quien amenazó al exjugador de la Selección Colombia Faustino Asprilla. 'Porrón' fue capturado en 2015 y fue sucedido por alias Pipe, así como por 'Nacho' y 'Care Vieja'.



En la Policía Valle indicaron que tanto los asesinatos sicariales, como los ataques de disidentes son materia de investigación.



"Rechazamos este tipo de actos violentos que perturban la seguridad de los ciudadanos y que pueden poner en riesgo la vida e integridad de los habitantes de esta zona y la de nuestros funcionarios", dijeron en la Policía.



'Los Cancerberos' es otro grupo armado en el casco urbano de Tuluá que amenazó a comunicadores y medios. “Señores periodistas, les pedimos el favor de publicar nuestros comunicados. Esperamos contar con su objetividad como periodistas frente a la guerra que avecina a Tuluá. De lo contrario serán considerados objetivo militar de nuestro grupo armado”.



"Las amenazas de 'Los Cancerberos' son aún más preocupantes al analizar el contexto del municipio. En junio de este año, alertamos sobre la situación de seguridad de la prensa local a propósito del panfleto enviado por 'La Oficina de Tuluá', en el que declararon como objetivo militar a las y los periodistas que cubrieran noticias e información relacionadas con el candidato a la alcaldía Gustavo Vélez. Es importante mencionar que 'Los Cancerberos' se identifican como un grupo de resistencia frente a 'La Oficina de Tuluá', por lo que la prensa puede quedar en medio de la confrontación de ambos grupos criminales", indicaron en la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).



El índice de homicidios sigue creciendo. En el último año hubo 152 asesinatos frente a 126 del 2021, según el Instituto Nacional de Medicina Legal. Entre enero y junio pasados se contabilizaron 56.

Entre las víctimas aparecen los nombres de Yeiron Steven Uribe Gallego, de 18 años y a comienzos de agosto; Juan José Posada Hinestroza, de 21 años y asesinado en el barrio Santa Isabel, de Tuluá, el 12 de agosto.

Facebook Twitter Linkedin

El policía José Sánchez Girón, asesinado en vía de zona rural de Tuluá. Foto: Archivo particular

También está Yackeline Contreras Arana, quien era vendedora de verduras y legumbres en la céntrica carrera 21 con calle 26A de esta población, en julio pasado.



En ese mismo mes fueron asesinados un joven identificado como Wílmer Humberto Ortiz Ospina, en el callejón El Delirio, en el corregimiento Aguaclara, y el policía José Sánchez Girón, asesinado en la vía entre el corregimiento Tres Esquinas y la vereda El Cairo, de Tuluá.

Facebook Twitter Linkedin

Juan José Posada, asesinado en Tuluá, el 12 de agosto pasado. Foto: Archivo particular

Es tal la situación que las Fiestas del Campesino en Barragán, que se celebrarían este fin de semana del 18 al 21 de agosto fueron suspendidas por decisión del alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez.

Los turistas han cancelado sus reservas y vemos que el propósito de las festividades no se puede cumplir FACEBOOK

TWITTER

“Los turistas han cancelado sus reservas y vemos que el propósito de las festividades no se puede cumplir", dijo el mandatario. Hay temor por la integridad y la seguridad de los mismos habitantes en Barragán, así como turistas que hubieran podido llegar por estas festividades.



La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, lanzó un llamado al Gobierno Nacional ante lo que está ocurriendo en Tuluá y en otros municipios del norte, centro, sur y occidente del Valle del Cauca.



"Esperamos que el presidente Gustavo Petro entienda que es un clamor del departamento, de los ciudadanos y todos los vallecaucanos pidiendo seguridad", expresó la gobernadora Roldán.



"Es duro que estemos viviendo este tema de seguridad por el que pasamos en este momento, pero vamos a salir adelante", recalcó la gobernadora. quien además es representante de la Región Pacífico en el consejo directivo de la Federación Nacional de Departamentos.



"Las poblaciones y carreteras del país se ven afectadas por violentos bloqueos y anarquías; se vulneran los derechos y libertades de las personas; los delincuentes intimidan, amenazan y atacan a la población civil y día tras día aumentan las dolorosas cifras de asesinatos de miembros de nuestras Fuerzas Militares y Policía. Ante este crudo panorama ¿Cómo podrá la nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras? ¿Cómo podremos seguir hablando de paz?", dice uno de los apartes de un comunicado de los mandatarios de esta agremiación que comparten el mismo llamado de la gobernadora Roldán.



CALI