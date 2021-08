Costos de la canasta familiar siguen altos, pero tienden a estabilizarse

Los precios de los huevos y la carne en Cali siguen 'por las nubes' a pesar de que ya no hay bloqueos en las vías que impidan el paso de los productos a centros de acopio tan importantes como la Central de Abastecimientos del Valle del Cauca (Cavasa).

"Aspiramos que el huevo y la carne bajen entre un 30 y un 40 por ciento más para que puedan llegar a su precio normal", manifestó Oliver Medina, coordinador de información de precios y mercados de Cavasa.



Y es que el huevo, por ejemplo, alcanzó en los momentos más difíciles del paro nacional y los bloqueos de vías un costo de 20.000 pesos, el panal (30 unidades). Hoy, un panal se puede conseguir entre 10.000 y 12.000 pesos. La carne vacuna llegó a 14.000 pesos, el kilo en canal, y ahora está entre 12.400. La carne de cerdo alcanzó los 13.000 pesos, el kilo en canal, y ahora se puede conseguir entre 12.200 y 12.400 pesos.



Para Medina, una razón por la cual los precios de los productos de la canasta familiar siguen altos son las "secuelas del paro nacional", que se inició el 28 de abril pasado. "Muchos productos aún presentan precios elevados ya que su producción todavía no llega a la normalidad. Ese comportamiento también se presenta en varios productos perecederos porque las labores de siembra se vieron afectadas durante los más de 50 días de crisis debido a las protestas; las labores agrícolas no se pudieron desarrollar de manera ideal", explicó el vocero de Cavasa para esta clase de temas.



A los efectos del paro en la canasta familiar se suma un factor coyuntural: el incremento del precio del dólar, que encarece de manera notoria los costos de productos importados como las frutas, la cebolla cabezona y los granos en general. La devaluación del peso también afecta los precios de productos procesados que se elaboran con materias primas importadas. La carne de cerdo y la carne de cerdo y los huevos también dependen de muchos insumos importados y de ahí sus altos costos.



"La carne y los huevos se estaban recuperando en cuanto a su oferta y su precio", precisó Medina, quien, no obstante, considera que existe un paulatino retorno a la normalidad y mejoramiento de la oferta de productos, en especial, los perecederos, que a finales de septiembre o comienzos de octubre tendrán precios más estables.



Octavio Quintero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), seccional Valle del Cauca, hizo énfasis en que los altos costos de la canasta familiar se deben a múltiples razones: el alza del dólar, estamos en una época en que no hay cosechas, lo cual impacta sobre todo en los granos nacionales que están en periodo de siembra, y el alto costo de productos procesados elaborados con insumos importados.



Quintero hizo énfasis en los precios de la carne de pollo y los huevos, que aún tienen el "rezago" de los bloqueos en las vías durante los meses de mayo y junio pasados, y a eso se suma el efecto del precio actual del dólar que se refleja en el valor de las materias primas.



Pero no todos los productos de la canasta familiar tienen precios 'volados'. Medina y Quintero coincidieron en que la papa, las verduras, hortalizas y frutas se pueden conseguir a buenos precios y compensan los costos de los otros productos.



CALI

