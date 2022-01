Tremendo susto se llevaron habitantes de la zona alta de la ladera, en la mañana de este 23 de enero, en el sector Los Chorros, de Cali.

Un campero de servicio público, transporte municipal que se conoce como guala, prácticamente cayó del cielo y desbarató por completo una de las viviendas, construida en zona de riesgo en este sector de la comuna 18, en el suroccidente colombiano.



El hecho se registró calle 4 oeste y a la altura de la carrera 73.



De acuerdo con algunos moradores de la zona, un menor, de 15 años, fue el único herido. No obstante, una perrita que era mascota en el lugar falleció al quedar atrapada entre los escombros.



Según las autoridades, pese a la gravedad del accidente, por fortuna no hubo víctimas fatales o más heridos.



Tres viviendas más que están construidas sobre suelo inestable se encuentran en alto riesgo, tras el accidente.



Aunque hubo versiones entre la misma comunidad sobre el conductor del campero y que supuestamente habría ingerido licor, según la Secretaría de Movilidad de Cali, la prueba de alcoholemia practicada al motorista salió negativa.



No obstante, se investigan las causas del hecho, entre ellas, si el vehículo tuvo alguna falla mecánica.



