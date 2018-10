Campañas en pro a detección temprana y tratamiento de cáncer en Cali

Con el fin de continuar promoviendo y concientizar a la comunidad caleña en la detección temprana del cáncer de mama, próstata y cuello uterino, la Secretaria de Salud Pública Municipal, da inicio a dos nuevas campañas con el fin de reducir la mortalidad en Cali.

Es impulsado por la Alcaldía de Cali en relación con el desafío de la lucha contra el cáncer 'City Cancer Challenge C/Can 2025' promovido por la organización no gubernamental UICC, más aún cuando Cali es una de las ciudades escogidas como pioneras para liderar este proyecto desarrollado a nivel mundial.



Desde la labor de la Secretaría de Salud y las Empresas Sociales del Estado, ESE, las campañas las realizaran en beneficio de la población que no cuenta con el cubrimiento de seguridad social, ya sea por desempleo o no estar afiliados al Sisbén u otro factor.



Hombres entre los 50 y 70 años y mujeres entre los 30 y 65 años pueden acudir y realizarse el examen para identificar riesgos y detección temprana de cáncer.

Las campañas son lideradas por la Secretaria de Salud Municipal y buscar disminuir la mortalidad por cáncer. Foto: Archivo particular

La primera campaña permitirá identificar la detección temprana del cáncer de próstata mediante la toma del antígeno prostático (PSA) y la valoración por un médico sensibilizado y especializado a la población masculina. Se llevará a cabo en las IPS de Red de Salud del Centro.



Desde el programa ‘Por Ti mujer’ de la Red de Salud Centro, la entidad busca fortalecer la detección y tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino por medio de la valoración integral y toma del VPH. La Red de Salud Norte estará prestando atención en cuanto al cáncer de mama.



Lilian beltran, epidemióloga de la Red de Salud del Centro, manifestó: "Toda la población puede asistir a las 16 IPS que tiene la red y practicarse el chequeo respectivo de manera gratuita, presentando únicamente la cédula de ciudadanía. Es imprescindible que hagan una detención temprana de la enfermedad".

Toda la población puede asistir a las 16 IPS que tiene la red y practicarse el chequeo respectivo de manera gratuita, presentando únicamente la cédula de ciudadanía FACEBOOK

TWITTER

Nelson Sinestrerra, actual Secretario de Salud afirma que estas pruebas de tamizaje son un propósito importante para disminuir la mortalidad por cáncer en la ciudad, ya que es primordial hacer una revisión temprana y tener todos los cuidados posibles para prevenir o empezar un debido tratamiento de la enfermedad.



"Las campañas se realizan de forma gratuita para que toda la población, especialmente las mujeres, se acerquen a los centros de salud y se tomen la prueba. El desafío que tiene la ciudad de luchar contra el cáncer ya sea de mama, cuello uterino y próstata, todavía es grande y la comunidad debe concretizarse", aseguró Sinesterra.



Las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 serán las beneficiadas durante estas jornadas que van hasta el 31 de diciembre de este año. Adicionalmente la red de salud norte está utilizando las unidades móviles de atención para hacer jornadas especiales en diferentes comunas.



Las IPS HBPI, Diego Lalinde, Obrero, Bretaña, Belalcazar, Panamericano, Alfonso Yung, LHC, Guabal, Primavera, Agua Blanca, Rodeo, Santiago Rengifo y Doce de Octubre atendenrán en los horarios de 7 a. m. a 5 p. m.