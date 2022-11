La campaña #yosoyriocauca, diseñada para concientizar a los vallecaucanos de la importancia del río Cauca, ganó el premio a mejor Campaña Audiovisual del Año en la categoría regionales de los Napolitan Victory Awards 2022.



(Le puede interesar: Hidroituango: en La Mojana exigen planes de contingencia aguas abajo)

La campaña fue orientada y definida por el equipo técnico y de comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC- y ejecutada para redes sociales por la empresa Estrategia y Poder como antesala a la realización del documental Expedición Río Cauca que fue lanzado el pasado 27 de octubre.



La estrategia #Yosoyriocauca consistió de tres campañas educativas digitales diseñadas para generar conocimiento sobre el río, sentido de consideración, cuidado y apropiación, orientados a fortalecer los lazos emocionales y de identidad entre la ciudadanía y el río.



(No deje de leer: Caos en el Metro de Medellín por fuertes lluvias)



“Nos sentimos orgullosos con este reconocimiento mundial a esta estrategia de marketing de contenidos que obedece a la lineamientos estratégicos de la CVC en el territorio, de acercar temas técnicos a la comunidad, de emplear lenguajes sencillos para hacer educación ambiental, hicimos un trabajo coordinado con Estrategia y Poder que nos visibiliza en el contexto mundial” comentó Marco Antonio Suárez, director general de la CVC.



Estos premios son considerados como los más prestigiosos en la industria de la comunicación política y reúnen una vez al año a los profesionales más destacados del mundo de habla hispana en Washington (Estados Unidos).



La convocatoria de los Napolitans se extiende a más de 30 países e incluye una variedad de categorías que buscan reconocer las mejores campañas, a los innovadores, creativos, líderes, activistas, estrategas y otros profesionales comprometidos con la excelencia.



(Le recomendamos leer el Especial: Abuso y sometimiento: el grito ahogado de las mujeres indígenas)



La gala de la premiación 2022 se llevó a cabo en The Washington Academy of Political Arts and Sciences.



ELTIEMPO.COM