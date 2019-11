Cada mes, en el Valle del Cauca, el Instituto Nacional de Medicina Legal registra la dolorosa cifra de un promedio de 17 personas que en el Valle del Cauca, por problemas de ansiedad, depresión y otros que los hace sentir acorralados mentalmente y, aparentemente, sin alternativa alguna, piensan en terminar con sus vidas.

Sin embargo, hay salidas, hay ayuda, por ejemplo, a través de la línea 106 que funciona en Cali y en Bogotá.



Muchos de los que llaman a la línea 106 evidencian problemas emocionales y otros tienen conflictos para mantener una relación sentimental estable.



Pero es necesario brindarles a estas personas un apoyo afectivo en su entorno que les permita trabajar un proyecto de vida de tipo personal o laboral que los impulse a seguir adelante.



Además, hay quienes han crecido con traumas desde su niñez, sin recibir un tratamiento, no solo psicológico, u podrían caer en los estados de depresión o ansiedad que pueden conducir a trágicas muertes por voluntad propia.



Por eso, los expertos y en la Secretaría de Salud de Cali señalan que hay que saber identificar las alarmas. Si la motivación de una persona es estar encerrada en su cuarto, durmiendo, por ejemplo, no se debe asumir que allí no está pasando nada.



En solo el 2018, la línea 106 recibió más de 13.000 llamadas de personas que piden ayuda emocional. En 2017, fueron 19.000. Llamaron personas solas y también menores y adultos mayores de 60 años. Todos pidiendo auxilio porque quieren seguir viviendo, pero no encuentran una salida.



Este es apenas uno de los aspectos en los que en la Secretaría de Salud recalcan que trabajan, por mejorar la salud mental de la ciudadanía.



Por ello, una de las campañas que promueve esta Alcaldía tiene por lema 'Si la comunidad baja los brazos el cielo se viene abajo'. Se trata de una serie de conferencias que se realizarán desde este lunes hasta el viernes, organizadas por la Secretaría. Participarán los ponentes Piedad Bonett, Norma Lucía Bermúdez, Susana Fergusson, Jesús Abad Colorado, Sandra Payán, María Eugenia Morales, Eduardo Arias, Carlos Eduardo Martínez y Esperanza Cerón.



Estas conferencias se realizarán en el Teatro Calima, en el polideportivo de La Esperanza, en el Sena de Salomia y la Ciudadela Nuevo Latir.



La campaña maneja la imagen positiva del personaje icónico de Cali: Jovita Feijoó.



De acuerdo con la Secretaría de Salud, esta es una convocatoria para invitar a Cali a conversar sobre temas sencillos como el amor, las relaciones, la familia y el machismo, causante de violencia contra la mujer, consumo de sustancia sicoactivas, suicidio entre otras problemáticas que se desencadenan de la salud mental.



También es importante que la comunidad entienda que puede llamar de manera gratuita a la línea 106 y acudir, además, a las entidades promotoras de salud (EPS), buscando apoyo emocional porque están obligadas a prestar, también, este servicio.



CALI