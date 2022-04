Desde principios de abril con ocasión a los comicios presidenciales que se avecinan, el equipo operativo de la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital verifica que las campañas políticas cumplan con los requerimientos normativos.

En ese sentido, se confirmó que se ha sobrepasado el límite del derecho de hacer esa clase de publicidad.



Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la ciudad, señaló sobre este hecho irreglamentario que a la campaña del candidato Federico Gutiérrez, a la fecha, se le han contado más de 26 vallas publicitarias instaladas en Cali cuando la norma especifica que solo pueden ser hasta ocho, es decir, que tenía 18 por fuera de lo permitido.



Ante el llamado, la campaña del candidato Federico Gutiérrez ya ha venido desmontando las vallas no permitidas por superar el número establecido.



"Aclaramos que los desmontes de la publicidad política en algunas vallas publicitarias de la ciudad no las esta realizando Alcaldía de Cali es una acción voluntaria por parte de la campaña del candidato presidencial y la empresa de publicidad", aseguró Dranguet en su cuenta de Twitter.

“Por esta razón, la Administración distrital hace un llamado a esta campaña presidencial y a las demás, a que cumplan con los requerimientos establecidos en esta urbe y también por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la Resolución 1605 de 2021”, argumentó el subsecretario.



Asimismo, consideró fundamental que las actividades publicitarias de cara a los comicios presidenciales de mayo se hagan en igualdad de condiciones y que, a su vez, no generen contaminación visual.



“De las evidencias obtenidas en operativos de control, ya se han remitido al CNE para que adelante los procesos sancionatorios a que den lugar y se tomen las medidas preventivas correspondientes”, precisó el funcionario.



Dranguet reiteró que las revisiones llevadas a cabo son objetivas y se llama la atención a una de las campañas porque sobrepasó los límites.



En cuanto al número de vallas publicitarias, indicó que Gutiérrez tenía un total de 26, Petro tenía 5; Fajardo, 2; Rodríguez, 5 y Hernández, una.



Las demás, precisó, no contaban con estos elementos de propaganda en la capital del Valle del Cauca, al miércoles 20 de abril.



Con referencia a la instalación de las vallas, el subsecretario Dranguet reiteró que cada campaña tiene derecho a colocar ocho en Cali.

"Si hay un privado que quiere apoyar, debe coordinar con esa campaña para que no sobrepase el límite. Además, se debe acudir al organismo de Planeación Distrital de cara a establecer el sitio permitido".



Finalmente, Dranguet dijo que la campaña que no desmonte sus vallas se sometería a pagar una multa y los costos de retiro y traslado de estos a una bodega en el barrio Las Delicias.



