Camión invadió carril exclusivo e impactó estación del MIO en Cali

La estación de sistema de transporte masivo MIO Álamos quedó fuera de servicio tras ser impactada por un camión que invadió el carril exclusivo y posteriormente le dañó parte del techo debido a la altura del vehículo.



Las autoridades reportaron que no se presentaron personas heridas ni lesionadas, solo daños materiales. El responsable del hecho deberá responder ante el sistema.



El presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, lamentó este suceso que afecta a un sistema que aún sigue sufriendo ataques a su infraestructura.



“Es triste que nuestro sistema siga siendo objeto de estos daños. Hoy un camión que transita por nuestra ciudad se mete por el carril exclusivo y daña una de las estaciones que estaba en buen estado y no había sido vandalizada. Sin embargo saca de circulación esta estación y tres rutas importantes que se conectan allí”, explica Ortiz.



El funcionario indicó que la Unión Temporal, que es la que administra la estación ya hizo contacto con la persona responsable del hecho para que a través de las respectivas pólizas adelantan las reclamaciones.



“Queremos hacerle un llamado a la ciudadanía caleña y a quienes nos visitan, a respetar el carril exclusivo del MIO, porque primero, ponen en riesgo la vida de nuestros usuarios que transitan por nuestro sistema. Segundo, porque ponen en riesgo la vida de quienes trabajan en nuestra actividad diaria de nuestro sistema de transporte masivo, y tercero, porque se está volviendo recurrente que la gente asuma una actitud no adecuada frente al no respeto del carril exclusivo”, dijo el presidente de la entidad.



Como resultado de este hecho se harán algunos desvíos de rutas del sistema y no habrá conexión con Álamos, al norte de la ciudad.



