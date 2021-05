¿Quién le disparó al estudiante de derecho en Tuluá?

“¿Cuántos más tendrán que morir para lograr el cambio?”. Es el mensaje que aparece en redes sociales de Camilo Andrés Arango García, de 19 años.



Fue escrito tres días antes por el estudiante de derecho, bachiller graduado en la academia Militar general Carlos Julio Gil en Tuluá y quien cayó herido de muerte a las 10:00 de la noche del martes, en una calle cerca de la orilla del río Tuluá, a cinco cuadras de donde ardía el Palacio de Justicia.(Puede interesarle: Así se vivieron las cuatro horas de la tragedia en Tuluá).

En la tarde del martes, la Fueza Pública intentó despejar la carretera del centro del Valle del Cauca el bloqueo de un grupo de jóvenes que no serían residentes en Tuluá.



En videos se observa cómo algunos de ellos llegan en una carretilla de tracción animal, cargada de piedras, a calles del sector urbano. También, hay imágenes de carreras, alboroto y detonaciones de arma de fuego.



En la noche se llegó al incendio del Palacio de Justicia, en el centro urbano. Camilo a esas horas estaba a unas cinco cuadras de ese lugar.



Una versión dice que corría por el andén, frente al río Tuluá, cuando lo alcanzó una bala en la cabeza. Otra que salió en defensa de una persona.

Luego de un enfrentamiento con la Policía, protestantes llegaron hasta el centro e incendiaron el Palacio de Justicia. Foto: Juan Pablo Rueda.

Amigos dicen que fue larga espera para que apareciera la ambulancia, bajo los desórdenes que se presentaron durante la noche del martes en Tuluá, donde fue quemado el Palacio de Justicia, un banco, un almacén de motos y otros locales que recibieron pedradas o intentos de saqueo.



En un video se aprecia cómo lo cargan a una camilla y lo suben a un carro. En los audios se asegura que le dispararon uniformados.



Camilo Andrés Arango, quien tenía su camiseta con manchas de sangre, llegó sin vida a la clínica San Francisco, según el registro de la institución.



La ONU Derechos Humanos Colombia reportó su preocupación por lo que ocurrió en Tuluá.

Esta muerte no puede quedar en la impunidad, no puede ser reducida a una cifra más que suma en las estadísticas de homicidios

TWITTER

Camilo Andrés cursaba segundo semestre de derecho en Unidad Central Del Valle (Uceva), cuyo rector, Juan Carlos Urriago, rechazó actos que le roben la tranquilidad a la ciudadanía, y más aún, que atenten contra la vida de los seres humanos. “Esta muerte no puede quedar en la impunidad, no puede ser reducida a una cifra más que suma en las estadísticas de homicidios”, dijo el académico.



El universitario no tenía ningún registro de antecedentes.



El senador Alexánder López pidió aclarar la presencia de civiles armados. Ese interrogante se apoya en videos en los que aparecen civiles armados y que son seguidos por uniformados de Policía.



El alcalde Jhon Jairo Gómez dijo que "Tuluá se convirtió en otro municipios de los que se recupera la vía y no se mira el punto de reacción. Cuando la fuerza pública desbloqueó la Panamericana, los vándalos se organizaron y crearon el caos".



A su vez, la mandataria de los vallecaucanos, Clara Luz Roldán, lamentó que en medio de los disturbios se haya producido la muerte del estudiante de Uceva.



“Me duele la muerte de Camilo, me duele profundamente la muerte de cada uno de los jóvenes que producto ya no de una lucha social, sino de un terrorismo como el que vivimos anoche aquí en Tuluá, la muerte de los policías, la muerte de todos los que en este momento sumamos frente a un tema que ya no es que estén buscando una reivindicación social. Esto es terrorismo, esto es atentar contra la humanidad, de un joven que hasta ahora iniciaba sus estudios universitarios y que tenía toda una vida por delante a la familia de Camilo le doy mi más sentido pésame”, indicó la gobernadora Roldán al expresar sus condolencias a la familia.



CALI