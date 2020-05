Cambios en pico y placa de taxis para esta semana en Cali

Luego de que el alcalde Jorge Iván Ospina se reunió en los últimos días con representantes y voceros de taxistas que pedían modificar el pico y placa, como medida de restricción en la circulación, el mandatario autorizó modificaciones.

Es así que la restricción de circulación para los más de 16.000 taxis entre este lunes 25 de mayo y el domingo de esta semana quedó de la siguiente manera: el lunes no podrán desplazarse los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4.



El martes no podrán salir los vehículos con placas terminadas en 5, 6, 7 y 8.



El miércoles, la restricción va para las placas terminadas en 9, 0, 1 y 2.



El jueves no saldrán los taxis con placas finalizadas en 3, 4, 5 y 6.



El viernes tampoco circularán los taxis de placas terminadas en 7, 8, 9 y 0.



El sábado no saldrán los que tengan placas terminadas en 1, 2, 3 y 4.



El domingo, la medida será para las placas terminadas en 5, 6, 7 y 8.



En las últimas semanas, gremios de taxistas realizaron protestas pacíficas y plantones, pidiendo que el pico y placa no fuera el mismo decretado desde comienzos de este año por considerar que muchos carros en las calles en esta época de cuarentena afectan el número de carreras. Algunos señalaron que son muy pocos los pasajeros que han transportado a diario en Cali en esta cuarentena por coronavirus, en casi dos meses.



El 'pico y cédula' con la cual también se restringe la circulación de personas en establecimientos comerciales y en entidades bancarias también se cambió para esta semana, del 26 al 31 de mayo.



El martes, jueves y sábado podrán salir los ciudadanos con cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



El miércoles, viernes y este domingo saldrán quienes tengan su documento de identidad terminado en 2, 4, 6, 8 y 0.



