Cambios en Cali podrían darle un aire a la salida negociada del paro

Luego de 22 días de protestas en el marco del paro nacional, donde Cali ha sido el epicentro de grandes movilizaciones y actos vandálicos que han generado hasta enfrentamientos entre la misma comunidad, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, anunció ajustes en su gabinete luego de que se conocieran, además, cambios en la cúpula de la Policía.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos Rodríguez, quien anunció su renuncia este lunes, dijo que, aunque la ciudadanía desconfía de la Fuerza Pública, así como ha denunciado diferentes abusos, “en estas dos últimas semanas del paro, la Fuerza Pública no ha dejado de trabajar para restablecer el orden”. Y agregó que la misión es la defensa de la ciudadanía y el territorio.



Anotó que será la Fiscalía, como ente investigador, la que entregue los resultados sobre las actuaciones de la Policía en estas semanas de crisis.



En las tres semanas del paro nacional, el oficial estuvo enfrentado a situaciones complejas y a choques que dejaron al menos 6 muertes y más de 500 heridos, entre ellos 177 policías.



El nuevo comandante de la Policía Metropolitana es el brigadier general Juan Carlos Montes, quien llega a una ciudad donde siguen los bloqueos pese a los diálogos y en cuya área metropolitana, con Jamundí y Yumbo, hay tensión por actos vandálicos y enfrentamientos con la Fuerza Pública.



En horas de la mañana de ayer, el alcalde Ospina solicitó la renuncia de todos los secretarios de su gabinete y directores de entidades locales.



“Son momentos que demandan transformaciones reales, ampliación de capacidades y recuperación de confianza. He decidido demandar la renuncia a todos los secretarios y directores para reconstituir y consolidar equipos”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.



Uno de los secretarios más criticados por la ciudadanía ha sido Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia, y no solo por el manejo durante los últimos días de protesta, sino también por los incrementos en hurto e inseguridad en la capital vallecaucana.



El analista político Diego Arias señaló que la necesidad de un viraje en el gabinete de Ospina debe reflejar una luz hacia una salida negociada de esta situación.



“Cada día que pasa sin al menos una pequeña luz sobre una solución negociada a la protesta social cuenta en contra (…). Por lo demás, la magnitud y extensión de lo que está sucediendo han desbordado a muchos mandatarios locales y a la misma Fuerza Pública”, señala Arias.



Expertos aseguran que las críticas al alcalde en redes sociales y durante varios eventos de diálogo, donde la gente lo ha señalado por no atender la emergencia en la ciudad, han puesto al funcionario contra las cuerdas.



Óscar Perdomo Gamboa, doctor en humanidades de la Universidad del Valle, aclaró que este anuncio de Ospina solo es una cortina de humo.



“El poco capital político que le quedaba a Jorge Iván Ospina tras su pasado de megaobras ausentes y su despilfarradora Feria Virtual se esfumó con la falta de control de la Fuerza Pública, como jefe de la Policía. Ni siquiera la muerte de un familiar logró que se impusiera a las directrices del Gobierno para frenar los ataques desaforados a Siloé, Puerto Resistencia y otros sectores de la ciudad. Solicitar la renuncia a su gabinete es apenas una cortina de humo para tapar su nulidad de autoridad”, dijo.



