Una incómoda situación vivió un cantante de música popular en el parque principal de Calima-El Darién cuando su presentación se vio interrumpida por la intervención del alcalde del municipio, Martín Mejía Londoño, quien estaría en estado de embriaguez y lanzó insultos.



A pesar del bochornoso incidente, el mandatario vallecaucano no se ha pronunciado al respecto.



El hecho, que quedó registrado en video, se presentó este fin de semana en el marco de las tradicionales fiestas y reinado de verano, en el momento en que el reconocido cantante Juan Carlos Hurtado, ‘El andariego’, se presentaba.

En medio de un concierto en el parque central de Calima El Darién, Valle, el alcalde del municipio Martín Mejía Londoño, se subió en estado de embriaguez a la tarima y comenzó a lanzar varias expresiones que lo tienen en la Polémica. pic.twitter.com/ssEgFF7MHK — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) August 18, 2022

El mandatario irrumpió en la tarima del artista, tomó el micrófono y lanzó frases como: “Yo soy político… Marica, ósea que no tengo nada que ver aquí”. Luego miró al cantante y dijo: “Yo soy el ladrón”. Ante esto, el artista respondió: “Ah eso no lo sé yo”.



Posteriormente aseguró haberse gastado $450 millones en traer artistas al pueblo.



Poco antes de terminar pidió tequila.



El mandatario no se ha pronunciado sobre el incidente en esta festividad que terminó entre riñas y carros averiados en el parque principal.



