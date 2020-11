Concejales de Cali aprobaron el presupuesto en medio de la polémica

El presupuesto de Cali en el 2021 fue aprobado en segundo debate en el Concejo de la ciudad, pero en su discusión hubo una intensa controversia.



Algunos concejales resaltan las herramientas para la reactivación económica del Distrito Especial durante la pandemia del covid-19, mientras otros advierten la necesidad de enfocar temas claves como vivienda, seguridad y violencia contra la mujer, entre otros.

El coordinador ponente del proyecto de acuerdo 028, que contiene el Presupuesto General del Distrito Especial, concejal Henry Peláez, afirmó que "la gente quiere educación, reactivación económica, obras que generen movilidad y dinámica de desarrollo para Cali, de ahí que en este proyecto de presupuesto y el Plan de Desarrollo están esas iniciativas”.



(Puede leer: Cierran centro comercial para que cumpla normas anti covid-19 en Cali)



Pelárez agregó que ahora le corresponde al alcalde Jorge Iván Ospina conseguir el empréstito por 650.000 millones de pesos que aprobó el Concejo, "para llevar la solución a las problemáticas de la ciudad".



El concejal Carlos Pinilla, otro de los ponentes, señaló: "entregamos un acuerdo que en manos del Alcalde Ospina podrá llevar a feliz término el plan de reactivación de Cali luego de superar la pandemia”. Este concejal subrayó que en el trámite del proyecto de acuerdo hubo interacción con la comunidad y con los secretarios de la Alcaldía, en especial con el director de Hacienda, Fulvio Soto, y la directora Jurídica y de Planeación, María del Pilar Cano.



Precisamente, el director de Hacienda de Cali, Fulvio Soto, explicó que con el aforo del presupuesto en $3.6 billones para el año 2021, se podrán cumplir programas del Plan de Desarrollo, puesto que se logra un aumento del 3.3%, comparado con el año que termina 2020.



El concejal Milton Castrillón aseveró que "desde la Comisión de Presupuesto se brindaron todas las garantías a concejales y secretarios de despacho para entregarle a la ciudad un presupuesto justo que depende de la gestión de los funcionarios del gabinete lograr eficacia y efectividad en la inversión. No podemos rasgarnos las vestiduras, porque lo que se aprobó responde a lo que se calcula por ingresos corrientes para el año 2021".



(Le recomendamos: Se acaba el año y Cali no ha podido terminar su plan parcial más largo)



Los concejales que no estuvieron de acuerdo con algunos rubros aprobados en el presupuesto dejaron constancia de sus reparos. La concejal Ana Leidy Erazo sostuvo "que los presupuestos a futuro se deben enfocar más en el ser humano y que así lo vean los secretarios que hoy acompañan al Alcalde Ospina. Este proyecto del 2021, sigue los últimos lineamientos de los gobiernos anteriores, en temas de infraestructura, sin que ello reste importancia a temas de mantenimiento de vías y desarrollo urbano, no podemos dejar de lado temas claves como la vivienda digna que debe hacer parte del gasto público social”.



Erazo también recalcó la necesidad de aumentar los recursos para disminuir la violencia contra la mujer y para los corregimientos que difícilmente llegará a los 5 mil millones de pesos.



"Cali es la ciudad más insegura de Colombia", aseguró el concejal Fernando Tamayo, para manifestar que la seguridad necesita 150 mil millones de pesos y se aprobaron 56 mil millones, lo que equivale al 0,015 por ciento del presupuesto.



Por su parte la concejal Diana Rojas explicó que no está de acuerdo con las facultades que se lo otorgaron al Alcalde para modificar de manera ilimitada al manejo de la deuda y la reducción a dependencias como seguridad, deporte, cultura, Dagma (Departamento administrativo de gestión del medio ambiente) y gestión del riesgo, que oscilan entre el 20 y 30 por ciento.



La concejal Alexandra Hernández destacó el aumento de la cobertura de seguridad alimentaria, que en el 2021 cobijará a más de 30 mil familias. Sin embargo, solicitó a Hacienda y Bienestar que Casa Matria del oriente sea una realidad, para reducir violencias de género.



CALI