¡Cali, que todo el mundo te cante por tu cumpleaños!

Cali es reconocida por su dinámica cultural a través de museos o por los emblemáticos teatros Municipal Enrique Buenaventura, Jorge Isaacs, el Teatro Experimental de Cali (TEC), entre otros, escenarios para puestas en escena, así como museos y toda una gama de talentos, entre bailarines, artistas, orquestas que, además, han traspasado fronteras. Pero se lucen cada año en la tradicional Feria de Cali que en este 2019 llegará a su versión número 62.

Es es la Cali cultural que se vuelve en un atractivo para propios y turistas, cada vez más orgullosos de vivir en la llamada 'Sucursal del cielo'.

La mejor ciudad cultural de Suramérica

Colombia fue elegida en este año como el destino líder de Suramérica en la vigésima sexta edición de los World Travel Awards (WTA).En estos reconocimientos, Santiago de Cali resultó distinguida como la mejor ciudad cultural de Suramérica.

Los World Travel Awards figuran como uno de los premios más prestigiosos de la industria de viajes y turismo. Foto: Archivo particular

En ceremonia en el hotel Real Plaza en La Paz, en Bolivia, por primera vez fue el país anfitrión, se congregaron representantes de la industria turística de Suramérica, de los sectores públicos y privados.



En el acto fueron entregados varios premios a los mejores del sector del turismo en la región. Colombia fue escogido como el "Destino líder de América del Sur".



A Santiago de Cali lo galardonaron como la mejor ciudad cultural de Suramérica. En esa categoría competía con Lima, Quito, Montevideo y Medellín.



Para Martha Lucía Villegas, secretaria de Turismo de Cali, este reconocimiento permite mostrar la ciudada gracias a sus productos como 'Cali provoca', 'Cali baila' y 'Cali religiosa y festiva'.



Cali estuvo nominada en tres de las categorías más importantes para un destino turístico: destino cultural, destino turístico emergente y destino turístico deportivo, todas a nivel continental para este 2019.



Óscar Guzmán, presidente de la Asociación Hotelera de Colombia, capítulo Valle (Cotelvalle), dijo que la cultura se ha convertido en un diferenciador de la ciudad gracias a su música, baile y gastronomía.

Bailarines brillan por su experiencia y su talento. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Una ciudad cadenciosa que enseña a bailar

El baile no solo es la esencia de una fiesta en Cali. Son los pasos que dan más de 4.000 muchachos y muchachas que la sienten como un estilo de vida.



Son reflejos de la dedicación, las ampollas, algún dolor de espalda o un esguince de tobillo o rodilla, en horas de entrenamientos.



La historia empezó en esas leyendas de Evelio Carabalí, Amparo Arrebato, Jimmy Bogaloo, Ayde España, Diego Dussán, Félix Veintemillas y que fueron pasando a los Campeonatos Mundiales en Cali y en otras latitudes del mundo.



Con la visión de una industria, a la que todavía le faltan apoyo y años de trabajo, se forjaron academias como Swing Latino, Rucafé, Pioneros del Ritmo, Estilo y Sabor, Son de Luz, Combinación Rumbera, Constelación Latina, Nueva Dimensión y Fiebre Latina.

El baile me salvó la vida porque yo iba por mal camino FACEBOOK

TWITTER

“El baile me salvó la vida porque yo iba por mal camino”, admite Jimmy, un acróbata que baila a millón, casi sin tocar suelo.



No solo están estos artistas. Al lado están los diseñadores y fabricantes de vestidos o calzado, peinadores, cosmetólogos y coreógrafos. A la hora del Salsódromo de la Feria de Cali se necesitan más de 500 trajes de fantasía y 1.000 de salsa.



Puntadas, estrés y uno que otro carrerón de la preparación que arrancó a mediados de año. Hay que olvidarse del mismo mundo de la diversión, el trasnocho, el licor o la droga para brillar en el Salsódromo, que abre la Feria. Sacrificios pero la sonrisa no se pierde.



El esfuerzo de padres y escuelas es quijotesco, ya que antes de recibir el aporte de Corfecali, que se gana en un competido proceso, deben alistar todo.



Trinidad Córdoba, una ama de casa del oriente caleño, asegura que antes de salir al Salsódromo su hija recibió su bendición. “Mi niña practicó mucho, siempre la veía agotada, pero tuvo su recompensa porque todo salió bien. Ser bailarín no es nada fácil, pero les sirve de carrera o de complemento para sus vidas”, dijo.

En Cali hay unas 70 escuelas formalizadas. Algunas se unen para bailar en el Salsódromo, el evento que cada año abre la Feria de Cali, en diciembre.

Presentación de los Hermanos Lebrón en el Festival Mundial de Salsa de 2017, en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Las orquestas le ponen el son a Cali

Solo en Cali hemos visto que desde el más grande hasta el más pequeño se cantan bien cada letra de una canción de salsa. Es algo único”, dice Frank Lebrón, integrante del legendario grupo salsero de los Hermanos Lebrón.



Las orquestas, entre ellas colombianas de renombre como Grupo Niche, Guayacán, La Gran Banda Caleña, Piper Pimienta, Fruko y sus Tesos, La Misma Gente, Son de Azúcar, Canela, D’Cache, Son de Cali, animaron ese gusto por el baile.



Esos grupos se sumaron a los aires de Héctor Lavoe, Richie Ray y Bobby Cruz, Pastor López, Nelson y sus Estrellas, entre otros, que inundaban las radios de los hogares.



A mediados de los 70, Cali se convirtió en una ciudad de expertos bailadores, casetas, fiestas de colecta y agüelulos reunían a jóvenes que danzaban con gran destreza.



Vinieron las rumbas en los mano a mano de los chocoanos Jairo Varela y Alexis Lozano que pusieron otro ingrediente a la fiesta y ayudaron a que muchos jóvenes se inclinaran por el baile.



Aunque la salsa es el punto de partida, muchos sostienen que Cali es amante al baile como arte, prueba de ello son los grupos de ballet, tango y otros ritmos que también le ha permitido a la ciudad escribir su nombre con letras doradas en el Olimpo del baile mundial.



En los comienzos de la década del 2000 se fue colando el sabor de la música del Pacífico con éxitos como La vamo’ a tumba’ del Grupo Saboreo o ‘La quita marido’ del grupo Son bacosó



Ritmos como la salsa choke, también con aires urbanos y del Pacífico, traen sus requiebres en el estilo del bailador en los barrios caleños.

Los ritmos del mar y las marimbas se trasladan a Cali por el Festival Petronio Álvarez. Foto: Juan B. Díaz

El multitudinario Petronio Álvarez

Hubo zonales en Cali, Buenaventura, Bogotá, Istmina, Timbiquí, Villa Rica y Tumaco en las que por más de 50 horas el jurado del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez oyó las propuestas de 157 grupos, todas llenas de magia, ancestralidad, sonido de mar, selva y río, saberes y alegría.



Y de estas 157 se escogieron 47, tres más que en las otras ediciones, porque en este 2019 se presentaron ocho grupos de chirimía de flauta, de los cuales tres pasaron a las semifinales de agosto en Cali. Los demás quedaron como está en el reglamento: 14 en marimba y cantos tradicionales, 10 en chirimía de clarinete, 10 en violín caucano y 10 en libre.

La alegría, protagonista en el Petronio Álvarez. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Y otra novedad del 2019 es que por primera vez dos grupos internacionales clasifican a semifinales: la Corporación Artística Internacional Tierra Negra de Esmeraldas y Tunda de Quito, ambos de Ecuador.



Los clasificados en marimba y cantos tradicionales son: Identidad Cultural, Matachindé, Corporación Artística Tierra Negra, Pregones del Manglar, Raigambre, Raíces Folklóricas del Pacífico, Lumbalú, Renacer Iscuandereño, Cañaveral, Tumbos de Cualimán, Tamafrí, Remanso Pacífico, Semillas Ancestrales y Herencia de los Ríos.

En chirimía están: Zaperoko, Ensueños del Pacífico, El Golpe Chocoano, Son de la Manigua, Son Familia, Oro y Platino, Son Yubarta, Pichindé Chirimía, Son y Sabor y Acento Chirimía.



En violín caucano participan: Al Son Ararat, Cantoras de Manato, Romance Norte Caucano, Dejando Huellas, Puma Blanca, Brisas de Mandiva, Nuevo Amanecer Afro, San Padua, Remolinos de Ovejas y Sabor Ancestral.



En agrupación libre concursarán: Bejuco, Fusión Manglares, Pacífico Libre, Sol de Abril, La Tunda, Bembé Chirimía, Bareke Stars, Makana, Afrocumbi y Proyecto Selva Guapi.



Los conjuntos de chirimía de flauta son Chirimía San José, Chirimía Yaré del Río Napi y Mastales.

La Bienal Internacional de Danza deja perplejo al público asistente. Foto: Juan B. Díaz

Talento en la Bienal Internacional de Danza

A la cuarta Bienal Internacional de Danza, organizada por Proartes, llegó Israel Galván, uno de los más reconocidos bailaores de flamenco en el mundo.



La Bienal Internacional de Danza de Cali nació en 2013 , gracias al interés de entidades públicas y privadas por el desarrollo de la danza en Colombia y la creación de una plataforma de presentación de compañías nacionales e internacionales que propició el diálogo entre bailarines y coreógrafos locales y foráneos.



Antes de 2013 con Bienal en la ciudad se realizaron eventos como el Festival de Danza Contemporánea de Cali- Caliendanza y el Festival de Arte de Cali, los cuales se unieron para crear este evento que se lleva a cabo en años impares.



Isabel Cristina Restrepo, directora ejecutiva de Proartes, resaltó que la Bienalno es solamente un evento, es una plataforma que permita visibilizar los procesos de la danza en la ciudad. Bogotá tiene su Festival Iberoamericano de Teatro, Medellín con el Festival Internacional de Poesía que se han vuelto marcadores de identidad. Nosotros tenemos una vocación al rededor de la danza.

La Feria de Cali, en todo su esplendor. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

La Feria de Cali, la gran fiesta de fin de año que jalona la economía

La Feria de Cali no es solo rumba. Para la ciudad, se traduce en la oportunidad para proporcionarle dinamismo a sus sectores económicos. La pasada Feria permitió la circulación de 411.000 millones de pesos en la ciudad, 32 por ciento más frente a lo logrado en el 2017, según un estudio realizado por el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana.



“Por cada peso invertido en la Feria a la ciudad retornan alrededor de 27 pesos y este dinero se queda aquí, en un porcentaje superior al 95 por ciento. La Feria demuestra que es mucho más que rumba, es sinónimo de progreso, motor del turismo, ventana de promoción de ciudad y plataforma de arte y cultura”, dijo Luz Adriana Latorre, gerente de Corfecali, la Corporación encargada de sacar adelante el máximo evento ferial de la capital del Valle.



Para la versión 61 de la Feria se programaron 55 eventos masivos con 6.110 protagonistas, entre artistas, melómanos y deportistas, hubo un Grand Prix.



A estos eventos asistieron 1.025.535 espectadores, el 82 por ciento de ellos residente en Cali y el área metropolitana y el 64 por ciento de ellos con ingresos menires a tres salarios mínimos.



Un 13 por ciento de los turistas llegó desde 50 municipios de 22 departamentos del país y el resto procedía de 37 países de los cinco continentes.



Los gastos de un turista durante la feria se cuantificaron en 1.317.000 pesos.



Además, la ciudad fue escenario en ese semana de 133 eventos no oficiales, lo que confirma a la Feria como plataforma para la promoción de otras actividades .



Este evento, que se realiza en la última semana del año, permitió la generación de 14.242 puestos de trabajo, equivalentes a 7.153 empleos de tiempo completo.



Una prueba de ello es la industria hotelera, que para esa época presenta un crecimiento significativo en la demanda.



Junto a este beneficio tributario también toma partido el gran aporte social de la Feria. Ejemplo de ello es el fomento al talento de nuevos artistas locales como los bailarines de salsa, tango y milonga, que han encontrado en sus escenarios la puerta de entrada al mundo del espectáculo, e incluso una fuente de nuevas oportunidades laborales.



Esto también lo confirman muchas orquestas internacionales que saben de la importancia que tiene promocionar sus trabajos discográficos en la Feria de Cali, pues no solo adquieren el respaldo de la capital de la salsa sino que tienen el éxito asegurado.



Para los caleños esta celebración hace parte de sus más importantes tradiciones, tanto así que se ha convertido en un símbolo de reconocimiento ante el mundo.



Desde 1957, su realización engalana la ciudad con la presencia de importantes personalidades y la participación de reconocidos artistas, como sucedió en la primera versión, que tuvo como invitados a Pacho Galán, Celia Cruz y Lucho Bermúdez.



Desde ahí, sus fiestas son sinónimo de grandes espectáculos que motivan a extranjeros y residentes a conocer la ciudad y a participar de la cultura salsera.



Se trata de una celebración en honor al folclor, con la que se fortalece el sentido de pertenencia y el anhelo de construir una ciudad cívica que le proporcione al turista momentos incomparables en la 'Sultana del Valle'.

Pura energía y sincronización, en el Festival Mundial de Salsa. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Cada año, la sabrosura la pone el Festival Mundial de Salsa de Cali que escoge a los mejores en la pista. Después de competencias hay orquestas en vivo.



De acuerdo con la Secretaría de Cultura de la ciudad, el Festival Mundial de Salsa integra a las escuelas de baile de Cali, de Colombia y del mundo, logrando reunir por lo menos 2.000 bailarines en escena, más los músicos que integran las orquestas de la modalidad ensamble.



Durante el festival se ofrecen clases de salsa, así como talleres, conversatorios y encuentros de melómanos y coleccionistas relacionados con este ritmo.



El certamen rinde homenaje especial al ‘baile caleño’, reconocido en todo el mundo por la velocidad con que los bailarines se mueven en la pista.

El Museo La Tertulia, uno de los hitos de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Ciudad de museos

Según la Alcaldía de Cali, la idea de los museos como espacios acartonados y aburridos está mandada a recoger. Visitar museos es un parche diferente y único que te ofrece la posibilidad de unir entretenimiento, aprendizaje, memoria y hasta diversión.



El alcalde Maurice Armitage resalta que la ciudad cuenta con una oferta variada de espacios del conocimiento que permite acercar a la población a la historia, la naturaleza, la ciencia y el arte.



Museo La Tertulia es uno de los museos más reconocidos de nuestra ciudad, el Museo La Tertulia fue el primer museo de arte moderno de Colombia y entre sus salas de exposiciones, teatro al aire libre, salas didácticas y cinemateca se puede encontrar arte y cultura para todos los gustos.

Ubicación: Cra 1 Oeste # 5-105.



El Orquideorama es un museo de exposición natural, un museo vivo de jardines de orquídeas. Este espacio generalmente es utilizado como sitio para reuniones sociales, conferencias, exposiciones y otras actividades, pero también se encuentra disponible para quienes deseen visitar este bello lugar y conocer las diferentes variedades de nuestra flor nacional.



Ubicación: Av 2 Norte # 48 – 10.



Horarios: 8 a. m. – 12 m. / 2 p.m. – 5 p. m.



El Museo Arqueológico La Merced. Su colección está distribuida en seis salas. La primera de las salas está dedicada al complejo arquitectónico, su historia y proceso reconstructivo. Aquí se pueden apreciar algunos vestigios constructivos de la época colonial. Las cinco salas restantes presentan una magnífica muestra de alfarería precolombina.



Ubicación: Carrera 4 # 6-59.



Horarios: Lunes a Sábado de 9 a. m. a 6 p. m.



El Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced. Las obras que exhibe este museo hacen parte del legado dejado por los Padres Mercedarios, fundadores del Convento y que lo habitaron hasta 1821, y de las religiosas Terciarias Agustinas, quienes llegaron al mismo en 1825. También se pueden encontrar otras obras donadas por particulares.



Ubicación: Carrera 4 # 6-117



Horarios: Lunes a Viernes de 9 a. m. a 12.m. y 2 a 5 p. m. Sábados, de 9 a. m. a 12.m.



Museo Jairo Varela. Este espacio fue creado como homenaje al maestro de la salsa caleña y a la memoria musical salsera de la ciudad. Cuenta con una exposición fotográfica de Varela, elementos personales del músico como sus partituras, sombreros e instrumentos, medallas, discos de oro y vestuario que dejó este gran artista.



Ubicación: Avenida 2 Norte #10 Norte-1, Segundo piso Plazoleta Jairo Varela



Museo Departamental de Ciencias Naturales. Cuenta con réplicas de esqueletos de dinosaurios y una importante colección de zoología representativa de la fauna colombiana: aves, mamíferos, peces, reptiles, anfibios e insectos, mariposas.



Ubicación: Calle 6 # 24-80, Av Roosevelt.



Horarios: Lunes a Viernes de 8 a. m. a 5 p. m. Fines de Semana, de 10 a. m. a 4 p..m.



Museo Caliwood. Es el primer Museo de la Cinematografía en la historia de Colombia. Cuenta con una colección amplia de artefactos, elementos, juegos ópticos, maquinaria, accesorios, equipos de filmación y proyección de películas, y todos los objetos que fueron protagonistas en el desarrollo de la cultura cinematográfica y la fotografía.



Ubicación: Avenida Belalcazar (Carrera 2 Oeste) #5A-55.



Horarios: Lunes a viernes, de 8 a. m. a 12 m. y 2 p. m. a 6 p. m. Sábados de 3 p. m. a 6 p. m. Domingos, de 10 a.m. a 6 p. m.



Banco de la República (Exposiciones y Museo del Oro). En pleno centro histórico de Cali se puede encontrar una de las sedes del Banco de la República, dentro del cual se encuentran exposiciones cambiantes de arte y cultura y uno de los museos más preciados de nuestro país: el Museo del Oro Calima. En este último se albergan piezas de la cultura que le dio el nombre a nuestra ciudad y elementos de más de mil años de antigüedad.



Ubicación: Calle 7 #4-69.



Horarios: Martes a Viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Sábados, de 10 a. m. a 5 p. m.



El Museo Libre de Arte Público de Colombia cuenta con un recorrido cultural por la ciudad de Santiago de Cali, donde conocerás una colección patrimonial conformada por más de 400 murales, distribuidos en más de 40 pabellones de la ciudad. El museo está en 16 comunas, dos corregimientos y 3 municipios del Valle del Cauca.



Ubicación: Avenida Vásquez Cobo 23N-59, Edificio Antiguo Estación de Tren



Horarios: Lunes a Viernes 8 a 6 p. m, Sábados y Domingos con cita previa.



Museo de la Salsa. Si estás en Cali y querés conocer lo que significa ser la capital de salsa, pasate por este museo que alberga la memoria histórica del movimiento salsero de toda una ciudad. Por el museo han pasado figuras como Andy Montañez y Gilberto Santarosa y entre sus pasillos podés apreciar más de 800 fotografías que retratan la evolución de la salsa en Cali.



Ubicación: Carrera 11B #24-44



Horarios: Lunes a Viernes de 2 p. m. a 6 p. m. Sábados, de 5 p.m. a 2 a. m.



Sociedad de Mejoras Públicas. En esta hermosa edificación del siglo XVIII, ubicada en el centro histórico de nuestra ciudad y declarada patrimonio nacional y cultural de Cali, se puede revivir una época en donde las calles eran empedradas y donde Simón Bolivar algún día se alojó. Los visitantes pueden explorar su arquitectura preservada por más de 200 años y encontrar exposiciones de arte itinerantes que se albergan en el lugar.



Ubicación: Carrera 4 # 6-76.



Horarios: Lunes a viernes de 8 a. m. a 12 m y 2 p.m. a 6 p. m.



