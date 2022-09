Desde las 7 de la mañana de este jueves y durante 12 horas, hasta las 7 de la noche, se vivirá en Cali el Día sin Carro y sin Moto.

Esta jornada está enmarcada en la celebración mundial para cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible y en línea de los Objetivos de la Política de Movilidad Sostenible que plantea la ONU para el planeta. “Cali se suma como lo hacen otras ciudades de Colombia”, dijo el secretario de Movilidad, William Vallejo.



Se estima que diariamente circulan un millón de vehículos en la capital del Valle. “Lo primero es resaltar que se levanta la medida de pico y placa, es decir que antes de las 7 a. m. cualquier persona podrá circular, igualmente después de las 7 p. m. y no aplica para las personas que hayan pagado la tasa por congestión”, aclaró Vallejo.



El último registro del parque automotor indica que Cali tiene más de 760.000 vehículos. De esos 760.000 vehículos, el 85 % son carros y motocicletas. Unos 430.000 son tipo carro.



En Cali se mueven más de 230.000 motos. Además, de municipios vecinos ingresan más automotores.



“El objetivo principal es que los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer otras maneras de movilizarse, diferentes a los vehículos de combustión interna en cualquiera de sus denominaciones, automóviles, camperos, motocicletas”, dijo Vallejo.



El funcionario indicó que quienes incumplan con la medida recibirán una sanción por parte del cuerpo de agentes de tránsito que estarán ubicados en las entradas y salidas de la ciudad.



“Hemos dispuesto de una operación muy similar a la que teníamos en la declaratoria de la emergencia sanitaria para hacer el cumplimiento de los decretos de la restricción a la movilidad por la pandemia del covid-19. La sanción corresponde a $ 497.000, más la inmovilización del vehículo”, dijo Vallejo.



A su vez habrá puntos de control articulados con Policía y otros estamentos de la Fuerza Pública para hacer verificación.



“Estaremos en las entradas y salidas de la ciudad, con 400 agentes de la ciudad”, sostuvo el Secretario de Movilidad de Cali. Metrocali y los operadores del MIO aumentarán la flota. Según Metrocali, habrá 690 buses que circularán hasta las 11 p. m.



Están permitidos carros y motos, pero eléctricos que no generen contaminación.

Sin embargo, en el Concejo lanzaron alerta porque Unimetro, uno de los operadores del MIO, anunció cese del servicio por la falta de salarios a los conductores. Unimetro

tiene 164 buses del MIO, pero solo operan entre 10 y 20.



Por su parte, los operadores GIT Masivo sacará entre 20 y 25 buses, y Blanco y Negro, 35 buses más.

