Desde el 2015, la Alianza para el Progreso Social Colombia, conformada por Fundación Corona, Fundación Avina, la Red de Ciudades Cómo Vamos, el Social Progress Imperative y Deloitte, construye el Índice de Progreso Social (IPS), un modelo de medición para valoración del bienestar de las personas en una sociedad.

En su quinta edición, el IPS incluyó 15 ciudades capitales, de la Red de Ciudades Cómo Vamos.



¿Y cómo le va a Cali? Marvin Mendoza, director del programa Cali Cómo Vamos, respondió que a la ciudad le va bien en unos aspectos y en otros le va mal.



De 2016 a 2020 el IPS de Cali pasó 61,72 a 65,89 puntos, pero está a más de 10 puntos de Manizales, en lo alto de la tabla.



En Necesidades Humanas Básicas pasó de 77,99 en 2016 a 80,93 en 2020, a 3 puntos de Medellín.



La capital del Valle sobresale por bajos indicadores de mortalidad infantil y desnutrición infantil.



Cali resalta por la calidad de la educación superior, tiene algunas de las mejores universidades del país. Sin embargo, el acceso a la educación superior debe mejorar.



Hay bajos índices de agresiones a personas de la comunidad LGBTIQ+ y minorías étnicas, como ciudad multicultural y pluriétnica.



Tiene una de las tasas de suicidios más bajas entre las 15 ciudades.

Seguridad, el gran reto

En general, Cali no se destaca en el IPS, según el director de Cali Cómo Vamos, porque tiene “deudas” en aspectos específicos. Uno es la seguridad personal, en el cual están incluidos los homicidios, los hurtos y las muertes por accidentes de tránsito. “Cali tiene las tasas de homicidios más altas. Adicionalmente, una gran cantidad de denuncias por hurto y muchas muertes por accidentes de tránsito, por encima de la media nacional”, explicó Mendoza.



Las autoridades responden que se ha bajado de promedios de 5 y 6 homicidios diarios a menos de tres, en ocasiones.



El estudio dice que “los resultados para las ciudades capitales más grandes que se incluyen en esta medición y que a su vez son las ciudades que concentran el PIB de Colombia, Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, denotan aún más el reto en términos de seguridad, siendo la delincuencia, que incluye el hurto a personas y el hurto a residencias, la principal problemática para las grandes urbes”.



Un segundo punto flaco de Cali es la educación. En primer lugar, la ciudad tiene coberturas más bajas que otras ciudades capitales. En segundo lugar está la calidad de la educación a través de los resultados de las Pruebas Saber. “Cali no está dentro de las mejores ciudades, sino dentro del promedio”, dijo Mendoza.



Un tercer aspecto es la atención en los servicios de salud. Si bien es cierto que la cobertura es del 100 %, la oportunidad de atención es mala ante otras ciudades.

