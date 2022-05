Armando Mejía estaba esperando afuera de su lugar de trabajo, en la ciudad de Cali, cuando dos hombres en moto se le acercaron y le robaron su celular.



Según lo que le relató el hombre a 'Noticias Caracol', como si se tratara de una broma de redes sociales, no pasaron ni dos minutos cuando otra pareja de hombres se le acercó y lo robó nuevamente.

La víctima no solo perdió su celular sino también la billetera, que le vio la primera pareja de ladrones en el bolsillo. De acuerdo con él, al relatarle a los segundos atracadores que ya lo había robado segundos antes, ellos no le creyeron.



"Les estaba tratando de explicar que ya me habían robado, pero a ellos no les importó eso", afirmó Mejía.

Por su parte, la Policía ha dicho que ya se encuentra tras la pista de los delincuentes y espera dar con estos para hacerles pronta captura.

La inseguridad en la ciudad, en aumento

La cifras de inseguridad en la capital del Valle son preocupantes, pues según un reporte de Observatorio de Seguridad de la ciudad, tan solo entre enero y mayo fueron asesinadas 334 personas, 17 más que en 2021.



Además, un informe presentado por la Policía de Cali, los robos a personas se han incrementado en un 9 %, con 219 reportes más que el año pasado.

La policía ya está trabajando en la identificación de los ladrones. Foto: Policía de Cali

“¿Cuál es nuestra meta? Incrementar la presencia institucional en toda el área metropolitana y nuestros corregimientos. En donde no podamos tener un policía, allí llegaremos con tecnología para garantizarle seguridad a toda la ciudadanía”, afirmó Carlos Soler Parra, secretario de Seguridad y Justicia Distrital.

