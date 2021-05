Cali tuvo una noche de terror, tras orden de militarización de Duque

En la noche de este 28 de mayo, luego de que el presidente Iván Duque anunció militarizar Cali y se dirigió hacia el barrio Ciudad Jardín, en el sur de la capital vallecaucana donde en la tarde hubo graves desórdenes y civiles armados disparando a manifestantes, hubo disturbios en sectores cercanos, así como en el suroriente que dejaron otros dos muertos.



Estas dos víctimas se suman a las cuatro que hubo en el día, tres en el sector de La Luna, en el suroriente, y el cuarto en zona de Nuevo Latir, en Aguablanca, en este viernes, cuando se cumplió un mes del paro nacional.



Las dos víctimas una murió a la altura del bloqueo de Meléndez, cerca de Ciudad Jardín y la otra en el oriente.

En esta noche en la que el presidente Duque dijo que se desplegaban 7.000 hombres de la Fuerza Pública, tras solicitud que hizo la gobernadora Clara Luz Roldán, también hubo incendios en un centro comercial, otros dos establecimientos y un CAI de la Policía.



Fueron hechos ocurridos de manera sistemática, dijeron las autoridades.



Uno de los hechos de hombres disparando sucedió en el barrio Meléndez y a donde se llega también recorriendo la emblemática calle Quinta, una de las vías arterias de la ciudad.

Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina con la gobernadora Clara Luz Roldán y el presidente Iván Duque, en su visita a Cali. Foto: Alcaldía de Cali

A una cuadra de la Quinta con carrera 94, donde se ha mantenido uno de los bloqueos hubo este ataque con disparos, como ocurrió en este mismo 28 de mayo, en Ciudad Jardín y en el sector del hotel La Luna, en la autopista Suroriental, a plena luz del día.



Sin embargo, antes del arribo del Jefe de Estado a Cali, al otro lado de la calle Quinta y del bloqueo, donde está el barrio La Playita se habían registrado escaramuzas.



La Playita es un sector de estrato 2, donde hay necesidades sociales que contrastan con barrios vecinos de estratos 3 y 4, y a pocos metros del centro comercial Unicentro. Esta ciudadela comercial colinda con la Universidad del Valle y la calle 13 con carrera 100, vía de acceso a Ciudad Jardín.



De acuerdo con testigos, algunos ciudadanos temían por los manifestantes por lo ocurrido horas antes cerca de la Universidad del Valle y en Ciudad Jardín, donde además hubo daños estructurales con un incendio en las instalaciones del Icetex.

Ataque con armas cortas con silenciador

Sin embargo, hombres que portaban armas con silenciador llegaron a la calle 4B con y dispararon contra la multitud.



Los Bomberos reportaron la situación a las 8:04 de la noche, al indicar que al sitio se dirigió una ambulancia con dos paramédicos.



Al llegar encontraron a tres personas sangrando.



Pero una de ellas ya no tenía signos vitales. Era Sebastián Jacanamejoy, estudiante de la Universidad del Valle y miembro del pueblo Inga, de acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



En el lugar había un joven, de 18 años con herida por arma de fuego en el tórax y una mujer, de 28 años herida también por disparo en el glúteo izquierdo. Ellos fueron trasladados en la ambulancia de los Bomberos a un centro asistencial.



Tras todos estos hechos en el sur de Cali volvieron a circular versiones de que grupos armados que hacen tránsito hacia el Cauca se habrían desplazado desde el oriente de Cali, donde está el Distrito de Aguablanca y estarían ocultos en esta zona de la ciudad, algunos en Ciudad Jardín y otros, en sectores del suroriente de esta capital.

Incendio en Holguines Trade Center, desde el costado trasero. Foto: De video

Al tiempo que ocurrían los disparos en Meléndez, un incendio se desató en el centro comercial Holguines Trade Center en el costado opuesto de la Quinta y frente a Unicentro. Este complejo está sobre la carrera 100 con calle 11.



Allí, los Bomberos informaron que la llamas avanzaban en el primer nivel, local comercial de Giros, afectándose gran cantidad de papelería y cajas.



La situación fue controlada y los bomberos apagaron la conflagración, mientras en el tercer piso se encontraban 19 personas, quienes salieron ilesas.

"Estaban salvaguardándose de la situación", reportaron en el organismo de socorro.



En un comunicado, Holguines Trade Center informó: "Que en horas de la noche se presentaron actos de vandalismo en contra el centro comercial, los cuales generaron afectaciones a las fachadas en vidrio de algunos locales colindantes a la carrera 100, y un conato de incendio en la zona de la fachada externa del complejo, con la intensión de intrusión".



Anotaron: "Gracias a la oportuna comunicación del centro comercial con la Policía, la Fuerza Pública y el cuerpo de Bomberos se logró controlar la situación y al momento se

registran únicamente daños materiales en la fachada externa. Queremos aclarar que en desarrollo de los hechos No se presentó ningún tipo de afectación a nuestro personal o comunidad de HTC, no ha habido decesos y estamos aunando todos los esfuerzos para lograr el apoyo correspondiente para que esta situación no se agrave".



A las 8 de la noche también hubo disparos y un incendio cerca del motel Eclipse, en el suroriente, en la calle 58 con carrera 23, el mismo donde en la noche del pasado domingo 23 de mayo fue quemado un vehículo y donde hubo ráfagas de armas de fuego. Esta vez, fue incinerada una motocicleta y una máquina de casino.



Según los Bomberos, un joven cuya edad oscila entre los 15 y los 18 años, murió por varios disparos en esta zona.



Ya a las 9 de la noche se reportó un incendio en el CAI de la calle Quinta, a la altura del estadio Pascual Guerrero, a más de 50 cuadras de distancia.

Imagen en Siloé, al momento del incendio en la noche de este 28 de mayo. Foto: Imagen enviada al Cuerpo de Bomberos de Cali

A las 9:54 de la noche, los Bomberos recibieron otra alerta. Había un incendio estructural en la calle primera con carrera 52, en el barrio Siloé. Según los Bomberos, se afectó el local comercial Dollar City.



Pero hubo riesgo para la población, pues cerca de allí hay una gasolinera de Terpel y el centro de Salud.



A las 10:30 de la noche, el director de la Policía Nacional, mayor general Jorge Vargas, junto al ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a imágenes captadas en dispositivos por ciudadanos sorprendidos que veían cómo hombre armados, algunos con pistolas y otros con fusiles, fueron vistos en calles de Cali en la tarde y pasando junto a policías.



"La Policía Nacional informa que el inspector general de la Policía Nacional dio apertura de manera formal a la investigación a los uniformados que hayan cometido presuntas faltas, en donde a través de videos observaron a personas presuntamente armadas, realizando disparos cerca de uniformados de la Policía Nacional que posibilemente hayan cometido omisiones a sus funciones", dijo el mayor general Vargas.



El oficial agregó": El comandante de la Policía Metropolitana tiene instrucciones para actuar de manera rápida y administrativa para la identificación e individualización de estas personas, de estos funcionarios públicos y de igual manera también frente a un eventual delito que se haya cometido con la justicia penal militar y la Fiscalía avanzar los más rápido posible".



El mayor general Jorge Ramírez, inspector general, dijo al respecto: "Frente a videos que circulan en redes sociales, que evidencian personas utilizando armas en Cali, y en los que aparecen algunos uniformados, la Policia Nacional abrió investigación para determinar si existieron posibles omisiones".



"“No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando este tipo de situaciones suceden. Por eso es tan importante que retomemos el orden de la ciudad a través de una presencia institucional del Ejército y la Policía que debe ser rodeada por todos”, sostuvo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



"Sin embargo, creo en el diálogo como ruta para podernos encontrar y creo que el diálogo es parte del arsenal de una sociedad para resolver sus conflictos”, añadió.

Las víctimas de disparos durante el mes del paro

De acuerdo con el alcalde Ospina, dos de las tres víctimas del sector La Luna fueron identificadas como Fredy Bermúdez, quien era funcionario del CTI de la Fiscalía.



El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que el funcionario no estaba de servicio, sino de descanso y que habría disparado. Luego murió linchado.



En esta zona del hotel La Luna también murió Luis Eduardo López, quien se desempeñaba como vigilante de una empresa privada y prestaba sus servicios al Teatro Municipal.

Conmoción en sector La Luna, en la autopista Suroriental. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO



Entre tanto, la persona muerta en el sector Nuevo Latir era un líder deportivo con quien se adelantaban actividades en pro del beneficio de la comunidad. De cariño le decían el profe Hernando.



“El profe Hernando era muy buena persona, un hombre dedicado al deporte y a las actividades solidarias. Estaba vinculado al sector de Mojica, en el Distrito de Aguablanca. Con él veníamos adelantando el desarrollo de un escenario deportivo para el barrio y lo seguiremos haciendo en su memoria”, manifestó el mandatario caleño.



Las otras víctimas durante el paro son un adolescente de 17 años, el 29 de abril, debido a los disparos de un policía, a quien le imputaron el cargo de homicidio agravado cuando el menor intentó darle un puntapié.



En Paso del Comercio, Nicolás Guerrero (familiar del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina) y Jeison Angulo fueron asesinados.



En Siloé, Kevin Agudelo, Hárold Rodríguez y José Ortiz . El 22 de mayo fue asesinado el carabinero Juan Sebastián Bríñez en Calipso.



En el mismo sector, oriente de Cali, Angie Johanna Valencia murió alcanzada presuntamente por una bala perdida, y Jhon Erick Larrahondo, de ‘Primera Línea’, resultó muerto, al parecer, en los enfrentamientos.

¿Por qué Cali es blanco de ataques sistemáticos?

En la segunda semana del paro nacional, en Cali empezó una serie de ataques en las noches con disparos y detonaciones. Hubo ataques hasta la misión médica, dos en la noche del 7 de mayo en el sector de La Luna.



Mientras en el día había marchas, bloqueos y concentraciones, en la noches la delincuencia y el vandalismo se disparaban.



Pero el 9 de mayo y este 28 del mismo mes hubo disparos a la luz del día.



Ese 9 de mayo fue el día en que la minga del Cauca, cuando hubo confrontaciones de personas en la Panamericana con los indígenas a quienes les bloquearon el paso. Luego hubo balaceras que terminaron Ciudad Jardín que dejaron oficialmente seis heridos por disparos, aunque el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) señaló ocho de sus comunidades.

Hubo miedo frente a la Universidad del Valle Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Este 28 de mayo, videos se hicieron virales al captar imágenes de hombres armados en las zonas de los disturbios.



Investigadores de la Universidad del Valle explicaron que toda "esta situación tan conflictiva que está atravesando, tanto la ciudad, el departamento, como el mismo país tiene profundas causas estructurales. Una de ellas, tal vez la fundamental, es el profundo proceso de empobrecimiento y exclusión a las cuales han sido sometidos amplios sectores de la población colombiana, pero más específicamente, los sectores de jóvenes”.



Señalaron que, según el Dane, entre 2019 y 2021, la pobreza saltó del 37,5 al 42 %, es

decir que han sido arrastrados a la condición de pobreza más de 4 millones de colombianos.



“Claro como resultado de la crisis por pandemia, pero también hayexclusión de bastos sectores de población juvenil que no encuentra un futuro”.



Otros investigadores manifestaron que hay que diferenciar a los manifestantes que empezaron el paro el 28 de abril con marchas y actividades culturales, de grupos que están promoviendo una doctrina de miedo con vandalismo y ataques a instituciones y estructuras del Estado, representadas en el MIO, como sistema público del transporte por ejemplo.



“En esta protestas sin parar, el Gobierno ha venido perdiendo del orden público de la ciudad", siguieron explicando.



También dijeron que en las primeras semanas, cuando el Gobierno dijo que había que poner la casa en orden se dio el mensaje de que en la ciudad, el caos estaba avanzando.



A esto se suma el deterioro del orden público con el aumento de represión y

de confrontación entre el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) y la ciudadanía.



En la Alcaldía de Cali y en la Fiscalía también señalaron que la ciudad es uno de los enclaves estrátegicos del narcotráfico y posesión de armas que pasan por Nariño y Cauca por lo que grupos criminales organizados con nexos con paramlitares y disidencias tienen influencia en la ciudad.

'Excesos de la Fuerza Pública'

"Dentro del deterioro vemos una brutalidad policial y de los cuerpos represivos del

Estado en aumento, pero contrariamente, a lo que se podría pensar,no significa un Estado de mayor fortaleza, sino que el Estado es brutal por su debilidad, no tiene un control y tampoco puede responder en terrenos social y económico, entonces responde con una fuerza desbordada”, señalaron los expertos académicos.



El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo hay un panorama de

escasez, carestía, empobrecimiento agudo, además de pandemia, los cuales golpean a los más débiles.



"Casos como estos se reportan por todo Cali y ciudades vecinas. Por Dios, no obedezcan órdenes de herir, asesinar, torturar. Objeción de conciencia. Denuncien a quienes las dan. No provoquen más odio. Cuiden la vida de todos y el pueblo y Dios cuidarán la de ustedes".



Dijo además: "Cali vive un cruce de guerras: política que busca conmoción interior e incluso internacional y fracaso electoral de “promotores” y “demagogos”. Comercial, entre superficies y tiendas barriales. Gobierno.

Los disturbios cada vez más se han tornado violentos. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Considera que el Estado debe retirar el Esmad, bloquear el uso y porte de armas y que haya acuerdos rápidos.



Monseñor pidió a su vez: "No aumentar la tensión entre las partes ni la presión del bloqueo, que se flexibiliza sin ataques a los puntos, con corredores humanitarios y con avances del diálogo, ni la represión y sabotaje a la protesta pacífica".



El prelado instó a que se debe conformar ya una columna vertebral de lealtad, vida y diálogo.



En la Arquidiócesis de Cali indicaron también que el problema de la pobreza entre los jóvenes que se va venido incrementando en zonas vulnerables, como el Distrito de Aguablanca, Siloé y otras zonas de la ladera en el suroccidente de Cali, cerca de la calle Quinta influye para que grupos armados seduzcan a los jóvenes que no tienen suficientes recursos para reclutarlos y esto podría estar sucediendo.



A su vez, en la Policía señalaron que hubo siete capturas en la última semana de presuntos integrantes de la disidencia 'Segunda Marquetalia', por actos vandálicos contra el sistema de transporte público MIO y por estar infiltrados en los bloqueos. Recibieron medida de aseguramiento, pero no aceptaron cargos ante la Fiscalía.



El exgobernador Gustavo Álvarez Gardeazábal indicó que “no es un juego de póker”, al cuestionar al Gobierno frente a derechos humanos y la falta de justicia sobre excesos de la Fuerza Pública en este mes del paro.



De esta excesiva surgió la denuncia del Equipo de Representación Estudiantil de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle sobre el caso de la captura del estudiante Álvaro Herrera Melo.



Estudia en la Escuela de Música de este estamento y fue detenido, "cuando se encontraba participando en la actividad conocida como 'Cacerolazo sinfónico' en el marco del paro nacional, en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez Cali".



En un comunicado, se anota: "Denunciamos que Álvaro ha sido gravemente herido y torturado. De igual manera, ha recibido amedrentamiento y amenazas para testificar en su contra, violando de esta forma todo debido proceso y sus derechos humanos".

El comunicado de este grupo estudiantil agrega: "Damos fe de que nuestro compañero es un excelente estudiante, siempre caracterizado por su talento y alegría. Como músico y artista ha representado al Valle en varios certámenes".



El paro en Cali deja ya una decena de muertos, pero solo han sido oficialmente reconocidos seis por las autoridades, relacionados con este período.

Cali amaneció sin el sistema de buses MIO

De acuerdo con el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, debido a los daños causados en cinco estaciones y una terminal del MIO se suspenden las 12 rutas que el jueves pasado se habían reactivado.



Indicó que se aprovechará para realizar el inventario de los daños, recuperar y reparar parte de la infraestructura.



La estación de Pampalinda, en el sur, fue atacada est 28 de mayo por encapuchados Hubo quema de vidrios y daños en cámaras.



Mientras que un carro fue quemado en la terminal Andrés Sanín, en el oriente.



Fuera de estos daños, en 13 días del paro hubo 16 buses incinerados, además de 39 vandalizados y daños en 61 estaciones.



CALI