La reactivación del transporte MIO debe arrancar ya: Alcalde de Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que la reconstrucción y reactivación de estaciones, terminales, y todo el sistema de transporte MIO, afectado durante este mes del paro nacional, no tiene espera.



(Además: Así avanza la jornada de protestas de este miércoles)

Señaló que esta recuperación tendrá cuatro líneas. La primera es el más urgente que tiene que ver con el arreglo de las estaciones y las terminales en toda la ciudad con una inversión de 55.000 millones de pesos, de los cuales, 30.000 milones serán de la Alcaldía y lo demás serán recursos propios de Metrocali, así como de las pólizas de seguro, ante los hechos vandálicos.



De esos 55.000 millones, recuperar las estaciones cuesta 45.000 millones y los 10.000 millones restantes serían para las terminales.



En este momento se está en fase 1, pero las cuatro fases se desarrollarán de manera paralelas para agilizar la reactivación.



Metrocali dispone de 10.000 millones para recuperar 10 estaciones.



Se hará, además una convocatoria de una bienal de artistas, con el fin de que participen en el enlucimiento de las estaciones y las terminales con arte y cultura urbanos. Un ejemplo de ello fue la estación Nuevo Latir, en el oriente que, según Metrocali, fue pintada en concertación con jóvenes.



El alcalde de Cali dijo que esta recuperación es "un espacio sin negar que aún estamos en conflicto y sin negar que tenemos contradicciones profundas que tenemos que resolver, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, sino que tenemos que ir adelantando paralelamente, acciones".



El alcalde Ospina señaló que la reactivación de la ciudad implica reactivar el sistema para movilizar el empleo.



(Lea también: Incautan $ 1.000 millones en un vehículo en el sur de Cali)



La segunda línea se relaciona con la intervención en el parque automotor. Hubo 16 buses quemados y 39 con daños, que viene de la mano de los cuatro operadores del sistema.



El tercer componente es el tema tecnológico en cuanto al recaudo y a los sistemas de información imprescindibles en la prestación del servicio a la ciudadanía.



(Además: Este miércoles no es seguro salir a marchar en Cali: resistencias)



La cuarta línea tiene que ver con una cultura MIO y la recuperación de la ciudad, enfocada en que las estaciones, la terminales sean instalaciones para el arte popular.



"Todas las estaciones serán para el arte popular- Vamos a restablecer todas la estaciones (...) Nacerán con un nuevo contexto. Las puertas corredizas van a a sufrir un cambio para que el vandalismo no las afecte. No solamente por los problemas de orden social existentes sino otros casos, como accidentes (...)", dijo el alcalde Ospina.



(Le puede interesar: Bajan a corteros de bus y luego lo incendiaron en centro del Valle)



El mandatario señaló que el sistema de transporte MIO no forma parte de las conversaciones en los diálogos con la Unión de Resistencias para buscar salidas al paro.



"Necesitamos arrancar ya en un proceso de reactivación económica de nuestro territorio y la reconstrucción del sistema MIO formará parte de la reactivación de nuestra ciudad. Seguramente con estos recursos vamos a generar empleo (...)", sostuvo el alcalde Ospina.



Dijo que se eliminarán las puertas corredizas ni las de vidrio del MIO que en su mayoría no funcionan. Serán reemplazadas.



"No podemos seguir colocando vidrios, tener elementos endebles, no podemos seguir teniendo estaciones frágiles", afirmó Ospina.



(En otras noticias: Familia de Lucas Villa denuncia que recibió amenazas)



El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, dijo que se ha venido haciendo un diagnóstico para contar ya con un panorama.

"Tenemos 55 estaciones, 6 terminales, de las cuales el 90 por ciento se encuentra con afectaciones; tenemos que 13 fueron incineradas totalmente; 17 con una afectación muy alta, daños físicos y tecnológicos que no permiten operar rápidamente; 25 con una afectación intermedia y 5 con afectación leve", dijo Ortiz.

De siete corredores troncales más afectados son los de la calle Quinta, la carrera 15 y la calle primera.



CALI