Aunque la tasa de desempleo en Cali (Área Metropolitana) haya disminuido en 5 puntos en el trimestre mayo-julio de 2022, al ubicarse en 11,9 %, frente a al mismo trimestre de 2021, es la más alta entre las cinco principales ciudades del país.

Según el informe de empleo del programa Cali Cómo Vamos, para el trimestre mayo - julio de 2022, 1,10 millones de personas estuvieron empleadas en Cali A.M., aproximadamente 177.000 más frente al mismo periodo de 2021.



Sin embargo, cerca de 148.000 personas se encontraban desempleadas en Cali A.M.y la tasa de desempleo fue de 11,9%, dato 0,9 puntos porcentuales superior al promedio Nacional (11,0%).



Así mismo, entre las cinco principales ciudades, Cali y Barranquilla (11,7 %) fueron las ciudades con mayor desempleo.



Con respecto a la proporción de la población ocupada informal en Cali A.M., el dato registrado fue de 47,3% siendo este 7,5 puntos porcentuales superior al de Bogotá (36,8%), la ciudad con menor incidencia de la informalidad en el país.



Ahora bien, entre mayo y julio de 2022, 1 de cada 5 jóvenes en edad de trabajar estaban desempleados en Cali A.M. De esta manera, la tasa de desempleo de la juventud (15 a 28 años) de Cali A.M. fue de 20,2%, dato solo inferior al Barranquilla A.M. (21,9%) y superior a Medellín A.M. (19,8%), Bogotá (18,3%) y Bucaramanga A.M. (12,0%).



No obstante, los empresarios de Cali y en general del país son optimistas en el comportamiento de las ventas, la generación de empleo y el entorno económico en el segundo semestre de este año, frente al semestre anterior.



Así lo señala la Encuesta Ritmo Empresarial, aplicada en agosto de 2022, que evaluó la percepción de 6.893 empresas afiliadas a 25 cámaras de comercio del país. La encuesta midió el pulso económico de las empresas.

