Cali teme otro pico que tocaría a los no vacunados y con más de 50 años

La sombra de un cuarto pico cruza por Cali y un par de ciudades del Valle, pese a que los contagios han bajado a menos de 200 y una decena de muertes al día en el departamento.



El sábado se reportaron 190 casos de contagio y 17 muertes por coronavirus.



“Probablemente nos va a llegar el pico pandémico de los no vacunados. Hoy quienes están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son mayores de 50 años que decidieron no vacunarse. Vacúnese, que reduce en un 95 por ciento la manifestación severa de la enfermedad”, advirtió el alcalde Distrital, Jorge Iván Ospina.



La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, apoyó esa invitación a personas de más de 50 años y con comorbilidades, como a todos los ciudadanos y ciudadanas que no se han vacunado.



Valle del Cauca no se ha salvado de los anteriores picos. En agosto del 2020 vino el segundo. En marzo de este año fue el tercero, en medio de bajas coberturas de vacunación.



Cuando se estima que el pico se notará a fines del presente mes, la vacunación pasa aprietos por escasez de biológicos. En el fin de semana, la doctora Torres dijo que se disponía de cerca de 20.000 unidades de Pfizer para mayores de 12 años y embarazadas, lo que se buscó fue completar cuadros de segundas dosis.

Las vacunas de AstraZeneca solo se aplicaron en segundas dosis, así como Sinovac, que solo era destinado a mayores de 50 años y pacientes con comorbilidades.



De Moderna se esperan dosis el próximo 15 de septiembre. De esa vacuna deberían haber llegado al país cinco millones en el tercer trimestre y solo se entregaron 150.000 dosis.



Mientras que se esperan dos millones de Sinovac y otros dos millones de Janssen.

Cómo van los reportes de contagios y muertes

El Ministerio de Salud reporto el sábado 190 casos nuevos en el Valle del Cauca, de ellos 122 en Cali; 12 en Palmira, 10 en Jamundí y Tuluá.



En el informe sabatino se consignaron 17 muertes, de ellas 10 en Cali; dos en Tuluá y en Buga; de a una en Palmira, Sevilla y Guacarí.



El viernes fueron 248 casos, de las cuales 197 corresponden a Cali; de a 9 en Palmira Jamundí; 5 en Tuluá y Yumbo; 4 en Buenaventura, 3 en Buga y Guacarí; de a dos en Candelaria, Florida y Dagua; de a uno en Cartago, Sevilla, El Cerrito, Andalucía, Vijes, Yotoco y La Cumbre.



El reporte reseñaba tres muertes, que se presentaron en la capital del departamento.



El departamento consignó el jueves 191 nuevos casos y 10 muertes, 7 de ellas en Cali.



El registro del jueves por departamentos, sobre casos nuevos, indicaba que Antioquia (419) y Bogotá (408) estuvieron por encima en casos del Valle (191).

