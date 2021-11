Cali alista sistema de bicicletas públicas

La Alcaldía de Cali retomó el proyecto del sistema de bicicletas públicas para la ciudad que viene planteando en los últimos dos años.

Es así que en el director de Planeación del distrito, Roy Alejandro Barreras, dijo que el próximo año se invertirán 8.988 millones de pesos en fortalecer un sistema que tendría 46 estaciones para 550 bicicletas y 600 puntos de anclajes.



El sistema incluirá un centro de control de logística y mantenimiento.



El director de Planeación dijo que es la estrategia de movilidad intermodal para incentivar este medio de transporte en trayectos cortos.



En septiembre del 2020 se anunció la estrategia ‘En bici me cuido’ con un total de 100 bicicletas distribuidas en la Plaza de Cayzedo, el parque del barrio El Peñón, la calle 9 con carrera 66 y en el Éxito de San Fernando, en el sur de la ciudad.



En esta propuesta participaba también la Secretaría de Movilidad del distrito, estrategia que fue parada, pero la Administración pretende también retomarla el próximo año.



Barreras y funcionarios de Movilidad recordaron que en el Plan de Ordenamiento Territorial está contemplado estimular la bicicleta como transporte amigable con el medioambiente.



Así mismo, colectivos de ciclistas hacen un llamado para que conductores respeten las señales y a los mismos ciclistas en las vías para evitar que estén en los primeros lugares de accidentes en Cali.

Ciclistas, entre las primeras víctimas de accidentes

Ya será un año desde que William Alberto Parra murió atropellado y su cuerpo quedó abandonado a su suerte, en un costado del puente del barrio Alfonso López.



Las autoridades no pudieron dar con el paradero del conductor que arrolló al comerciante que vendía frutas y verduras, y se dio a la fuga.



El accidente sucedió en el paso de la calle 70 con carrera 8. Fue en ese año que murieron más de 20 ciclistas en Cali, en accidentes y en casi un lustro, más de 1.300 en la capital del Valle del Cauca.



Pero si bien, los accidentes de ciclistas bajaron hasta agosto en un 9 por ciento, muchos de ellos no salen a las calles a pedalear por los riesgos de ser atropellados y morir trágicamente en las vías.



De acuerdo con el Observatorio de Movilidad de Cali, las intersecciones críticas en cuanto a accidentes pedalistas ocurridos en Cali en los primeros ocho meses de este año son la avenida Simón Bolívar y la carrera 5N entre calles 62 y 64, en Calima, además, de la carrera 39 entre la autopista sur oriental y la calle 9.



Hay dificultades, inclusive al transitar por la calle Quinta, en vías de Floralia y en la vía al mar, donde han habido muertes, así por la carrera 66.



Según el Observatorio, solo en agosto hubo 40 accidentes de ciclistas frente a 44 en el mismo lapso.



En mayo de este año hubo 13 accidentes más de ciclas con respecto a 27 en el mismo mes de 2020.



Pero los accidentes no son el único desafío para los ciclistas.



La seguridad es otro factor y los atracos a ciclistas en Cali -circulan más de 200.000- son más que todo con arma cortopunzante los jueves, los viernes y los sábados, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad del distrito caleño.



Pero el día crítico para el robo de bicicletas son los jueves, específicamente, por halado.



El año pasado, la Secretaría de Movilidad local había anunciado 50 kilómetros de nuevos bicicarriles, demarcados en vías del centro hacia el sur de la ciudad, así como hacia algunos puntos del norte, donde hay fábricas manufactureras.



La Alcaldía informó que se han hecho demarcaciones en la carrera primera, al igual que la avenida Colombia, hasta la carrera 36.



En septiembre de hace dos años, la entonces Administración anunció nueve tramos viales con 20 kilómetros con 9.000 millones de pesos.



