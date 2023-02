De los alrededores urbanos se han mudado a las avenidas de Calicaravanas de motociclistas, unos con los rostros embozados con máscaras de personajes temerarios, que aceleran sus motores para ejecutar acrobacias y piques, al bramido de sus potentes máquinas, y en algunos casos acompañados hasta por disparos al aire.



Tras el paro de 2021, que fue más largo en Cali que en el resto del país, las caravanas de moteros se volvieron frecuentes y no pocos caleños y caleñas los asocian con el término 'motoladrones'. Los moteros rechazan la asociación, pero admiten que ellos y ellas también corren riesgo y pueden resultar hasta atracados.

Clubes organizados de motociclistas piden que se abran espacios para realizar sus actividades. Foto: Alcaldía de Cali También piden el acompañamiento institucional. Foto: Alcaldía de Cali

Aunque desde la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana de Cali se han adelantado operativos, la cantidad de motorizados que buscan espacios parece incrementarse a gran escala.



Ante esta situación, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, propuso la creación de un espacio para que los practicantes del stunt, como se llama a las destrezas en motos, puedan practicarlo de manera organizada.



“Señores moteros y a quienes les interesa el stunt, los piques, las acrobacias y el motocross, y qué tal si hacemos un acuerdo y lo realizan de manera regulada, con la protección requerida, con la institucionalidad, en corredores pactados, con ambulancia, sin poner en riesgo a terceros”, planteó el mandatario caleño, en su cuenta de Twitter.

Esta propuesta abrió un amplio debate, incluso electoral, entre quienes piden este tipo de espacios, como de aquellos sectores que consideran inconveniente. En el Concejo de Cali, algunos ediles cuestionaron la propuesta, mientras que otros pidieron un acompañamiento integral para proteger la salud de los motociclistas.



“El gobierno no puede legalizar los piques y el stunt, cuando esta modalidad de competencia pone en riesgo a quienes lo practican y a quienes transitan en dichas vías”, expresó la concejal Alexandra Hernández Cedeño, quien, además, solicitó evaluar dicha regulación en una mesa ciudadana donde participen los clubes interesados, la Policía, las secretarías de Seguridad y Justicia y Movilidad.



La edil también considera que dicha mesa debe tener el acompañamiento conjunto de organismos como ICBF, la Fiscalía y la Personería, con el fin de que tener “controles y mayores mecanismos para la prevención de accidentes, revisión de documentos de dichos vehículos, evitar que menores participen y de paso prevenir el consumo y venta de sustancias psicoactivas”.



Mientras que el concejal Juan Martín Bravo, considera que “no se puede permitir que esa ilegalidad sea asistida o permitida por la autoridad”.



Pidió respeto por las normas de tránsito y aseguró que por las finanzas del Distrito Especial no habría presupuesto para este tipo de actividades.



El concejal Roberto Rodríguez Zamudio mostró su total rechazo a la iniciativa de Ospina, al considerar: “Aquí queda claro que el vandalismo nos está ganando porque hemos sido permisivos o alcahuetas. Por tanto, si seguimos así, estaremos cohonestando con la ilegalidad, porque no podemos sacar un programa o un espacio para cada hecho que va en contra de las normas ciudadanas y la convivencia”.

‘Un pedido a gritos’

Aquellos grupos de moteros organizados y los que practican stunt tener un espacio propio es algo que se “pedía a gritos”, tal como lo asegura John Freddy García, líder de Riders Team Cali, club de motociclistas.

“Es una propuesta válida y se había aclamado por mucho tiempo por parte de los muchachos del stunt, en especial los que hacen prácticas cerradas. Los que realizan este tipo de cosas son los de motocross que son en pista, pero me parece bien como práctica deportiva e inclusión”, dice el líder motero.

Marco Antonio Ramírez, presidente del club FreeWheel Stunt, destaca la propuesta, debido a que permite “un acercamiento entre la comunidad y los practicantes, empezando a fortalecer y sensibilizar sobre el uso de lugares específicos, en unos horarios que no generen problemas y donde podamos contar con una presencia institucional constante.



"Es una gran oportunidad y la verdad nos interesaría aprovecharla al máximo, debido a que hay muy pocos espacios donde podemos practicar y sería grandioso contar con uno autorizado con toda la seguridad para los deportistas y las personas que les gusta la adrenalina, donde los apasionados por las motos no se expongan en las vías públicas al realizar este tipo de prácticas sino que lo hagan de una manera controlada en un espacio adecuado”, destaca Robinson Andrés Collazos, quien desde hace seis años practica el stunt.

¿Estigma contra motociclistas?

John Freddy García, líder de Riders Team Cali, piensa que parte de la ciudad siente rechazo hacia los motociclistas debido a estigmas que existen hacia ellos.

Operativo sorpresa contra piques de motos en avenida Circunvalar de Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali Operativo contra los piques en avenida Circunvalar de Cali Foto: Policía Metropolitana de Cali

“Siempre las personas que no son afines tienden a generalizar. Cuando se desconoce el tema se fía de lo que dicen muchos encabezados y noticias, teniendo en cuenta que las noticias sobre motociclistas siempre son negativas más no las obras sociales que son los fines de los clubes deportivos de motocicletas, las rodadas y la hermandad que se vive”, asegura el líder motero.



Cuenta que incluso, los han sacado de lugares donde se reunían, como el Parque del Perro, lugar donde la Alcaldía de Cali adelantó un encerramiento que les impidió volverse a reunir.



Lo que no niega es que a esta situación se le suma que en la ciudad las autoridades han capturado a grupos de los denominados ‘motoladrones’ que atracan en caravana y hace que muchas personas los asocien.



Admite que el acompañamiento policial es clave, debido a que hasta los mismos grupos de moteros organizados han sido víctimas de atracos por parte de otros motorizados en sitios como el Kilómetro 18 donde consideran suele convertirse en un caos.

Cultura e incultura

Las autoridades de tránsito han adelantado controles para evitar desórdenes en caravanas y en espacios de piques ilegales, sin embargo, se han presentado situaciones frecuentes como el irrespeto a la autoridad y los choques continuos contra agentes de tránsito.



El subsecretario de Movilidad, Edwing Candelo, considera que el actual panorama de agresiones contra los funcionarios de Tránsito se atribuye a un aumento de la “cultura de la incultura que se ha generalizado no solo en Cali, también en todo el país. Se han perdido los valores, el comportamiento y el tema de cultura ciudadana. Con la pérdida de cultura ciudadana se ha ido perdiendo el buen comportamiento en las vías".



"Hoy es fácil que una persona tenga licencia sin haber adelantado lo pertinente. Segundo, que se desconocen las normas de tránsito y tercero, porque la gente de alguna manera ha perdido el respeto por la autoridad”, argumenta Candelo sobre las posibles causas de agresiones a guardas de movilidad.

Otra de las razones que considera que influyó para desatar la cultura de la incultura fue el estallido social, debido a que “muchas personas disminuyeron ese respeto y la confianza hacia la autoridad, entre ellos los agentes de tránsito, que no cuentan sino como mecanismo de protección con un pito. Eso los defiende”.



A esto le suma el tema de las redes sociales, que según cree, polariza el sentimiento contra la autoridad de tránsito.



“Lo ideal es que la gente no incumpla la norma y tenga su documentación al día. Mientras le estoy hablando dos vehículos hicieron un cruce indebido y peligroso. Es un tema ligado a la cultura ciudadana. Seguro que, si van a Europa o Estados Unidos, allá sí cumplen las normas”, finaliza el funcionario.



La reconocida psicóloga y columnista Gloria Hurtado, sostiene que el panorama de agresión a guardas en la ciudad se presenta en dos niveles: el primero lo relaciona con la pérdida del sentido de la autoridad, en el que “la autoridad abusó tanto de la autoridad que se volvió abusiva, sumado a la corrupción del poderoso.



“Hay mucha rabia guardada contra la autoridad cualquiera que sea. Sucede en las casas, el muchachito contra el papá; sucede en las calles, donde hay una rabia que dijéramos cultural contra la autoridad que ha sido un autoritarismo abusivo y eso hace que la gente se enfrente contra la autoridad con mucha más rabia”.



Considera que esta situación se puede atribuir solamente a la falta de respeto de la gente, pero cree que no se mira el otro lado donde “la autoridad ha abusado de tal manera, que digamos que saturó y que la gente ya no sabe respetar y por lo general la moto representa simbólicamente como un acto de libertad. Yo manejo la moto, soy dueño de mi propio vehículo, me meto donde quiera, hago lo que me da la gana, junte las dos cosas y eso le da un caldo de cultivo para todos los enfrentamientos que hay”.



En su concepto, se debe revisar la actitud de los agentes de tránsito, debido a que ha conocido casos en los que muchos de ellos llegan “con una prepotencia y te paran de cierta manera… son desafiantes. Creo que el mundo no se puede seguir manejando con autoritarismo”.

Mirada a dos ruedas

Andrea BG lidera la alianza de clubes y moteros independientes de Cali, organización que cuenta con más de 100 agrupaciones solo de motos.



Comenta que buena parte del día a día de estas organizaciones lo enfocan en su pasión por rodar en diferentes puntos de la ciudad y adelantar diferentes labores sociales que siente, se ven empañadas por el estigma hacia los moteros.



¿Qué piensa de la propuesta del Alcalde de Cali sobre el stunt y sus diferentes actividades?



Creo que es excelente, porque en las vías hay demasiados accidentes de estos chicos, porque lo hacen por hobbie, otros que no tiene precaución, pero lo mejor es que tengan su propio espacio, así no atentan contra su vida ni contra personas que pasen por la calle.



¿Son frecuentes los accidentes en moto stunt?



Sí, claro, porque aparte confluye mucho el tema de los piques, porque una cosa cobija a la otra. Por ejemplo, los que suben al kilómetro 18, en la recta Cali-Palmira, hacia Jamundí y Candelaria, también sobre Siloé-Nápoles, que hay una vía que parece una pista de avión y va muchísima gente. Lo malo es que se puede prestar para muchas cosas, como robos y atracos, eso conlleva a muchas cosas. Como no hay una organización es un tema complejo para la Policía, porque no estamos hablando de 6 u 8 motos, son cantidades grandes.



¿Quiénes asisten a estos encuentros?



Más que todo los que no pertenecen a la agremiación de clubes organizados y nos confunden. Por ejemplo, a los moteros, que hacemos labor social, pero nos confunden y la gente piensa que son los mismos que va al kilómetro 18. Un domingo se pone a ver noticias para el lunes y fijo hay accidentes y muchos son muchachos que practican stunt pero a la vez realizan piques aprovechando las vías.



¿Hay sitios para prácticas?



Un sitio como tal en especial autorizado no hay. Una opción, conocí a una muchacha que tiene un campo en la recta Palmira –Cali. Su sueño es realizar una pista para ellos, pero eso requiere mucho dinero y tengo entendido que es un lugar súper amplio. Un día vio un accidente de un chico haciendo stunt y el chico quedó mal, ella lo montó en su camioneta y lo llevó al hospital. Por eso su sueño es hacer esa pista, incluso, viajó a otro país para aprender más del tema para volverlas profesionales y convertirlas en un deporte extremo.



¿Cuántos clubes de motos hay?



Clubes normales organizados hay más de 100 en Cali sin contarlos de stunt, y de stunt hay la misma cantidad. Se debe tener en cuenta que muchos son talleres y sus mecánicos son apasionados por este tema.



¿En qué consiste el trabajo social que realizan clubes organizados?



Llevo cinco años realizando labor social antes de ser motera y la típica es la entrega de útiles escolares, regalos en las veredas… lo mío es abarcar la mayor parte de clubes posibles para ayudar. Hay personas que no nos conocen, preguntan y se unen a esta pasión.



En enero-febrero hicimos entrega de útiles escolares. Ahora hicimos una campaña para donar útiles escolares a cambio de tatuajes. Tengo una rodada al kilómetro 18 que es emblemática donde salen más de 400 motos en orden. Apoyamos un geriátrico, tenemos uno apadrinado, también unos en La Buitrera. Ahora me legalicé como red de seguridad y labor social y nuestra meta es hacer mínimo una labor mensual. Atendemos el llamado de la comunidad.



¿Tienen conexión con otros clubes del país?



También a nivel internacional. En octubre hicimos la primera bendición motera, donde se hace una misa para bendecir las motos. Llegan motos a nivel nacional e internacional. En Cali la hicimos en la Arena Cañaveralejo y me llegaron personas de Perú, Ecuador y Argentina. Hablando con ellos, en varias de sus ciudades también se viven problemas similares con los motociclistas.

JOSÉ ANTONIO MINOTTA HURTADO

CALI