El misterio sin resolver de la muerte en México de modelo caleña

En un edificio ubicado en pleno World Trade Center del Distrito Federal de México 18 mujeres latinas estuvieron retenidas semanas contra su voluntad.



Cuatro de ellas estaban maniatadas y una pudo escapar de uno de esos edificios para salir a pedir ayuda en el cruce de las calles Indiana y Texas, en la llamada Colonia Nápoles.



La Policía Preventiva mexicana sorprendió a 10 venezolanas, 7 colombianas y una paraguaya, al parecer, porque habrían sido víctimas de una red de trata de personas para comercio sexual.



Ese caso ocurrió tres meses y 27 días antes de que el cuerpo de Stephanie Magón Ramírez fuera hallado en la misma zona por una mujer que alertó a las autoridades.



Era el sábado 30 de julio de 2016. La vecina dijo que había escuchado un ruido, como cuando un cilindro de gas explota.

Al salir a la calle Miami, en la misma Colonia Nápoles y a unas cuadras del edificio donde había 18 secuestradas, vio a Stephanie con el cuerpo desnudo, y el rostro y su cabeza totalmente ensangrentados.

Quién era Stephanie

La caleña Stephanie tenía el sueño de ser modelo en el extranjero. En ese entonces tenía apenas 23 años, un esposo disc jockey de música electrónica y un niño, que hoy tiene 8 años.



Por sus 1,68 metros de estatura, Stephanie era modelo comercial en la capital del Valle y no de pasarela o de alta costura. Pero su cara era tan impactante que la hacía sobresalir, contaron en la agencia M&P.

Stephanie Magón grabó imágenes como esta en su página de Facebook. Foto: Tomada de video en red de Stephanie Magón

‘Nany’, como sus amigos de más confianza llamaban a la caleña, llegó a México por un casting que se ganó a comienzos del 2016 en la agencia de modelos mexicana New Icon Model Management, que le cubría tiquetes y los costos del viaje.



La agencia se encargó de los trámites de la visa de trabajo en el país azteca.



Si todo salía bien podía extender su estadía en Ciudad de México, trabajando como modelo de protocolo, es decir, representando la marca de algún producto en el mercado.

Interrogantes

Su muerte en estos últimos cuatro años sigue rodeada de interrogantes.



En un comienzo, las explicaciones parecían claras y se hablaba de un feminicidio. En esa época, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, señaló: “Fractura en la mandíbula, golpes contundentes, costillas rotas, venía muy golpeada, intencionadamente la mataron a golpes, la conclusión coloquial que se puede decir”.



Pero, poco a poco, el proceso para esclarecer el deceso de la caleña se fue empañando hasta llegar a la versión de un supuesto suicidio desde la azotea del edificio, donde la joven pagaba por el alquiler de un cuarto.



Así fue la trayectoria del cuerpo cuando cayó desde la azotea del edificio, donde Stephanie Magón vivía en arriendo en un cuarto en ese piso. Foto: Imagen que en 2016 que fue autorizada por el diario El Universal de México a EL TIEMPO



El reporte indicaba que las heridas se las habría causado Stephanie cuando, supuestamente, habría tomado un impulso para precipitarse al vacío.



Desde ese momento, la familia y amigos vieron cómo este caso iba perdiendo el interés de las autoridades en el país norteamericano por aclararlo, que hoy lo mantienen en todo un misterio.



La Procuraduría de Ciudad de México empezó a desvirtuar la teoría de un homicidio de la joven colombiana.



Inicialmente, dijeron que su mandíbula estaba desencajada y el cuerpo fue encontrado con traumatismo craneoencefálico. Y el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Incifo) reportó que el cadáver fue hallado en posición fetal, con signos de tortura, haciendo sospechar que quizá pudo ser víctima de un ataque violento.



No obstante, esta versión fue negada y rectificada al cabo de unas horas del deceso.



La Procuraduría General de México oficializó enseguida que no había evidencia de huellas de lucha, defensa, forcejeo o sometimiento, y que los golpes y fracturas correspondían con el impacto de una caída.

La extraña caída

Fue así que también se llegó a manejar la versión de que la joven se habría caído y se contempló en un inicio que podrían haberla lanzado.



Pero la justicia mexicana ha seguido insistiendo en estos cuatro años que Stephanie por sus propios medios habría tomado el impulso desde esos cuatro pisos desde la azotea de la edificación.



Pero hay un dato clave para esta teoría que no se ha explicado: su cuerpo quedó a 5,3 metros del edificio.



Ante esto, el médico Jorge Quiñones sigue sosteniendo, como lo hizo hace cuatro años, que si Stephanie se lanzó al vacío tuvo que hacer “un salto descomunal”.

Así lo calificó el médico Quiñones, con posgrados en medicina deportiva, dopaje y fisiología de músculos. Dijo que, por ejemplo, Caterine Ibargüen, que ha dedicado años para ser atleta de salto de longitud y ganadora del oro en salto largo en los Olímpicos de Río, alcanzó 5,7 metros cuando tenía 17 años. Pero anotó que estos registros se logran con una carrera previa de unos 45 metros por lo que desde la azotea era casi imposible tomar tal impulso.



Pero para la Procuraduría de México, la modelo se arrojó, chocó contra un árbol (que cambió su trayectoria) y fue a parar al asfalto.



Quiñones nunca vio una base científica que sustentara cómo cayó en medio de la vía y no en el andén, como suele ocurrir en estos casos. En cuanto al árbol, el médico sugirió que debió “chupar” (detener) a la persona. “De no ser así, los paracaidistas, que terminan en los árboles, saldrían rebotados”, explicó.

De acuerdo con estudios del perito forense Óscar Plaza, investigaciones "sobre caídas de altura revelan que la prevalencia de lesiones es así: costillas, 92 por ciento; pulmones, 76; corazón, 53, y hemorragia subaracnoidea (en la zona comprendida entre el cerebro y los delgados tejidos que lo cubren), 63 por ciento”.



A otros expertos les genera dudas la posición del cadáver: fetal y de cara al edificio. Lo usual cuando alguien cae, plantean, es tratar de poner las manos por delante de la cara, para protegerse.

En otras palabras, parece como si alguien hubiera dejado el cuerpo sobre la vía, hipótesis que nunca fue considerada por las autoridades del DF.

Las últimas horas de vida de Stephanie

De acuerdo con investigadores que han asumido el caso, la caleña habría salido en la noche del viernes 29 de julio de 2016 a un establecimiento de eventos privados con el nombre de Foro Normandie, que luego fue sellado, porque no tenía permisos para esas actividades, superando cierto número de asistentes en el lugar, así como no había el adecuado manejo de basuras.

Allí, Stephanie habría estado con dos personas, un hombre y una mujer, con quienes habría salido del lugar, un poco desorientada.



Según la investigación, registrada en el expediente CI-FBj/BJ-2/UI-3/3484/07-2016, la joven modelo habría llegado luego a su apartamento y habría realizado una fiesta, pues sus vecinos declararon que ella tuvo una reunión hasta las 4 o 5 de la mañana de ese sábado 30 de julio y luego salió para despedir a sus amigos.



Horas después, su cuerpo fue encontrado afuera del edificio y en la mitad de la calzada vial. Y sus vecinos aseguraron que nunca escucharon alguna discusión en el apartamento.



En el cuerpo de Stephanie, además de los golpes, fueron hallados rastros de metanfetamina, conocida también como la ‘droga del amor’, pues tiene efectos que aturden a la persona y, aunque aparenta cordura, su estado es anormal.

Esta es una droga que es utilizada en quienes son víctimas de trata de personas y así provocarles indefensión, facilitando que puedan ser sometidas.



En México, hubo investigadores que dijeron que cuando una persona consume esta droga siente mucho calor. Quizás por eso, Stephanie fue al baño de Foro Normandie, una especie de discoteca, y allí se habría quitado la ropa para refrescarse.



Ante tantos interrogantes y versiones, su familia en Cali y en Colombia no están satisfechos y en la actualidad piden a las autoridades mexicanas asumir con más profundidad la investigación y que no se cierre por vencimiento de términos, sobre todo, por los antecedentes de trata de personas, muchas de las cuales, han sido mujeres de Suramérica con fines de prostitución en zonas de la Colonia Nápoles del DF.

Una modelo con sueños

Anthony Marlon, esposo de Stephanie, dijo que la vida les cambió a todos. “Me quedé solo con el niño”, dijo.



“No sabemos qué pasó. En las noticias nos enteramos de que estaba ya muerta. Yo hablé el jueves (dos días antes de la muerte) con ella. Iba a ser un casting. Nos despedimos y ya. A la mamá la internaron, quedó en shock. A ella le daba mucho miedo el viaje y pasó esto. Salió viva de Colombia y termina muerta en circunstancias extrañas”, dijo.



“Sabíamos que iba a triunfar y que se le abrirían las puertas”, aseguró un amigo que la describió como “una mujer dulce, amorosa mamá, buena amiga, respetuosa y cariñosa”.



La noticia de un futuro en México la había llenado de fuerza y ganas de trabajar, por lo que, para quienes la conocían, la hipótesis de un suicidio sigue siendo muy difícil de aceptar y esperan nuevas explicaciones.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI

