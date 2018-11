Cali será de nuevo epicentro de la Feria Internacional de Aves

La quinta versión de la Feria Internacional de las Aves Colombia Bridfair 2019 tendrá su lanzamiento oficial por parte de la Asociación Río Cali y la Fundación Zoológica de Cali.El evento contará con la presencia de Miles McMullan, autor de 'Field Guide to the Birds of Colombia', la más reciente guía de nuestro país.

Colombia BirdFair es el evento especializado en aves, turismo y conservación más importante de Suramérica. La finalidad de la feria es promover una cultura de observación y conservación de las aves y sus hábitats.



Además busca el reconocimiento y admiración de la riqueza de la región en especie de aves y la práctica del “pajareo”, convirtiéndose en un destino de clase mundial para el avistamiento de estas hermosas especies.



Carlos Mario Wagner, zootecnista y director del evento, manifestó: “la Feria se realizará del 15 al 17 de febrero del próximo año, teniendo como sede principal el Zoológico de Cali. En esta versión esperamos reunir a más de 20 mil personas a través de actividades académicas y comerciales en diversos espacios de la ciudad”.

En la feria de este año, diez departamentos del país, entre estos Meta y Nariño estuvieron presentes quienes fueron representados por una comitiva de indígenas que hacen labor de conservación. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

A través de la feria, se busca estimular a niños, jóvenes y adultos, para que hagan parte del número creciente de observadores de aves que hay en Colombia.



El evento que cumplirá su quinta versión asegura que en la medida que se incremente los observadores de aves, igualmente incrementara el interés de la sociedad civil por la preservación de nuestros recursos naturales.



Tres días de feria donde habrán talleres y conferencias a cargo de 20 reconocidos especialistas y conferencistas nacionales e internacionales, 39 salidas de campo, 800 aves del valle y 1.900 de Colombia.

El Ibis Escarlata es una de las especies de aves que se encuentran en el Zoológico de Cali, Colombia. Debido al color llamativo y exótico de su plumaje se convierte en un ave de tráfico ilegal. Foto: Juan Pablo Rueda

En la Pontificia Universidad Javeriana y en la CVC se cumplirán charlas y talleres gratuitos y en la Ciudadela Comercial Unicentro habrán actividades para la familia como exposición fotográfica, salidas de observación de aves para niños y muestra comercial.



Como en años anteriores el evento contará con salidas de avistamiento en 10 lugares de la región, escogidos estratégicamente por su diversidad de ecosistemas, donde se podrán observar un gran número de especies de aves.El evento tendrá lugar en el auditorio El Hormiguero del Zoológico, a las 7 p. m.