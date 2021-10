Los 200 días de cambios y la búsqueda del renacer de Cali

Cali es otra ciudad desde hace más de 200 días. Las rutinas, la movilidad y el ambiente son distintos.

Desde aquel 28 de abril de este año, cuando fue la capital más envuelta por el ‘estallido social’, con expresiones de protesta y movilizaciones, aparte de cicatrices por los daños en estaciones del sistema masivo MIO, hay hasta pugna política.



Los cerca de 2,8 millones habitantes han pasado por sentimientos de sorpresa, frustración, enojo, miedo e incertidumbre. Según la Cámara de Comercio de Cali (CCC) y el Comité Intergremial, se perdieron más de 200.000 empleos en el Valle. Además se cerraron más de 3.000 empresas.



‘Cali Cómo Vamos’ reseñó que la tasa de desempleo llegó a 17,6 por ciento frente a la nacional (13,7), entre junio y agosto. Sin embargo, como lo sostiene la CCC, la economía busca salidas. Este año han surgido 15.699 empresas. Entre enero y junio de 2021, en el Valle del Cauca se matricularon 15.699 empresas nuevas, 18,5 por ciento más frente a ese período en 2020. El registro mercantil fue renovado por 66.125 empresas, entre el primero de enero y el 3 de julio de 2021.



La gobernadora Clara Luz Roldán considera que toda la región se solidarizó, entre entidades públicas y privadas con empresas y universidades para la gran alianza por la reactivación de la región. Ella que pasó, con funcionarios, dos momentos críticos cuando sintió temor hasta por su vida, en busca de salidas, insiste en que el Valle es invencible. Un ejemplo está en programas como ‘Valle INN’ para recuperar empleos.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien perdió a un familiar en el paro, una muerte atribuida por allegados y colectivos al Esmad, intentó diálogo con los manifestantes, a la misma hora que sectores ciudadanos y políticos encabezados por el Centro Democrático, el partido del Uribismo, pedían controles y mano fuerte.



“No podía provocar más sangre”, dice el Alcalde, que resalta el apoyo de organismos internacionales, la Iglesia y estamentos nacionales para la estrategia ‘El diálogo es el camino’ con la llamada Primera Línea, la que lidera el paro. “Es parte de lo que tenemos que adelantar como Estado, porque donde existe hambre, desempleo y no hay oportunidad de educación, pueden haber manifestaciones anómalas y violentas. El diálogo fue, es y será la única ruta y camino posible para obtener respuestas ante este fenómeno social y político”, afirmó Ospina.



“Los temas sociales se resuelven con inversión social y los estallidos sociales se resuelven con el concurso de entidades para descifrar molestias que provocan un estallido social. Se trabaja en plan de inversión social para los jóvenes de Cali con educación, trabajo e intervención”, dijo el alcalde de la ciudad.



Al Encuentro ‘Cali, 200 días después del 28A’ están convocando Grupo Multisectorial, Sociedad de Mejoras Públicas, Unidad de Acción Vallecaucana, Acuerdo por Cali, con la Alcaldía, Arquidiócesis y Comisión por la Verdad.



El argumento de la cita es que “este llamado ‘estallido social’, que sacudió a la ciudad, generó diversas reacciones, pero propició también una amplia movilización de conciencia colectiva sobre su significados y alcances y, como resultado, respuestas de actores institucionales, empresariales, académicos, sociales, eclesiales y religiosos diversos”.



Sectores gremiales y académicos admiten que no veían toda la realidad social, pero lanzan iniciativas.La ciudad está en medio de debate y sobresaltada por videos de inseguridad. Los congresistas del CD, Gabriel Velasco y Christian Garcés, coinciden en asegurar que se permitió el vandalismo. Los concejales Roberto Ortiz y Diana Carolina Rojas cuestionan el manejo de recursos del Distrito y Emcali.



Los jóvenes de Primera Línea aseguraron que hay una parte de ciudad que quiere que todo siga sin atender las necesidades de la gente, mientras que salen a disparar y no la sancionan.



El MIO intenta dejar esos 13 días de ataques a buses, estaciones y terminales. El presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, advierte que “el usuario fue el más afectado, porque debió hacer todo tipo de ‘maromas’ para movilizarse. Se requieren 55.000 millones de pesos”.



Según Ortiz, hoy operan 39 de las 55 estaciones y 3 de las 5 terminales. Una vez finalizada la segunda etapa, cuya inversión es de 8.369 millones, se inicia la fase tres con 30.000 millones.



Los semáforos pasan por apuros y están abajo las cámaras de fotomultas. Se invierten unos 7.000 millones. Hay preocupación por particulares que desplazan a ‘guardas’ en algunos cruces viales. Mientras que 140 jóvenes de la resistencia trabajan en demarcación y cruces de semáforos.



La Secretaría de Infraestructura de Cali invierte en arreglos de puentes de Santa Librada, Paso del Comercio, Mil Días y autopista Sur.



El mismo 28 de abril, la estatua de Sebastián de Belalcázar fue derribada, en acto de indígenas misak, por siglos de exterminio. Según la Subsecretaría de Patrimonio distrital, aseguradora y restauradora concertaron arreglos por 290 millones de pesos.



“Creemos que articulando fuerzas vamos a lograr recuperar la dinámica productiva de todos los sectores económicos y volver a indicadores que teníamos antes del paro y de la pandemia. Es lo que todos queremos, la gran alianza por la reactivación del Valle del Cauca. Eso buscamos”, expresó Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial.



Para distintos estamentos, la lista de tareas es larga, incluyendo que la ciudad debe superar el miedo y la indiferencia.

Seguridad, en el debate

Tras la arremetida al sistema MIO en el paro, desde agosto, los buses reciben ataques a piedra. En 11 días tres usuarios y dos conductores fueron heridos en 18 buses averiados.



Las empresas de operación y recaudo insisten en falta de protección. El secretario de Seguridad, Carlos Soler, dijo que se intensificaron acompañamientos con uniformados y drones, así como a operarios que arreglan la red de semáforos. Habla de interesados en afectar el MIO.



La seguridad está en la mira. En el paro, la Policía reportó 12 estaciones incineradas y 16 CAI destruidos.



Llegaron 1.200 policías a reforzar la Fuerza Pública y se repararon 700 motocicletas y 90 camionetas con recursos del Ministerio del Interior. Se adquirieron 260 motocicletas.



El comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos León, dice que se ha golpeado a redes de distintos delitos.



Las autoridades piden tener en cuenta en el aumento de homicidios porque se compara con 2020 cuando la movilidad fue más restringida. Hay descenso en hurtos a viviendas o locales, pero más casos por el robo a personas, en especial, de pertenencias como celulares.

Nuevos Compromisos

Empresas, gremios y universidades se unieron en ‘Compromiso Valle’, impulsado por NDI Valle, Cámara de Comercio de Cali, ProPacífico y la Unidad de Acción Vallecaucana. ‘Motores de vida’ de la Fundación Fanalca y Cedecur es otra apuesta resaltada dentro de ‘Compromiso Valle’ para jóvenes en Siloé. También ‘Rumbo Joven’, de Alvaralice.



La Fundación Sidoc impulsa 'Forjar oportunidades' para reducción violencia juvenil. La Cámara de Comercio lanzó ‘Jóvenes valientes’.



Fundación Club Campestre, con Hero Motos y Sena tienen un programa de formación en mecánica de motos.



‘Compromiso Rural’ surgió para dinamizar el sector agroindustrial de la caña, liderada por Asocaña, sus ingenios y cultivadores afiliados, Procaña, Azucari, Cenicaña, Sena y el ICBF. Ha apoyado más de 90 emprendimientos y generado más de 500 empleos.



La Alcaldía impulsa ‘Todos y todas a estudiar’ para 10.000 jóvenes que aspiran a la educación superior, entre 14 y 26 años, de Cali. Participan Javeriana, Icesi, Autónoma de Occidente, de San Buenaventura, del Valle, Antonio José Camacho, Escuela Nacional del Deporte, Intenalco y Cecep.

Bajo una apuesta para incentivar la circulación de 600 artistas en espacios públicos y establecimientos comerciales de la ciudad, la Secretaría de Cultura de Cali presentó ‘Cali se mueve’.



El secretario de Cultura distrital, Rónald Mayorga, explicó que esta iniciativa va de la mano de la estrategia del Ministerio de Cultura ‘Artes en Movimiento’ y comprende una partida de 1.000 millones de pesos. Estos dineros serán invertidos en temas de circulación de agrupaciones, artistas y solistas, quienes empiezan a reactivarse tras la pandemia y el paro.



Esta estrategia de ciudad tendrá más de 200 eventos de noviembre a diciembre”, indicó Diana Ledesma, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción cultural.



Así mismo, dijeron ambos funcionarios, la ciudad se ha venido reactivando y por eso está concentrada en realizar eventos tan significativos y dinamizadores económicos, como la Feria de Cali y el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, de forma presencial.



