'Volvamos a mi Cali Bella': se realiza jornada solidaria para embellecer la ciudad

Desde las 8 de la mañana de este martes 9 de enero en el parque de San Pascual, empezó a desarrollarse la campaña ‘Volvamos a mi Cali Bella’, una ambiciosa jornada que tiene como propósito el embellecimiento de la ciudad.



El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, encabezaron el lanzamiento de esta iniciativa a gran escala que ha despertado la solidaridad de la sociedad caleña representada en gremios, empresarios, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, Policía, Bomberos y la ciudadanía en general.



“Tenemos la importantísima tarea de recuperar la dignidad de Cali. Lo vamos a decir hasta el cansancio, hasta que la recuperemos y parte de recuperar esa dignidad es que todos vivamos mejor y comencemos organizando la casa. Cali no puede seguir en el estado de abandono en que la estábamos viendo, tenemos que recoger la basura, pintar la ciudad, mejorar las condiciones humanas en que vivimos todos, y es importante que demos ese ejemplo a todos los caleños”, dijo el alcalde Eder ante cientos de personas que estaban listas para empezar a limpiar Cali.

El lanzamiento contó con una masiva participación en San Pascual. Foto: @alejoeder

El mandatario caleño reiteró una de sus principales premisas de campaña: ‘Reconciliar a Cali’ con la que busca seguir en la suma de esfuerzos para impulsar la ciudad.



Es por eso que considera importante demostrar “que los caleños estamos unidos, que estamos reconciliados, que no vamos a permitir que nos sigan dividiendo, que vamos a trabajar entre Gobernación y Alcaldía, que vamos a trabajar con el Concejo de Cali y con el alcalde; que vamos a trabajar con el sector público, el sector privado, con la Junta de Acción Comunal, con la JAL... vamos a trabajar para recuperar el orden”, dijo el alcalde Eder.



El mandatario también dio una luz sobre lo que piensa hacer en relación con los grafitis y expresiones de arte urbano que han generado polémica entre varios sectores.



“Desde nuestra alcaldía vamos a trabajar para recuperar el orden. Eso quiere decir, recoger la basura y también pintar la ciudad. Eso no significa que no se vaya a permitir el arte urbano, lo vamos a permitir, pero lo vamos a organizar, lo vamos a hacer de manera regulada, que sea un arte que en verdad enaltezca nuestra ciudad y que promueva la unión y la reconciliación en Cali, porque no vamos a permitir que sigan llenando a Cali de odio”, aseguró.

Lanzamiento de la campaña Volvamos a mi Cali Bella. Foto: @alejoeder

Entre tanto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó la unión de diversos sectores por esta causa “para que vuelva a florecer el espíritu caleño y vallecaucano que hizo que Cali fuera la ciudad más cívica de Colombia”.

¡Hoy inicia este esfuerzo y compromiso de todos para que #VolvamosAMiCaliBella! 🤩



Junto a la @AlcaldiaDeCali y @PropacificoOrg dimos inicio a esta campaña de limpieza y cultura ciudadana para que los caleños y vallecaucanos demostremos que cuando unimos somos insuperables y… pic.twitter.com/MaAWPEMyKF — Gobernación Valle del Cauca (@GobValle) January 9, 2024

“Aquí estamos demostrando que cuando nos unimos todos y cuando unamos el cuerpo, los vallecaucanos y los caleños somos insuperables y eso es lo que tenemos que volver a hacer y por eso estamos aquí en esta campaña”, destacó la mandataria.



Reveló que el alcalde Eder siempre ha estado en ese propósito. “Lo hicimos en campaña, de pronto lo vimos algunas veces y siempre hablábamos de lo mismo, que haya orden, no solamente en los sitios representativos sino también nuestras comunas, nuestros barrios, nuestros parques, nuestras casas… Tenemos que empezar a limpiar”, dijo la gobernadora de los vallecaucanos.



El sector empresarial también estuvo presente a través de ProPacífico en el lanzamiento de la campaña.



“Esto no es un tema de un día. Todos los comerciantes, los empresarios, los ciudadanos, las juntas de acción comunal, todos los días debemos pensar qué podemos hacer para tener a nuestra Cali bella y limpia”, comentó la directora general de Propacífico, María Isabel Ulloa.

Cali bella, el comienzo de la ciudad que retoma la cultura ciudadana: @CarlosArias_R https://t.co/KF5OanzuOw pic.twitter.com/oLEcGBuqcW — Concejo Distrital de Santiago Cali (@ConcejoCali) January 9, 2024

Por su parte, el presidente del Concejo de Cali, Carlos Andrés Arias, resaltó el impacto y el apoyo que ha tenido la campaña, pero pidió que se cambien hábitos en algunos sectores sociales que generan basuras, como el comercio.



“Cuando el comercio dispone en horarios no establecidos por las empresas de aseo, algunas personas que buscan sustento o reciclaje entre los residuos, desempacan afeando los entornos, puesto que rompen las bolsas, por eso el llamado es a que todos sumemos por una Cali Bella cívica y limpia”, advirtió el edil.



Es por ello que les solicitó contribuir con el “control de los residuos sólidos para evitar que zonas como el centro, Granada, Parque del Perro y algunos sectores como la calle 5ª y la 66, no se vean afectados por disponer en horarios distintos a los establecidos por las empresas de aseo”.





JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

EL TIEMPO CASA EDITORIAL

CALI