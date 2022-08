Cali, en su ruta como ‘Capital Deportiva de América, se subió al podio de la reactivación económica, con cuatro eventos internacionales.

En unas semanas, entre vientos de alegría, adrenalina y entre miles de voluntarios, la ciudad dio pasos para una industria o un ‘clúster’ del deporte.



En la secretaría de Turismo de Cali coincidieron con el sector hotelero, pues 269.430 turistas llegaron a Cali durante el primer semestre de este 2022, (190.354 visitantes nacionales mientras que en 2019 fueron 170.688).



Del sector hotelero se destacan las ocupaciones plenas de Dann Carlton, Torre de Cali, Spiwak, Spirito, Quinta Norte Cali, City Express y Hilton Garden.



Según Cotelco y Cotelvalle, la cifra de extranjeros no residentes que visitaron la capital del Valle se incrementó en un 186 por ciento.



Estos cuatro torneos aceleraron la reactivación de la ciudad y del departamento, de modo que 19 hoteles en la capital vallecaucana tuvieron lleno total, hospedando a más de 7.000 visitantes, según datos de la alcaldía de Cali.



La Copa América Femenina fue una emoción tricolor, con asistencias al tope, el subcampeonato de la Selección Colombia y con Linda Caicedo, como la mejor jugadora del torneo.



Del 7 al 10 de julio, las delegaciones de 39 países compartieron la Copa de Naciones de Pista UCI Tissot Cali 2022, en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Allí, Colombia repitió título. El certamen recibió a unos 250 ciclistas y cuatro equipos profesionales.



La ciudad quedó en la mira del planeta deportivo con el Campeonato Mundial de Natación con Aletas 2022, del 24 al 28 de julio.



Este agosto fue el Mundial de Atletismo Sub20, que cerró este sábado con Estados Unidos a la cabeza. Fue un agitada y esforzada presentación de 1.517 atletas de 141 países.



Las marcas logradas en 100 metros planos, la llamada ‘prueba reina’, por Letsile Tebogo (Botswana), quien paró los cronómetros en 9,91 segundos; y por la jamaiquina Tina Clayton, con 10,95 segundos, pusieron a Cali en la historia del deporte.



La colombiana Natalia Linares alegró con plata en salto largo. “Estoy orgullosa como fruto de un trabajo de años”, dijo Linares. Valentina Barrios en bala dio otra plata, mientras que la cuarteta femenina (Alejandra Murillo, Marlet Ospino, Melany Bolaño y Laura Martínez Ubargüen) logró un histórico bronce en 4 por 100.



A la cita deportiva acudió Michael Anthony Powell, como Embajador del Mundial de la juventud. Visitó colegios de la ciudad.



El estadounidense ostenta la marca de 8,95 metros en salto largo del Mundial de Atletismo, en Tokio, en 1991. Ese registro no ha sido superado. Además, posee el salto más largo no legal de 8,99 metros establecido en altura, en 1992. “Ha sido divertido conocer a niños, a jóvenes y seguidores del Mundial de Atletismo”, comentó Powell.



El gobernante local, Jorge Iván Ospina, considera que son pasos de Cali, como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.



La gobernadora Clara Luz Roldán, dijo que “se ratifica por qué Cali es la ‘Capital deportiva de América”.



