Cali quiere 'sacarla del estadio' con los Juegos Panamericanos Junior

Día tras día avanza la organización de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, que se realizarán del 9 al 19 de septiembre del presente año.



Se calcula que serán más de 4.000 deportistas juveniles provenientes de 41 países que intervendrán en 39 disciplinas deportivas.



Sin lugar a dudas será un evento que impactará la cultura deportiva de la ciudad, así como su economía y turismo. Es por eso que su organización no pierde detalle para que todo salga a la altura de los grandes eventos.

El 31 de agosto del año pasado, en pleno corazón de la pandemia, Cali y Colombia recibieron una de las noticias deportivas más importantes en los últimos años: la ratificación de Cali como organizadora de la primera versión de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021. El anuncio fue hecho por el mismo presidente de la República, Iván Duque.



La razones del júbilo y la alegría colombiana no era para menos, en especial, para Panam Sports, debido a que es el primer evento continental para jóvenes deportistas, cuyas edades oscilan entre los 14 y 22 años.



Teniendo en cuenta la postergación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022, la cita panamericana de Cali será la de mayor relevancia en el continente.



Así que de inmediato, las autoridades deportivas y gubernamentales de la ciudad empezaron trabajar en este evento de alto impacto en la ciudad.



Entre los múltiples retos que tiene la organización del evento está la adecuación de los escenarios de la sede y subsedes, para que estén a punto de cara a la cita orbital que se realizará del 9 al 19 de septiembre del presente año.



Annick Taverniers, encargada de la planeación y coordinación de los juegos, vive días maratónicos entre visita a escenarios, elaboración de informes y estar de manera constante en reuniones.



“Ya estamos a seis meses de los juegos metiéndole el acelerador al tema. Ayer precisamente tuvimos reunión con Infraestructura sobre las adecuaciones y digamos que no son muy grandes, que es hacer un embellecimiento y los arreglos generales en los escenarios que vamos a usar”, asegura Taverniers.



Para la delegada, el escenario de natación tendrá reformas significativas, debido a que se tiene planeado “demoler la plataforma de clavado que está y se construirá una nueva”.

Cali y el Valle del Cauca cuentan con escenarios deportivos de alto nivel. Foto: Alcaldía de Cali En abril se tienen programadas las adecuaciones a los escenarios deportivos. Foto: Alcaldía de Cali

Agrega que hay un proyecto del Ministerio del Deporte para el estadio de atletismo Pedro Grajales que busca hacerle “un cambio total de las dos carpetas y unas adecuaciones, sino, también nosotros tenemos unas adecuaciones mínimas para ese escenario”.



En cuanto a los plazos estipulados para los trabajos, explica que el 1 de abril se empiezan a realizar las adecuaciones, y para el 15 de agosto estima que se tendrán los escenarios listos y entregados a los Juegos para empezar a hacerles los montajes.



En total precisa que son 23 escenarios de Cali y las subsedes del Valle del Cauca y Barranquilla que entró ahora.



“Es un trabajo de visitar todo el tiempo y todos los días. Por ejemplo, ayer y hoy hubo unas personas de Telepacífico, Emcali y de parte nuestra, la persona de tecnología y televisión, visitando los escenarios para ubicar puntos de internet, ubicación de cámaras, IBG… Mañana (hoy) nos llega una persona que nos está haciendo una asesoría en algo relacionado en cómo vestir los escenarios y la ciudad, entonces el sábado, domingo, lunes y martes, vamos a estar visitando todos los escenarios, incluyendo subsedes, y empezar a dónde y cómo vamos a vestir cada uno de los escenarios”, indica la delegada.



Para la semana del 22 de marzo tiene estipulada la visita de Panam Sports. “En total llegan 12 personas el lunes 22 y se van el 26 de marzo, vamos a tener reuniones de seguimiento de todas las áreas y visita de escenarios el 25 y todavía se está decidiendo qué escenarios se van a visitar”, añade.



Para Annick Taverniers, a medida que se acerca el evento, la organización de la justas se vuelve cada vez más exigente y de mayor rigurosidad.



“Estamos en un punto en el que tenemos que llegar a un nivel de detalle muy específico. Tenemos que mandar mañana mismo un documento que se llama el dossier, que es para los comités olímpicos nacionales, donde les contamos toda la parte logística; desde el aeropuerto, los hospedajes, transportes, alimentación, servicios a la prensa, parte médica, dopaje… es un documento bastante extenso que implica que todas las tareas tengan su trabajo con un nivel de detalle muy adelantado”, explica.



Sobre el documento generado, agrega que se debe enviar a los comités olímpicos nacionales el primero de abril, aunque hoy le envían uno a Panam Sports para su revisión.

Coliseo de hockey, contiguo a al diamante de béisbol Foto: Alcaldía de Cali Cali fortalecerá sus escenarios deportivos. Foto: Alcaldía de Cali Coliseo de bolos, escenario ubicado al sur de la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali

“En abril se envía ese documento y obviamente se sigue trabajando, porque son cosas que hay que seguir aterrizando a nivel de detalle y en agosto se entrega el manual de jefes de misión, que es este mismo documento pero ya más detallado”, precisa.



Para Taverniers, llegar a ese nivel de trabajo “no es fácil, debido a que implica muchísimo trabajo y ya estamos creciendo cada vez más el Comité Organizador, y ya como esperando los recursos que nos faltan para seguir ejecutando y llegar a tiempo con todo”.

El reto de la bioseguridad

Otro de los grandes retos que tienen los juegos es el tema de la bioseguridad, teniendo en cuenta lo incierto de la pandemia.



Es por eso que se creó una mesa de trabajo entre representantes de los Juegos, la Secretaría de Salud distrital y departamental. También contrataron a un médico especializado en apoyar a los atletas. En la misma mesa también están dos personas de Panam.



“Obviamente se necesita un presupuesto adicional, estamos tratando de entender de cuánto estamos hablando y cuál es la manera de resolverlo, y tenemos la ventaja entre comillas de que Tokio es antes, entonces vamos a aprender mucho de lo que ellos están haciendo, pero para nadie es un secreto que Tokio tiene más recursos que nosotros, pero vamos a ir tratando de llegar a ese punto medio de que el evento sea seguro para todo el mundo”, dice Taverniers.



