Revelan acuerdos para viabilizar movilidad en Cali

Cuando delegados de la Alcaldía, la Gobernación del Valle, la Iglesia, y de las Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y Estados Americanos (OEA) firmaban un acuerdo de garantías para la mesa de diálogos con Unión de Resistencias y Primera Línea, un doble homicidio sacudió, de nuevo, el sector del Paso del Comercio.

Al anochecer del lunes, el alcalde Jorge Iván Ospina expidió un decreto para facilitar el proceso, con mediación de la Arquidiócesis y apoyo de la ONU y de la OEA.



El documento entre la Alcaldía y la Unión de Resistencias dice: “Reconocemos que el diálogo es el camino más efectivo para avanzar en la interlocución entre las partes (...) como resultado de un proceso de diálogo constructivo y participativo, se han adoptado “las garantías para la construcción de acuerdos, se institucionaliza la Mesa de Diálogo en el Distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios Cali”.



También señala: "Como resultado de un proceso de diálogo constructivo y participativo, se han adoptado “las garantías para la construcción de acuerdos, se institucionaliza la Mesa de Diálogo en el Distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago de Cali en el marco del Paro Nacional del 28 de abril de 2021” contempladas en el Decreto 4112.010.20.0 expedido hoy 31 de mayo por la Alcaldía Distrital de Cali".



Así mismo, anota que "a través de este decreto se reconoce a la Unión de Resistencias Cali – Primera Línea Somos Todos y Todas como un movimiento autónomo de los puntos de resistencia para su diálogo con la Alcaldía Distrital de Cali y la sociedad; se crea un Canal de Salvaguarda de Vidas para realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas en el marco de la protesta social, y se conforma una Comisión de Derechos Humanos para el esclarecimiento de hechos ocurridos durante

la protesta en la ciudad de Cali. Adicionalmente, entre otras disposiciones, se institucionaliza la Mesa de Diálogo que será un espacio inclusivo y participativo para la definición de agendas concertadas para buscar la inclusión social y brindar garantías de participación".



De acuerdo con miembros de la Unión de Resistencias, habrá confianza en este primer acercamiento en la medida en que haya cumplimiento del decreto de la Alcaldía.



"Como un gesto para fortalecer este espacio de diálogo, la Unión de Resistencias Cali – Primera Línea Somos Todos y Todas se compromete a avanzar progresivamente hacia las vías de confianza en sus puntos de resistencia, en cuanto se dé cumplimiento al Decreto Distrital, lo cual va a permitir viabilizar la movilidad de los habitantes de Cali".



En la Alcaldía y en la Estamos de acuerdo en que estos espacios son la vía que debemos fortalecer para encontrar de manera decisiva las propuestas para ofrecerles a la juventud y a las comunidades garantías para la protesta social, para la protección y el cuidado de la vida y para el desarrollo de una agenda social participativa".



En ese primer acuerdo quedó consignado: "Invitamos a la comunidad a que apoye este esfuerzo conjunto por la ciudad de Cali y su ciudadanía. El respaldo del Gobierno departamental y el Gobierno nacional sigue siendo fundamental para su éxito.

De nuestra parte, nos comprometemos a que través de estos espacios de diálogo y de concertación logremos avances en beneficio del bienestar, la convivencia social, el desarrollo ciudadano y el goce efectivo de los derechos humanos y la transformación social que necesita Colombia".



Ambas partes agradecen el acompañamiento que nos han brindado la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería distrital. Así como la Gobernación del Valle del Cauca, la Arquidiócesis de Cali, la Minga Social e Indígena, la Coordinación de la Mesa por la Paz y la Justicia, organizaciones defensoras de derechos humanos, la MAPP-OEA, ONU Derechos Humanos y la Misión de Verificación de Naciones Unidas por su acompañamiento y, especialmente, por aceptar, a partir de ahora, asumir el rol de facilitadores del nuevo camino que hoy se inicia".



El documento concluye: "Sabemos que tenemos por delante un largo camino con muchos desafíos y seguramente con dificultades para buscar un mejor futuro para los jóvenes y las comunidades, pero estamos convencidos que avanzaremos. Y lo estamos haciendo porque tenemos la voluntad, la decisión y el convencimiento de que este es el camino para lograr la garantía de la vida, el goce efectivo de los derechos humanos, la inclusión, el reconocimiento, la reconciliación, la paz territorial y la vida digna

que nos merecemos".



En la oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia se refirió a los diálogos y el decreto en la Alcaldía para avanzar en la búsqueda de salidas al paro en Cali: "Saludamos decreto Alcaldía de Cali sobre garantías para construcción de acuerdos de respeto por los derechos humanos con participación de Unión de Resistencia Cali".



En la ONU indicaron que Human Rights, con la Misión ONU y MAPPOEA serán facilitadores de esta mesa de diálogo.



El director de Bienestar Social de esta capital, Jesús González, dijo: “No es un epílogo, sino prólogo de la tarea. Le decimos a Cali y al país es que estos conflictos se resuelven dialogando, con respeto a Derechos Humanos e inclusión social. Vamos construyendo confianza con excelentes mediadores y mediadoras”.



El arzobispo de la ciudad, monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo: "La brújula que debe guiarnos en esta crisis es la inclusión de todos en la supervivencia, empezando por la juventud que la exige, en asamblea permanente con la inmensa población de primera línea o puntos de resistencia. Es deber protegerlos, escucharlos, sanar y construir juntos".

El concejal Fernando Tamayo dijo que la autoridad y la institucionalidad no se puede negociar con base a posiciones ideológicas.



El senador Gabriel Velasco considera que no se ha debido firmar sin levantar los bloqueos en Cali. “Primero lo primero”, dijo.



Ospina anotó que “es extraño que sectores uribistas estén en contra de un decreto que se soporta en la Constitución, la Ley , en Sentencias de la Corte , y en directrices del Ministerio del Interior. Definitivamente algunos solo piensan en escalar un conflicto, más armas, más muertes”.



El representante a la Cámara John Jairo Hoyos está de acuerdo con los acercamientos y señaló: "El alcalde logró iniciar diálogo con los jóvenes manifestantes pacíficos para que Cali regrese a la normalidad. Es un gran logro, Apoyémoslo. Uribismo incendio el país con reforma tributaria y ahora que dialogamos quieren volver al incendio".



La Unión de Resistencias Cali – Primera Línea Somos Todos y Todas se compromete, bajo el decreto, a permitir viabilizar la movilidad de los habitantes de Cali.



En la misma noche volvieron hechos de violencia. Fue cuando se cumplía una velatón en el Paso del Comercio, salida a Palmira. Hubo sobrevuelo de helicóptero. Pasada la medianoche hubo disparos que causaron desconcierto.



El coronel Guillen Amaya dijo que se recibió una alerta a la 1:00 de la madrugada. Se le notificó al Puesto Mando Unificado y la Personería de un posible homicidio por arma de fuego.



Al área no se permitió el ingreso de Policía ni Fiscalía. La iglesia y una funcionaria recibieron los cuerpos.



La primera versión indica que dispararon ocupantes de una moto. Pero uno de los dos jóvenes muertos tenía heridas de arma cortante y el otro murió baleado.



En la madrugada del lunes 31 de mayo hubo miedo y desconcierto ante disparos en Puerto Rellena, ahora bautizado como Puerto Resistencia, en la avenida Simón Bolívar, suroriente de Cali.



En esos incidentes murieron baleados dos hombres y otros cuatro salieron heridos. La Policía habla de una riña de bandas.



