Así se originaron nuevos disturbios en el oriente de Cali y Cavasa

Después de las 4 de la tarde de este miércoles 9 de junio, se registraron disturbios en la zona de la estación Andrés Sanín, del MIO, en el oriente de Cali.



La ciudadanía también reportó desórdenes cerca del puente Los Mil Días, donde se conecta el oriente con el suroriente de la capital del Valle del Cauca. Estos hechos se registran en medio de una nueva jornada de protestas convocada a nivel nacional.



Cerca de la estación Andrés Sanín, en el distrito de Aguablanca, está la estación de Policía del sector. Desde allí algunos transeúntes grabaron la situación.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos León, dijo que en el puente Los Mil Días todo empezó en la tarde de este miércoles, cuando hombres encapuchados interceptaron una volqueta.



"Le hacen entrar la volqueta (al conductor) para ser vandalizada y posteriormente incinerada", dijo el oficial al anotar que la Policía llegó al sitio por voces de auxilio de la ciudadanía y logró sacar al motorista, quien habría salido ileso.



Allí, estos delincuentes atentan directamente contra nuestros policiales (...) empiezan a generar disparos contra nuestros policiales que están conduciendo el procedimiento. En el caso, un patrullero resulta herido en una pierna; cuando se revisó en la clínica era por arma traumática y el chaleco del jefe de operativo, también por arma traumática", dijo el oficial.



El general afirmó que ninguno de los uniformados llegaron con armas de fuego, pero recalcó que los encapuchados les dispararon.



En estos hechos hubo cuatro capturas.



En el sector de Andrés Sanín dijo que desconocidos trataron de vandalizar la estación del masivo.



"Se puede observar al grupo del Escuadrón Antidisturbios que no tiene armas letales y está protegiendo la infraestructura y a la ciudadanía", dijo.



Señaló que les dispararon a los policías. "Afortunadamente, no tenemos a ningún oficial herido".



Recalcó, además, que se está observando cómo "los delincuentes están utilizando armas de fuego contra nuestros policiales".



Dijo que la Fuerza Pública respeta la protesta social, pero advirtió que el vandalismo no es protesta social, sino un delito.



Agregó que se tiene información de intentos de bloqueos de vías en esta zona de Andrés Sanín.



Afuera de Cavasa también hubo enfrentamiento. Estaba protegiendo la vía, el ingreso de personas a comercializar, el ingreso y entrada de camiones en el sector", dijo.



También explicó que este miércoles no estaban dejando ingresar productos.



En videos subidos a redes sociales quedaron registrados los enfrentamientos y algunas personas estaban arrojando piedras.



La Policía llegó al sitio, pero los ánimos estaban caldeados. Incluso, algunos ciudadanos reportaron que se escucharon disparos.

Estos hechos generaron conmoción, cuando se había despejado buena parte de las vías en la capital vallecaucana en la última semana.



Sin embargo, el oriente es la zona donde se han mantenido confrontaciones y bloqueos.



La Policía alista una declaración sobre la situación de orden público en esta zona de la ciudad.



