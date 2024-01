Renunció asesor de la Alcaldía de Cali por denuncia de presunto abuso sexual

Este miércoles, 31 de enero, el abogado Juan Camilo Castilla, asesor de la Alcaldía de Cali para coordinar las relaciones con el Gobierno Nacional y otras entidades descentralizadas, presentó su renuncia luego de que se divulgara una denuncia en su contra por presunto abuso sexual.



El caso estalló luego de que el periodista Camilo Chará presentara unos documentos correspondientes a una denuncia radicada el 16 de noviembre del 2019 ante la Fiscalía por parte de una mujer, la cual aseguró haber sido víctima de abuso sexual por parte de Castilla luego de departir con él en un establecimiento nocturno.

En diálogo con emisoras de radio, el asesor aseveró que no ha sido llamado a comparecer por este caso: "Realmente yo no he sido notificado, me entero por esto y pues, inmediatamente, puse en conocimiento de conocimiento de mi abogado penalista. Él me dio las noticias criminales y pues esperaré el llamado de las autoridades, porque reitero, no he sido notificado", señaló el abogado en Blu Radio.

Tras la repercusión de los hechos, Castilla presentó su renuncia a la Administración Distrital. Desde la oficina de prensa de la Alcaldía de Cali le confirmaron a EL TIEMPO que la misma fue aceptada e indicaron que "desde la entidad se respeta el principio de presunción de inocencia y debido proceso, en la medida que el señor Castilla atiende los procesos judiciales que correspondan".

“Para proteger al señor alcalde y a esta administración que tiene fines loables con esta ciudad, he decidido presentar mi carta de renuncia porque no voy a permitir que yo sea un instrumento para atacar al alcalde Alejandro Éder”, agregó Castilla en la W.

El periodista Camilo Chará aseguró que en sus manos reposa otra denuncia por los mismos hechos contra Castilla, sin embargo, la víctima habría pedido que su caso no se divulgara.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI